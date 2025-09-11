Ft
09. 11.
csütörtök
Tarr Zoltán kommunikációs Tisza Párt etyeki botrány

Tarr Zoltán képtelen leállni: most azt ecsetelte, hogyan kell majd ügyesebben titkolózni a választók előtt

2025. szeptember 11. 13:57

A Tisza leendő képviselői különleges kommunikációs tréningeket kapnak majd.

2025. szeptember 11. 13:57
null

Ahogy arról, már lapunk is beszámolt, Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke interjút adott a 444-nek, amelyben végig magát próbálta mentegetni az etyeki „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” botránya kapcsán, valamint egyértelműsítette, hogy esze ágába sincs lemondani.

A politikussal a HVG is készített egy interjút, az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén, amelyben a Tisza Párt alelnöke további félreértelmezhető nyilatkozatokat tett.

Az eset következménye annyi, hogy megtanultuk, még jobban kell figyelnünk”

– fogalmazott Tarr Zoltán. Azonban ez a kijelentés könnyen értelmezhető úgy, hogy az ellenzéki pártnak további elhallgatni valói vannak.

A képviselő elmondta azt is, hogy a Tisza leendő jelöltjei kommunikációs képzésen esnek át. „Tudnunk kell például, milyen jogi lehetőségek vannak, mit szabad és mit nem szabad megtennie egy propagandistának” – fogalmazott Tarr Zoltán.

Emellett azt is meg kell tanulni, hogy politikusként nyilatkozni és viselkedni nem mindig azt jelenti, hogy ami a szívemen az a számon”

– mondta Tarr Zoltán, utalva ezzel arra, hogy a Tisza politikusai nem mindig lehetnek őszinték. Ehhez kapcsolódóan maga Tarr is elismerte, hogy hibázott Etyeken.

Nyitókép: Bodnár Boglárka / MTI

balbako_
2025. szeptember 11. 15:14
A munkamegosztás világosan kirajzolódik. A Szaros itthon sunyít és hazudozik, Tarr meg Brüsszelben mondja, hogy nyugi főnök amit ígértünk a Néppártnak az meglesz. (Migránsok beengedése, többkulcsos adó + társasági adó, Ukrajna EU csatlakozása, leválás az orosz energiahordozókról, magyar fegyverek átadása az ukránoknak, az atomerőmű leállítása, az LMBTQ beengedése az iskolákba óvodákba.) Ezek azok a bizonyos apró engedmények amiket beígértek a Néppártnak. Ez az a program ami 1 év alatt 30 évvel lökné hátra az Országunkat.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. szeptember 11. 14:59
"Ehhez kapcsolódóan maga Tarr is elismerte, hogy hibázott Etyeken." Szerintem nem: a valóságot és az igazságot mondta ki. Ez nem lehet hiba! Örvendetes és becsületes tett! :-))))
Válasz erre
2
0
salátás
2025. szeptember 11. 14:41
de niiincsilyendokumentuuuuum nemleszadóóemelééééés akkor mit akarsz titkolni? tetű huttinger? ötlet?
Válasz erre
4
0
basti64
2025. szeptember 11. 14:28
„Tar vagyok“, mutatkozik be Tarr Zoltán. A válasz nem késik.“Nem támít“.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!