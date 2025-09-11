Ft
Rátett egy lapáttal Tarr Zoltán: Magyar Péter embere szerint nem az a gond, hogy titkolóznak a választók előtt, hanem hogy kikerült a felvétel

2025. szeptember 11. 19:05

A Tisza Párt alelnöke belső hibáról beszél és arról, hogy megtanulták: jobban kell figyelniük, mielőtt posztolnak egy-egy videót.

2025. szeptember 11. 19:05
null

Miután a 444-nek adott interjújából kiderült, hogy Tarr Zoltánnak esze ágában sincs lemondani botrányos kijelentései után, Magyar Péter ember újabb részleteket is közölt a Tisza választókhoz való hozzáállásáról.

Magyar Péter embere a HVG-nek is nyilatkozott, amelynek során többek között elárulta: az etyeki fórumon elhangzottak kapcsán belső hiba is volt, hogy „nem néztük meg a felvételt, mielőtt kikerült az internetre.”

Tarr: „Megtanultuk, még jobban kell figyelnünk”

„Etyeken közélet-magyarázóként viselkedtem, a tapasztalatainkról beszéltem. Sokan azt gondolják, hogy lehet jóhiszeműen vitázni bizonyos kérdésekről – hát nem. Én is megengedtem magamnak néhány gondolatfutamot, ami nem volt helyes. Belső hiba is volt, hogy nem néztük meg a felvételt, mielőtt kikerült az internetre. Fel is használták, hiszen a Fideszben mindig a hibákat keresik” – fejtegette Tarr, aki szerint a botrány „következménye annyi, hogy megtanultuk, még jobban kell figyelnünk.”

Vagyis a Tisza alelnöke szerint nem azzal van a probléma, hogy brutális adóemelésre készülnek, hanem azzal, hogy erre idő előtt fény derült és a botrány azóta sem került le a napirendről.

Magyar Péter alelnöke még azt is elpanaszolta a lapnak, hogy a közszereplőkön szerinte elképesztő a nyomás.

A saját példám is azt mutatja, hogy ha valaki erre ránéz, nem biztos, hogy van kedve előállni, felvállalni a közszereplést. Nem véletlen, hogy most is több a szakember körülöttünk, mint ahányan megmutatkoznak. Elképesztő a nyomás 

– részletezte. Vagyis

Tarr az interjúban gyakorlatilag azt is bevallotta, nem csak a tervezett intézkedéseikről nem beszélnek, hogy ne kockáztassák a bukást, de a pártnak dolgozó szakértők egy jelentős részének kilétét is inkább eltitkolják.

Ennek kapcsán olvasóink emlékezhetnek: a baloldali szakértők a Tisza szigetek rendezvényein rendszeresen tartanak előadásokat. Ők azok, akik 2010 óta ugyanazt akarják: a 2010 előtt már megbukott többkulcsos adórendszer visszaállítását és a családtámogatások megszüntetését.

Petschnig Mária Zita például a napokban arról beszélt, hogy nem dolgoznak együtt a Tisza Párttal, de gyorsan hozzátette, hogy a helyi Tisza-szervezeteknek, már több mint 50 előadást tartott az elmúlt hónapokban.

Vagyis Tarr kijelentései tükrében egyre világosabb: a Tisza Párt kiszivárgott tervezete létezik és minden jel arra utal, valóban jelentős adóemelésre készülnek, ha megnyerik a jövő évi választásokat. 

Újabb eltitkolt adóemelési tervre is fény derült

A fentiek tükrében tehát komolyan kell venni, hogy az Index által a pár hete kiszivárgott szja-emelési tervek után csütörtökön az is kiderült, hogy 

Magyar Péter pártja nem csak a személyi jövedelemadó durva emelését tervezi, de a társasági adót is az egekbe emelné. 

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a társasági adó, 9 százalék, miközben az EU-s átlag 20 százalék felett alakul. Az alacsony vállalati adónak köszönhetően hazánk vonzó befektetési lehetőséget jelent.

A durva adóemeléssel ugyanakkor ezt az előnyünket elveszítenénk, így

felmerül a kérdés, miért érdeke a Tisza Pártnak olyan intézkedés, ami nem jó a magyar gazdaságnak?

A kérdés megválaszolásában segíthet, hogy az Európai Bizottság régóta bírálja Magyarországot az alacsony hazai TAO miatt is, mivel úgy vélik, torzítja az európai belső piacot és „adóparadicsommá teszi Magyarországot.”

Ezt támasztja alá, hogy az EU országjelentéseiben régóta következetesen azt sürgeti, hogy a fogyasztást terhelő adók szerintük aránytalanul nagy adóztatása helyett a személyi jövedelemadó és a tőkejövedelmek megadóztatása is nagyobb súllyal jelenjen meg a költségvetés bevételi oldalán. De az is

Beszédes egybeesés, hogy a Tisza Párt a tőkejövedelmekre is progresszív adózást vezetne be. Jelenleg az osztalék, vagy a kamatjövedelem után 15 százalék szja-t és 13 százalék szochot kell megfizetni. A Tisza azt szeretné, ha a bruttó átlagkeresetig 20, annak kétszereséig 30, felette pedig 40 százalékos legyen az adó mértéke. 

Mi lesz e vége?

Kommunikációs képzésen vesznek részt a Tisza Párt képviselői, hogy ne kövessék el többé azt a hibát, amit a párt alelnöke etyeki beszédében tett, amikor Tarr Zoltán elszóltal magát a többkulcsos adórendszer bevezetéséről.

Emlékezetes: a Tisza sziget ominózus rendezvényén Tarr azt is elárulta közönségének, hogy nem akar mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának. Majd hozzátette: 

választást kell nyerni és akkor mindent lehet.

***

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

