Itt a fordulat, Majka és Azahriah is visszavonult – elfogyott a kakaó

Nos, a nyáron nagy figyelmet kapó két előadó mintha kicsit visszakozott volna az erőteljes felhördülés miatt,

talán meglepetten szembesülve azzal, hogy még az ő rajongóik jelentős része is abba a lenézett, bírált, ostobának tartott rétegbe tartozhat, amely a jelenlegi kormánypártokat és politikájukat támogatja. (Mondjuk, ha matekból egy kicsit jobban figyelnek a suliban, akkor a választási eredmények, a lélekszám és különböző statisztikai valószínűségek után erre előbb is rájöhettek volna.)

Szóval, amiként erre Orbán Balázs is rámutatott Facebook-bejegyzésében, „Nincs több fejbelövés Majka koncertjein” és

Azahriah is elismerte, hogy „a mocskos fideszezés egy fesztiválon nem túlságosan előrevezető”,

illetve: „Nem helyes dolog semmilyen szavazótábort minősíteni ilyen szinten”. (E mondatnál koncentráljunk a tartalomra, a formáját pedig írjuk az élőbeszédből fakadó pongyolaságok rovására.)

Azahriah tehát belátta, hogy a véglény Fidesz-szavazók nélkül nem tudott volna a Puskásban koncertezni, de nem is hiányzott volna a nagy aréna, mert

egy megszorítós balos kormány alatt nemcsak stadion nem épül, de fizetőképes kereslet sem akad a három gigakoncertre.

Ezeknek az elsősorban polgárpukkasztásból és a vélt mainstreamnek való (talán nem is tudatos) megfelelésből született megjegyzéseknek az az érdekessége, hogy

az „elnyomottak” stílusa, megnyilvánulása durvább, erősebb, már-már fenyegetőbb (ld. Majka rituális kivégzős performansza), mint a „diktatúráé”.

A zsarnokság eme szerencsétlen áldozatai felfoghatatlan gázsikért koncerteznek, tévében szerepelnek, és közben alpári módon üzengetnek a hatalom embereinek, akik udvariasan reagálnak. (Lásd Orbán Viktor Azahriah-nak vagy akár Majkának küldött üzenetét.)

Néha kicsit túlzott udvariassággal és érthetetlen önmarcangolással, amire jó példa Orbánnak az MCC Feszten tett közlése, hogy éppen Spíró György regényét olvassa.

Azét a Spíróét, aki mindig is a kizárólagosságra törekvő mainstream beágyazott tagjaként azt írta már 1987-ben: „Jönnek a dúlt-keblü mélymagyarok megint, / füzfapoéták, füzfarajongók, jönnek a szarból, / (…) csámcsogva, hersegve szívnák a vért - miért is? ki tudja. Trianonért? (…)” Jó, persze, hozzátette, hogy nehezen birkózik vele – nyilván, mint általában Spíró regényei, ez is borzalmasan hosszú és unalmas –, de mégis a miniszterelnök olyan véleményvezér, akinek egy ilyen megszólalása nyomán az adott szerző felkerül a nemzeti irodalom horizontjára.

Ami pedig a renitens előadókkal szembeni véres megtorlást illeti, az esetleg abban nyilvánul meg, hogy legközelebb nem hívják fideszes vagy állami rendezvényre azt a Margaret Island nevű társulatot, amelyik – másról nemigen elhíresülvén –

azzal vonult be a honi zenei történelembe, hogy a tusványosi szabadegyetemen koncertezvén szivárványos zászlóval és macskás fadísszel hergelte a konzervatív közönséget.

Nyilván ezentúl keresztény zenei fesztiválra sem sűrűn hívják őket, amiképpen muszlim kórusokat vagy a már nevükben is szándékosan provokáló Pussy Riot feminista aktivistáit sem.

De ugyanígy a románok nagy „országegyesítő” ünnepét sem a budapesti Nemzeti Színházban tartják.

Bár volt rá kísérlet…

***