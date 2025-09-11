Tarr Zoltán képtelen leállni: most azt ecsetelte, hogyan kell majd ügyesebben titkolózni a választók előtt

– fogalmazott Tarr Zoltán. Azonban ez a kijelentés könnyen értelmezhető úgy, hogy az ellenzéki pártnak további elhallgatni valói vannak.

A képviselő elmondta azt is, hogy a Tisza leendő jelöltjei kommunikációs képzésen esnek át. „Tudnunk kell például, milyen jogi lehetőségek vannak, mit szabad és mit nem szabad megtennie egy propagandistának” – fogalmazott Tarr Zoltán.

Emellett azt is meg kell tanulni, hogy politikusként nyilatkozni és viselkedni nem mindig azt jelenti, hogy ami a szívemen az a számon”

– mondta Tarr Zoltán, utalva ezzel arra, hogy a Tisza politikusai nem mindig lehetnek őszinték. Ehhez kapcsolódóan maga Tarr is elismerte, hogy hibázott Etyeken.

