Az egész magyar gazdaságot romba döntené Magyar Péter: a családok helyett a multik járnának jól a Tisza-csomaggal

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza adótervéről
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
A Tisza Párt kormányzása a 2010 előtti megszorító politika folytatása lenne, Brüsszel elvárásai alapján. Magyar Péter programjából kiderül: a külföldi tulajdonú nagyvállalatok jobban járnának, miközben a súlyos megszorítások óriási jövedelemcsökkenést okoznának a családoknak, amely az egész magyar gazdaságot tönkretenné.
A teljes magyar gazdaság megszenvedné a Tisza Párt által tervezett megszorítócsomag végrehajtását. Mint ismert, Magyar Péter és pártja ugyan próbálta eltitkolni, de a Tisza Párt alelnökének vallomásából és egy augusztus végén kiszivárgott belső dokumentumból kiderült, brutális adóemelést tervez az ellenzéki párt, ha nyernek a 2026-os választásokon. A kiszivárgott belső tervezet, valamint a párt és a Tisza szigetek munkáját segítő baloldali közgazdászok és szakértők nyilatkozatából kiderül: nem csak adóemelésre készülnek, de a jelenlegi, jelentős adókedvezmények döntő többségét is megszüntetnék. Ezért cserébe az adóemelést elszenvedők szűk köre részesülne alig érzékelhető kompenzációban némi adójóváírás és egy jelentősen leszűkített áfacsökkentés keretében.
A tervezett Tisza-csomag nem csak a magas keresetűeket érintené, hanem a munkavállalók széles rétegét, mivel
Ezzel jelentősen csökkenne egyebek mellett az orvosok nettó keresete, ezzel lényegében felemésztve az elmúlt években az orvosok elvándorlásának megállítására tett erőfeszítéseket.
A többkulcsos adórendszer újbóli bevezetése ráadásul nem érintené a valóban nagy vagyonnal rendelkezőket, mivel az érintettek havi bevétele jellemzően nem munkabérből származik, hanem a profitból és a vállalkozás által kifizetett osztalékból.
A Tisza-adó tehát gyakorlatilag a középosztály egészének súlyos megszorítást jelentene, kiemelten a több gyermeket nevelőknek, akiknek havonta több százezer forinttal csökkenne a nettó bevételük.
Egyedül a rendkívül szűk, hivatalosan a minimálbér összegéért foglalkoztatott, 400-600 ezer fős munkavállalói réteg járna jobban, legfeljebb havi 20 ezer forinttal, de csak rövidtávon, mivel hosszabb távon a többkulcsos adórendszer visszaélésekre és a bérek befagyasztására, vagy csak alig érezhető emelésére ösztönzi a munkáltatókat. A Magyar Péterék által tervezett adórendszerben garantáltan nem emelkednének 10 százalékot meghaladó mértékben a fizetések.
Az alacsony keresetűeknek szánt adójóváírás is elsősorban az egyedülállóknak kedvezne, míg az ígéretek szerint megduplázandó családi pótlék a többszázezer forintos bevételcsökkenést néhány tízezer forinttal kompenzálja a gyermeket nevelő családoknál. Összességében azok, akik a Tisza-kormánnyal papíron nyernének, a valóságban ők is vesztesei lennének Magyar Péter pártja hatalomra kerülése esetén, jövedelem-bővülésük elenyésző lenne, miközben a jelentősen visszaeső általános fogyasztás miatt jelentősen nőne a súlyos recesszió kockázata.
Összességében az életszínvonal-visszaesés minden magyart sokkal súlyosabban érintene a tényleges bevételkiesésnél, a megszorítások tovagyűrűző hatása miatt.
A Mandiner cikksorozatban mutatja be, mekkora veszteséget jelentene a többkulcsos adórendszer, a jelenleginél jóval magasabb adókulcsok bevezetésével. Elsősorban nem a többkulcsos szja a probléma – noha 2010 előtt a feketézés egyik melegágya volt a rendszer –, hanem a durva adóemelés, azaz a 15 helyett 22 és 33 százalékos adókulcsok. A jövőre várható kereseti összegekkel számolva
A Tisza-féle SZJA-javaslat komoly csapást mérne a szó szerint átlagember pénztárcájára is.
A Tisza-féle SZJA-javaslat a mediánkeresetből élők pénztárcáját is komolyan sújtaná.
A Tisza-féle SZJA-javaslat komoly csapást mérne a háromgyermekes családok pénztárcájára is: évente több mint 4 millió forintos keresetcsökkenést kellene elszenvedniük.
