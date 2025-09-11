Az egész magyar gazdaságot romba döntené Magyar Péter: a családok helyett a multik járnának jól a Tisza-csomaggal

Az albérletpiac tovább szűkülne, mivel sokan inkább eladnák ingatlanjukat, ezzel feltörve a csökkenő bevételük kompenzálása érdekében megtakarításukat. Az árak sem valószínű, hogy csökkennének, mivel a bérbeadók jövedelemkiesése inkább áremelést vetít előre, de biztos, hogy nem csökkenést okoz.

Az új és használt autók eladásában is komoly visszaesésre lehetne számítani, mivel kisebb jövedelemből kevesebb telik ilyen nagy beruházásokra, emellett a hitelképesség itt is jelentős szempont,

4. Családi cégek, szolgáltatások

A szolgáltatások iránti kereslet széles körben csökkenne, mivel a fodrászra, kozmetikusra, kisebb felújításokra kevesebbet költene a lakosság. Ez összességében az egyéni vállalkozóknak, valamint a mikro- kis- és közepes cégeknek lenne óriási bevételkiesés, ráadásul ezek a cégek – amellett, hogy a magyar gazdaság és a foglalkoztatás gerincét adják – a belső fogyasztás visszaesésével bevételük jelentős részét elveszítenék. Ezek a cégek jellemzően nem termelnek exportra, így működésüket érdemben meghatározza a magyarok anyagi helyzete.

Ezzel szemben a nagy telekommunikációs cégek csak elenyésző bevételcsökkenésre számíthatnának, mivel aza internet, a telefon és televíziószolgáltatás ma már az összes háztartás alapvető szolgáltatásai.

A bankokat, a biztosítókat és a kiskereskedelmi láncokat jelentős profitnövekedéssel örvendeztetné meg a Tisza Párt. A különadók kivezetésével ugyanis a kereslet jelentős visszaesése mellett is nagyot profitálnak a vállalkozások, főként akkor, ha az adómérséklést nem követi a szolgáltatások díjainak csökkenése.

5. Kultúra

A kulturális programok, családi programok és egyéb állami és nem állami kulturális intézmények – színház, mozi, múzeumok – szintén a látogatottság visszaesésével kellene, hogy számoljanak. Ez a visszaesés ugyanakkor várhatóan nem lenne annyira jelentős, mint sok más ágazatban, mivel az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a művészeti- és kulturális programok a rekord magas inflációs időszakban is látogatottak voltak. A kérdés az, hogy középtávon is megmaradna-e a családok választási lehetősége, vagy az elmaradó béremelések miatt a reálkereset visszaesése miatt ezekről is le kellene mondaniuk.

6. Állami szolgáltatások

Óriási veszélyt rejt a Tisza Párt adóemelési tervezete az olyan alapvető szolgáltatásokra, mint az egészségügy, az oktatás, vagy a közösségi közlekedés. Az egyébként is komoly munkaerőhiánnyal küzdő ágazatokban a bércsökkenés eredménye lehet a külföldi munkavállalás, ahogy ezt az orvosoknál is láthattuk az elmúlt két évtizedben.

A szakorvosok keresete jelenleg az egyik legmagasabb Magyarországon – a légiforgalmi irányítók mellett –, a jelentős béremeléseket pedig részben azért is kellett a nemzetgazdaság teljesítményét bőven meghaladó ütemben emelni, hogy a folyamat megforduljon. Ennek komoly eredménye lett napjainkra: az orvoshiány mérséklődött.