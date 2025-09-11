Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar Péter Tisza Párt tőkejövedelem Tisza-adó kamatjövedelem társasági adó osztalék

Brüsszel már kiadta a feladatot: ha a Tisza Párt nyerne 2026-ban, brutálisan nőne Európa legversenyképesebb társasági adója

2025. szeptember 11. 15:34

Újabb tervek láttak napvilágot a Tisza Párt adórendszert érintő terveiről, amiről a választásokig nem beszélnének. Magyar Péter pártjának köreiből ezúttal a társasági adó jelentős emelésének terve látott napvilágot. A magyar versenyképesség egyik alapját jelentő 9 százalékos TAO akár 25 százalékra is emelkedhetne. Brüsszel is ezt akarja.

2025. szeptember 11. 15:34
null
Nagy Kristóf

A személyi jövedelemadó brutális emelése és az adókedvezmények elvonása nem elég, a Tisza Párt a társasági adót is az egekbe emelné, de a tőkejövedelmek adózását is átalakítaná, nagyobb adóteher mellett – tudta meg az Index a Tisza gazdaságpolitikai programján dolgozó forrásoktól. Azt írják, az értesüléseket több egymástól független, Magyar Péterék adópolitikai terveire rálátó személy is megerősítette. 

társasági adó Magyar Péter
A legalacsonyabb társasági adó helyett az egyik legmagasabbat kellene fizetniük a Magyarországon működő vállalkozásoknak? Brüsszel célja világos, amit Magyar Péter teljesíthet
Forrás: Eurostat. Grafika: Mandiner

Ezt is ajánljuk a témában

A legnagyobb változás, hogy a Tisza Párt

a jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra emelné a vállalkozói tevékenység után fizetendő társasági adó kulcsát. Emellett progresszív adórendszert vezetne be a tőkejövedelmekre, 20-30-40 százalékos adókulcsokkal.

Illeszkedne a sorba Magyar Péter pártjának a vállalati adó emelését célzó terve

A Tisza Párt az Index megkeresésére tagadta, hogy változtatnának a TAO mértékén és a tőkejövedelmeknél az „orbáni adókhoz” képest. Magyar Péter pedig Facebook-bejegyzésben cáfolta a portál értesülését.

 

Magyar Péter korábban az szja emelését és a többkulcsos adórendszer újbóli bevezetését, valamint a 22 és 33 százalékos szja-kulcsok bevezetését is tagadta, ugyanakkor a Tisza Párt alelnöke korábban egy fórumon világossá tette egy, az adórendszert érintő beszélgetésben, hogy a választásokig bizonyos tervekről nem beszélnek, mert akkor elbuknának 2026-ban. Leszögezte ugyanakkor, hogy a „választások után mindent lehet”. Ez pedig egyértelműen arra utal, hogy a korábban kiszivárgott, brutális szja-emelési tervek hitelesek lehetnek.

A társasági adó emelése – annak mértékétől függetlenül – valóban szerepelhet a Tisza Párt tervei között, mivel az eddig kiszivárgott és a párt által beígért változások mindegyike illeszkedik az Európai Unió elvárásaihoz. Brüsszel az elmúlt években számtalanszor kritizálta a 9 százalékos TAO-t, mivel Magyarországon a legalacsonyabb a vállalkozások adóterhe.

Brüsszel szerint azzal, hogy az uniós átlag kevesebb, mint a fele a magyar TAO. Az alacsony társasági adóval pedig – az Európai Bizottság szerint – Magyarország adóparadicsom-szerű országgá vált. Korábban Franciaország és Németország is kifogásolta a 2017-ben 9 százalékra csökkentett vállalati adót, mivel szerintük több nagyvállalat is Magyarországon könyveli el nyereségét, összességében torzítva az uniós belső piacot.

Ahogy arról a Mandiner korábban részletesen beszámolt, Brüsszel régi elvárásainak megvalósítását tükrözi a Tisza Párt eddig kiszivárgott programja. 

Ezt is ajánljuk a témában

Mit szeretne Brüsszel?

Az Európai Bizottság átfogó adórendszer-átalakítást várna Magyarországtól, amelyet a Fidesz-KDNP kormány rendre visszautasít. Az unió szerint a fogyasztási adók – elsősorban az áfa – aránytalanul magasak, meghaladva az uniós átlagot, ezzel szemben az szja – főként a kedvezményekkel – jóval kisebb mértékű költségvetési bevételi forrást jelent. 

