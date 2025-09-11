Rátett egy lapáttal Tarr Zoltán: Magyar Péter embere szerint nem az a gond, hogy titkolóznak a választók előtt, hanem hogy kikerült a felvétel

Miután a 444-nek adott interjújából kiderült, hogy Tarr Zoltánnak esze ágában sincs lemondani botrányos kijelentései után, Magyar Péter ember újabb részleteket is közölt a Tisza választókhoz való hozzáállásáról.

Magyar Péter embere a HVG-nek is nyilatkozott, amelynek során többek között elárulta: az etyeki fórumon elhangzottak kapcsán belső hiba is volt, hogy „nem néztük meg a felvételt, mielőtt kikerült az internetre.”

Tarr: „Megtanultuk, még jobban kell figyelnünk”

„Etyeken közélet-magyarázóként viselkedtem, a tapasztalatainkról beszéltem. Sokan azt gondolják, hogy lehet jóhiszeműen vitázni bizonyos kérdésekről – hát nem. Én is megengedtem magamnak néhány gondolatfutamot, ami nem volt helyes. Belső hiba is volt, hogy nem néztük meg a felvételt, mielőtt kikerült az internetre. Fel is használták, hiszen a Fideszben mindig a hibákat keresik” – fejtegette Tarr, aki szerint a botrány „következménye annyi, hogy megtanultuk, még jobban kell figyelnünk.”