A Tisza-féle SZJA-javaslat erős ütést mérne a családok pénztárcájára is, éves közel 3 milliós keresetcsökkenést kéne elszenvedniük.
Sokakban felmerült a kérdés az elmúlt időszakban, hogy miért lenne egy kormányozni készülő ellenzéki tömörülésnek a célja az életszínvonal jelentős és gyors visszaesése.
A válasz világos: Magyar Péter rendszeresen hangsúlyozza, hogy amennyiben a Tisza Párt nyerné a választásokat jövőre, az új kormány legfontosabb célja lenne, hogy rendezze kapcsolatunkat az Európai Unióval. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mindent végrehajtanának, amit Brüsszel elvár:
Brüsszel és a Tisza Párt tehát amellett, hogy a jelenlegi és tervezett adókedvezményeket – fiatalok, többgyermekesek adómentessége, családi adókedvezmény – és a rezsicsökkentést úgy szüntetné meg, hogy közben kivezetné a nagyvállalati extraprofit-adót, amelynek óriási, több mint ezer milliárd forintos költségvetési bevételkiesését szintén a lakosságnak kellene kifizetnie. A Mandiner Brüsszel és a Tisza szándékáról korábban részletesen beszámolt, amely ITT olvasható.
A súlyos adóemelés tehát több millió forintot vesz ki azoknak a családoknak a zsebéből, akik a belföldi fogyasztás szinte teljes egészét adják. Ráadásául a rezsicsökkentés megszüntetésével további százezrekkel nőne ez a veszteség, mivel jelentősen megemelkednének a gáz- és villanyszámlák, ennek pontos mértékét a fogyasztók a havi számlákon láthatják.
Ez a jelentős jövedelemcsökkenés így a fogyasztás súlyos visszaesését okozná, amit nem lennének képesek kompenzálni az ígéretek szerint „hazahozott” uniós pénzek. Ennek egyszerű oka van: az uniós források célzott programokra járnak és nem arra adja az EU, hogy a lakosság szabadon elkölthesse. Ráadásul a pedagógusok soha korábban nem látott béremelésének is elvinné egy részét a Tisza-adó, de igaz ez minden más ágazatra is, vagyis a bérfelzárkóztatásban óriási, több év eredményeit lenullázó visszalépés jönne.
A megszorítások ezért a jelentős pluszforrások mellett komoly kiadásokat is okoznának a költségvetésnek, mivel érdemben csökkenne a költségvetés legnagyobb bevételét, a több mint 9000 milliárd forintot jelentő áfabevétel.
A belföldi, lakossági fogyasztás drasztikus visszaesése borítékolható tehát, amely szerteágazó következményekkel járna, már rövidtávon tönkre téve a mikro- kis és középvállalkozásokat. Mindezt a jelek szerint azért, hogy Magyar Péter teljesíthesse Brüsszel azon elvárását, hogy kivezesse Magyarország a mintegy 1400 milliárd forintos bevételt jelentő különadókat.
A Tisza Párt programja tehát a 2010 előtti politika folytatása lenne: Brüsszel és a multik érdekében a külföldi tulajdonú nagyvállalatok jobban járnának, miközben a súlyos megszorítások óriási jövedelemcsökkenést okoznának a családoknak, a visszaeső fogyasztás pedig tönkre tenné a hazai kkv-szektort.
Az élet minden területén nyomot hagyna, ha az embereknek – egy rendkívül szűk réteg kivételével – jelentősen csökkenne az elkölthető pénzük. Magyarországon ráadásul az életszínvonal most is elmarad a legfejlettebb uniós országoktól, Ausztriától, vagy az északi államoktól, de Magyar Péter és pártja az elmúlt 15 év felzárkózását is elvenné a magyaroktól. A teljes gazdaságra gyakorolt hatás rendkívüli lenne. De pontosan milyen területeket sodorna válságba a Tisza-csomag végrehajtása?
A 22 százalékos adókulcs az alacsonyabb jövedelműeket is érintené, valamint széles körben az átlagos jövedelmű családokat, vagyis azokat, akik bevételük jelentős részét költik élelmiszerekre.
Esetükben a spórolás is a bevásárlásnál kezdődne: rosszabb minőségű, olcsóbb külföldi termékekből vásárolnának nagyobb mennyiségben, valamint a külföldi boltláncok sajátmárkás termékeiből.
Közben a magas minőségű, itthon gyártott élelmiszerek és a kézműves termékek iránti kereslet érdemben és gyorsan csökkenne, ezzel pedig hamar bedőlnének a magas minőséget előállító, elsősorban kisebb magyar termelők, családi gazdaságok.
