Brüsszel már kiadta a feladatot: ha a Tisza Párt nyerne 2026-ban, brutálisan nőne Európa legversenyképesebb társasági adója

Az Európai Bizottság átfogó adórendszer-átalakítást várna Magyarországtól, amelyet a Fidesz-KDNP kormány rendre visszautasít. Az unió szerint a fogyasztási adók – elsősorban az áfa – aránytalanul magasak, meghaladva az uniós átlagot, ezzel szemben az szja – főként a kedvezményekkel – jóval kisebb mértékű költségvetési bevételi forrást jelent.

Brüsszel szerint a vállalkozások adóterhét is emelni kellene, legalább a globális minimumadó szintjére, azaz 15 százalékra. A bizottság a rendszeresen kiadott országjelentéseiben és ajánlásaiban azért is bírálja a magyar adórendszert, mert szerintük

túlságosan nagyvonalúak mind a lakossági, mind a vállalati adókedvezmények.

Ezek a kedvezmények pedig „nem hasznosulnak kellőképpen”. Brüsszel emellett a támogatásokat jelentősen korlátozná, az szja esetén csak a legkisebb jövedelműeknek adna kedvezményt, azt is elsősorban az áfa csökkentésén keresztül javasolná. A vállalkozásoknál pedig az egyedi kedvezmények megszüntetését akarja elérni.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón újságírói kérdésre emlékeztetett, a 9 százalékos TAO-t az elmúlt években sokkal hevesebben támadta az EU, mint az adórendszer más elemeit. Világossá tette: Brüsszel a Tiszán keresztül próbál változásokat elérni Magyarországon.