Tarr Zoltán képtelen leállni: most azt ecsetelte, hogyan kell majd ügyesebben titkolózni a választók előtt

A Tisza leendő képviselői különleges kommunikációs tréningeket kapnak majd.
Ahogy arról, már lapunk is beszámolt, Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke interjút adott a 444-nek, amelyben végig magát próbálta mentegetni az etyeki „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” botránya kapcsán, valamint egyértelműsítette, hogy esze ágába sincs lemondani.
Magyar Péter embere még a „kommunikációs képzésükről” is beszélt.
A politikussal a HVG is készített egy interjút, az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén, amelyben a Tisza Párt alelnöke további félreértelmezhető nyilatkozatokat tett.
Az eset következménye annyi, hogy megtanultuk, még jobban kell figyelnünk”
– fogalmazott Tarr Zoltán. Azonban ez a kijelentés könnyen értelmezhető úgy, hogy az ellenzéki pártnak további elhallgatni valói vannak.
A képviselő elmondta azt is, hogy a Tisza leendő jelöltjei kommunikációs képzésen esnek át. „Tudnunk kell például, milyen jogi lehetőségek vannak, mit szabad és mit nem szabad megtennie egy propagandistának” – fogalmazott Tarr Zoltán.
Emellett azt is meg kell tanulni, hogy politikusként nyilatkozni és viselkedni nem mindig azt jelenti, hogy ami a szívemen az a számon”
– mondta Tarr Zoltán, utalva ezzel arra, hogy a Tisza politikusai nem mindig lehetnek őszinték. Ehhez kapcsolódóan maga Tarr is elismerte, hogy hibázott Etyeken.