Az alacsony keresetűek sem tudnának érdemben többet vásárolni a 20 ezer forintos havi adójóváírás mellett sem, nemzetgazdasági szempontból ez a pluszjövedelem nem hasznosul. Ráadásul a rezsicsökkentés pont az alacsony jövedelműeknek jelentené a legnagyobb megszorítást, vagyis Magyar Péterék az egyik kezükkel adnának egy csekély támogatást, ám annak sokszorosát vennék vissza a másikkal.
A modern kori pénzügyi válságok alatt világossá vált, hogy a közepes jövedelműek bevételcsökkenésük esetén azokon a szolgáltatásokon kezdenek először spórolni, amelyek nem létfontosságúak, ám a családok életében alapvető szereppel bírnak.
Ezek közé tartozik a turizmus és a vendéglátás. Az éttermi szolgáltatások helyett a legtöbb háztartás, amelyik ma megteheti, az évi többszázezres jövedelemvisszaesés miatt elsősorban az otthoni étkezést választja, ami a vendéglátás jelentős visszaesését okozná. A fővárosban, ahol az árak a külföldi turistákra vannak szabva, már a Covid-19 válság óta a belföldi forgalom visszaesését tapasztalja. Ez látszik a nagy hazai sörgyárak forgalmi adatain is: a kocsmák helyett a legtöbben az otthoni sörfogyasztásra tértek át, ami a bolti és kocsmai árak közötti, akár 5-7-szeres árkülönbségre vezethető vissza.
Szintén veszélybe kerülne a turizmus, mivel az embereknek nem maradna pénzük a kikapcsolódásra, nyaralásra. A turizmus szempontjából a magasabb jövedelműek elvesztése is óriási veszélyforrás, mivel azok, akik megtehetik, hogy nyaraljanak is alacsonyabb kategóriájú szálláshelyeket és szolgáltatásokat választanak majd.
A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány már napokkal ezelőtt megkongatta a vészharangot, álláspontjuk szerint ha a vállalkozások vezetői nem tudnak versenyképes ajánlatot adni, nem tudnak minőségi munkaerőt alkalmazni, az végső soron a szolgáltatási színvonal, a vállalkozások versenyképességének rovására megy.
Porba tiporta a szakember a Tisza-adót.
A kormány az Otthon Start programmal minden korábbinál elérhetőbbé tette a saját ingatlan megszerzését. A fix 3 százalékos kamatozású hitel iránti érdeklődés óriási és a kereslet hosszútávon fennmaradhat a következő években is. Ez igaz a többi otthonteremtési támogatásra is, amely szintén a Brüsszel által régóta bírált kamattámogatásokon keresztül hagy több száz milliárd forintot a családoknál.
Fennakadás nélkül, óriási érdeklődés mellett indult el minden idők legkedvezőbb otthonteremtési programja.
Ezeknek a kedvezményeknek a megszüntetése magasabb hitelkamatokat és nehezebben hozzáférhető konstrukciókat hozna. Ráadásul a jelentős adóemelés okozta brutális fizetéscsökkenés miatt a megdráguló hitelekhez való hozzáférés is nehezebb lesz, a kevesebb nettó bevétel pedig kisebb elérhető hitelösszeget eredményez.
Ez pedig a lakáspiaci forgalom visszaesését és az idei évtől berobbanó beruházások érdemi visszaesését okozná. Ez nemzetgazdasági szempontból szintén óriási kiesést jelentene, ráadásul a lakásállomány megújítása is megtorpanna.
Az egész ország megmozdult, és több ezer fiatal indulhatott el a saját otthon megszerzésének útján.
Az albérletpiac tovább szűkülne, mivel sokan inkább eladnák ingatlanjukat, ezzel feltörve a csökkenő bevételük kompenzálása érdekében megtakarításukat. Az árak sem valószínű, hogy csökkennének, mivel a bérbeadók jövedelemkiesése inkább áremelést vetít előre, de biztos, hogy nem csökkenést okoz.
Az új és használt autók eladásában is komoly visszaesésre lehetne számítani, mivel kisebb jövedelemből kevesebb telik ilyen nagy beruházásokra, emellett a hitelképesség itt is jelentős szempont,
A szolgáltatások iránti kereslet széles körben csökkenne, mivel a fodrászra, kozmetikusra, kisebb felújításokra kevesebbet költene a lakosság. Ez összességében az egyéni vállalkozóknak, valamint a mikro- kis- és közepes cégeknek lenne óriási bevételkiesés, ráadásul ezek a cégek – amellett, hogy a magyar gazdaság és a foglalkoztatás gerincét adják – a belső fogyasztás visszaesésével bevételük jelentős részét elveszítenék. Ezek a cégek jellemzően nem termelnek exportra, így működésüket érdemben meghatározza a magyarok anyagi helyzete.