Brüsszel szerint a vállalkozások adóterhét  is emelni kellene, legalább a globális minimumadó szintjére, azaz 15 százalékra. A bizottság a rendszeresen kiadott országjelentéseiben és ajánlásaiban azért is bírálja a magyar adórendszert, mert szerintük 

túlságosan nagyvonalúak mind a lakossági, mind a vállalati adókedvezmények. 

Ezek a kedvezmények pedig „nem hasznosulnak kellőképpen”. Brüsszel emellett a támogatásokat jelentősen korlátozná, az szja esetén csak a legkisebb jövedelműeknek adna kedvezményt, azt is elsősorban az áfa csökkentésén keresztül javasolná. A vállalkozásoknál pedig az egyedi kedvezmények megszüntetését akarja elérni.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón újságírói kérdésre emlékeztetett, a 9 százalékos TAO-t az elmúlt években sokkal hevesebben támadta az EU, mint az adórendszer más elemeit. Világossá tette: Brüsszel a Tiszán keresztül próbál változásokat elérni Magyarországon.

Ezt is ajánljuk a témában

A tőkejövedelem után is jóval többet fizettetne a Tisza Párt

Az Index úgy tudja, a tőkejövedelmek esetén, azaz

  • az osztalék,
  • a kamatjövedelem,
  • az árfolyamnyereség
  • és az ingatlanértékesítésből származó jövedelem után fizetendő adónál is többkulcsos rendszert vezetne be.

Jelenleg ezeket a jövedelmeket főszabály szerint a 15 százalékos szja és a 13 százalékos szocho terheli. A Tisza javaslata szerint a bruttó átlagkereset mértékéig, azaz jövőre nagyjából 740 ezer forintig 20, az összeg duplájáig 30, felette pedig 40 százalék lenne az adó mértéke.

A Tisza tervezete rövidtávon ugyan jelentősen növelné a költségvetés bevételeit, ugyanakkor jelenleg a legalacsonyabb adózás mellett működhetnek a magyar, vagy külföldi tulajdonban lévő, de Magyarországon is jelen lévő vállalkozások. A 25 százalékos TAO azt jelentené, hogy a hazánkban lenne a legmagasabb az adókötelezettség, ami elriasztaná a befektetőket. Ezzel Magyarország elveszítené az egyik legnagyobb vonzerejét, de az adóemelés összességében veszélybe sodorná a béremeléseket és növelné az adókimentés kockázatát.

Nyitókép: Facebook

***

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dundi-fan3
2025. szeptember 11. 17:18
Látom megint valami címeres vadbarom írta a blogposztot, akinek annyi köze van az adózáshoz, mint vezető fideszes politikusnak a tisztességhez. "a jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra emelné a vállalkozói tevékenység után fizetendő társasági adó kulcsát" Nem, nem a vállalkozói tevékenység után fizeted, hanem az adózott eredmény után (+/- módosító tételek). "brutálisan nőne Európa legversenyképesebb társasági adója" A legversenyképesebb és a legalacsonyabb messze nem ugyanaz. Annyi ostobaság van benne, ami a prolihergelésen (ebben kétségkívül sikeres is, ld. hozzászólások) kívül semmi másra nem jó. Pontosan ez a gusztustalan hozzáállás teszi lehetetlenné, hogy értelmes beszélgetést lehessen az adórendszerről folytatni... Jár az apanázs ma is majd Tonyó báttyától... Sebaj, majd jön a (dundi által hivatalosan elismert) közpénzből finanszírozott fidesz kampány. Mondom is a kérdést: Maradjon az egykulcsos adórendszer, vagy akarod, hogy százezrekkel/milliókkal csökkenjen a fizetésed?
Válasz erre
0
0
mamika2
2025. szeptember 11. 17:17
hazudik a tv ..árad szuper Péter
Válasz erre
0
0
borsos-2
2025. szeptember 11. 17:12
Az egész egy fikcióra épül "...ha a Tisza Párt nyerne 2026-ban..." De nem fog, ép eszűekből még mindig több van. Álmodozhat a véreb, hogy majd mit fog elrendeltetni a pötivel, de nem lesz olyan helyzet!
Válasz erre
0
0
Amerigo
2025. szeptember 11. 17:11
A bolond megváltó úrrrfyyy adóemelései komoly károkat okoznának a középosztálynak és az idetelepült külföldi cégeknek. Következmények: munkanélküliség újbóli növekedése, a fizetőképes kereslet csökkenése, adóelkerülés. Remélem erre nem kerül sor!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!