Ezzel szemben a nagy telekommunikációs cégek csak elenyésző bevételcsökkenésre számíthatnának, mivel aza internet, a telefon és televíziószolgáltatás ma már az összes háztartás alapvető szolgáltatásai.
A bankokat, a biztosítókat és a kiskereskedelmi láncokat jelentős profitnövekedéssel örvendeztetné meg a Tisza Párt. A különadók kivezetésével ugyanis a kereslet jelentős visszaesése mellett is nagyot profitálnak a vállalkozások, főként akkor, ha az adómérséklést nem követi a szolgáltatások díjainak csökkenése.
A kulturális programok, családi programok és egyéb állami és nem állami kulturális intézmények – színház, mozi, múzeumok – szintén a látogatottság visszaesésével kellene, hogy számoljanak. Ez a visszaesés ugyanakkor várhatóan nem lenne annyira jelentős, mint sok más ágazatban, mivel az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a művészeti- és kulturális programok a rekord magas inflációs időszakban is látogatottak voltak. A kérdés az, hogy középtávon is megmaradna-e a családok választási lehetősége, vagy az elmaradó béremelések miatt a reálkereset visszaesése miatt ezekről is le kellene mondaniuk.
Óriási veszélyt rejt a Tisza Párt adóemelési tervezete az olyan alapvető szolgáltatásokra, mint az egészségügy, az oktatás, vagy a közösségi közlekedés. Az egyébként is komoly munkaerőhiánnyal küzdő ágazatokban a bércsökkenés eredménye lehet a külföldi munkavállalás, ahogy ezt az orvosoknál is láthattuk az elmúlt két évtizedben.
A szakorvosok keresete jelenleg az egyik legmagasabb Magyarországon – a légiforgalmi irányítók mellett –, a jelentős béremeléseket pedig részben azért is kellett a nemzetgazdaság teljesítményét bőven meghaladó ütemben emelni, hogy a folyamat megforduljon. Ennek komoly eredménye lett napjainkra: az orvoshiány mérséklődött.
Magyar Péterék adórendszerében egy légiforgalmi irányító havonta több, mint fél millió forintot veszítene.
Egy jelentős, évente több milliós nagyságrendű nettó fizetéscsökkenéssel ugyanakkor már nem biztos, hogy itthon lehetne tartani a külföldön, például Németországban rendkívül keresett szakorvosokat, akik a kialakuló bérkülönbség miatt már aligha maradnának itthon.
Szintén jelentős kockázattal járna a rendőrök, a tűzoltók, vagy a katonák fizetésének visszaesése, de igaz ez minden területre, amely alapvető szolgáltatást nyújt és az emberek biztonságát hivatott garantálni. Főleg annak fényében, hogy a piaci fizetések jellemzően magasabbak, így az elvándorlás is fokozódhat ezeken a területeken.
A Tisza-féle SZJA-javaslat a szakorvosok pénztárcáját is komolyan sújtaná.
A Tisza-féle SZJA-javaslat a katonák pénztárcáját is komolyan sújtaná.
A Tisza-féle SZJA-javaslat a tűzoltók pénztárcáját is komolyan sújtaná.
A Tisza-féle SZJA-javaslat a rendőrök pénztárcáját is komolyan sújtaná.
Ráadásul a fizetés és az életszínvonal visszaesése alapvetően rontja a lakossági várakozásokat és az ország működésébe vetett bizalmat. Végső soron a Tisza Párt kormányra kerülése és a megszorítások végrehajtása hosszú évekig bizonytalanságot és bizalmatlanságot okozna a magyar embereknek és jelentősen visszavetné az elmúlt évek jelentős fejlődését is.
Az Európai Bizottság országajánlásaiba nem szerepelnek olyan elvárások, amelyekkel a lakosság jólétét növelné Brüsszel. A megszorítások középpontjában a nemzetközi vállalatok érdekeinek szem előtt tartása jelenik meg, valamint az az elvárás, hogy a költségvetési hiány és az államadósság mielőbb csökkenjen, noha azt megjegyzik, hogy Magyarország e két fontos költségvetési előírásban nem a fegyelmezetlenebb tagállamok közé tartozik. Éppen ezért túlzottdeficit-eljárás sem folyik Magyarországgal szemben, mivel a bizottság is elfogadta a kormány által felvázolt középtávú makrogazdasági pályát, amely az államadósság és a hiány fokozatos mérséklését eredményezi a következő években.
