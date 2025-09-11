Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság család Tisza Párt Tisza-csomag Magyarország Magyar Péter adóemelés szja élelmiszer

Az egész magyar gazdaságot romba döntené Magyar Péter: a családok helyett a multik járnának jól a Tisza-csomaggal

2025. szeptember 11. 10:59

A Tisza Párt kormányzása a 2010 előtti megszorító politika folytatása lenne, Brüsszel elvárásai alapján. Magyar Péter programjából kiderül: a külföldi tulajdonú nagyvállalatok jobban járnának, miközben a súlyos megszorítások óriási jövedelemcsökkenést okoznának a családoknak, amely az egész magyar gazdaságot tönkretenné.

2025. szeptember 11. 10:59
null
Nagy Kristóf

A teljes magyar gazdaság megszenvedné a Tisza Párt által tervezett megszorítócsomag végrehajtását. Mint ismert, Magyar Péter és pártja ugyan próbálta eltitkolni, de a Tisza Párt alelnökének vallomásából és egy augusztus végén kiszivárgott belső dokumentumból kiderült, brutális adóemelést tervez az ellenzéki párt, ha nyernek a 2026-os választásokon. A kiszivárgott belső tervezet, valamint a párt és a Tisza szigetek munkáját segítő baloldali közgazdászok és szakértők nyilatkozatából kiderül: nem csak adóemelésre készülnek, de a jelenlegi, jelentős adókedvezmények döntő többségét is megszüntetnék. Ezért cserébe az adóemelést elszenvedők szűk köre részesülne alig érzékelhető kompenzációban némi adójóváírás és egy jelentősen leszűkített áfacsökkentés keretében.

Magyar Péter adóemelés Tisza Párt
Így csökkenne Magyar Péter és a Tisza többkulcsos adórendszerében nettó fizetés a bruttóhoz képest. Grafika: Mandiner

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter megszorításait a teljes középosztály elszenvedné

A tervezett Tisza-csomag nem csak a magas keresetűeket érintené, hanem a munkavállalók széles rétegét, mivel 

  1. már bruttó 416 ezer forint havi kereset felett 22 százalék lenne az szja mértéke. 
  2. A 33 százalékos adókulcs pedig havi brittó 1,25 millió forintos fizetés felett lépne be. 

Ezzel jelentősen csökkenne egyebek mellett az orvosok nettó keresete, ezzel lényegében felemésztve az elmúlt években az orvosok elvándorlásának megállítására tett erőfeszítéseket.

A többkulcsos adórendszer újbóli bevezetése ráadásul nem érintené a valóban nagy vagyonnal rendelkezőket, mivel az érintettek havi bevétele jellemzően nem munkabérből származik, hanem a profitból és a vállalkozás által kifizetett osztalékból. 

A Tisza-adó tehát gyakorlatilag a középosztály egészének súlyos megszorítást jelentene, kiemelten a több gyermeket nevelőknek, akiknek havonta több százezer forinttal csökkenne a nettó bevételük.

Egyedül a rendkívül szűk, hivatalosan a minimálbér összegéért foglalkoztatott, 400-600 ezer fős munkavállalói réteg járna jobban, legfeljebb havi 20 ezer forinttal, de csak rövidtávon, mivel hosszabb távon a többkulcsos adórendszer visszaélésekre és a bérek befagyasztására, vagy csak alig érezhető emelésére ösztönzi a munkáltatókat. A Magyar Péterék által tervezett adórendszerben garantáltan nem emelkednének 10 százalékot meghaladó mértékben a fizetések.

Az alacsony keresetűeknek szánt adójóváírás is elsősorban az egyedülállóknak kedvezne, míg az ígéretek szerint megduplázandó családi pótlék a többszázezer forintos bevételcsökkenést néhány tízezer forinttal kompenzálja a gyermeket nevelő családoknál. Összességében azok, akik a Tisza-kormánnyal papíron nyernének, a valóságban ők is vesztesei lennének Magyar Péter pártja hatalomra kerülése esetén, jövedelem-bővülésük elenyésző lenne, miközben a jelentősen visszaeső általános fogyasztás miatt jelentősen nőne a súlyos recesszió kockázata.

Ezt is ajánljuk a témában

Összességében az életszínvonal-visszaesés minden magyart sokkal súlyosabban érintene a tényleges bevételkiesésnél, a megszorítások tovagyűrűző hatása miatt. 

Mennyi veszteséget jelentene a Tisza-adó?

A Mandiner cikksorozatban mutatja be, mekkora veszteséget jelentene a többkulcsos adórendszer, a jelenleginél jóval magasabb adókulcsok bevezetésével. Elsősorban nem a többkulcsos szja a probléma – noha 2010 előtt a feketézés egyik melegágya volt a rendszer –, hanem a durva adóemelés, azaz a 15 helyett 22 és 33 százalékos adókulcsok. A jövőre várható kereseti összegekkel számolva

  • egy átlagkeresetűnek (bruttó 740 000 forint) éves szinten 271 600 forinttal,
  • egy mediánkeresetűnek (bruttó 592 000 forint) éves szinten 147 280 forinttal, beígért adójóváírás mellett 87 280 forinttal csökkenne a fizetése;
  • egy háromgyermekes, átlagkeresetű család évi 4 251 200,
  • egy 40 év alatti anyuka és családja évi 2 835 200 forinttól esne el évente.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miért akar életszínvonal-csökkenést a Tisza?

Sokakban felmerült a kérdés az elmúlt időszakban, hogy miért lenne egy kormányozni készülő ellenzéki tömörülésnek a célja az életszínvonal jelentős és gyors visszaesése.

A válasz világos: Magyar Péter rendszeresen hangsúlyozza, hogy amennyiben a Tisza Párt nyerné a választásokat jövőre, az új kormány legfontosabb célja lenne, hogy rendezze kapcsolatunkat az Európai Unióval. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mindent végrehajtanának, amit Brüsszel elvár: 

  • a rezsicsökkentés eltörlését, 
  • az adórendszer átalakítását, magasabb adókulcsok bevezetését,
  • a családi adó- és kamatkedvezmények jelenlegi rendszerének megszüntetését,
  • a szociális alapon nyújtott segélyezés visszaállítását,
  • valamint azt az elvet, hogy állami támogatásban csak a legalacsonyabb keresetűek részesüljenek,
  • a több száz milliárd forintos éves árbevételű multiknak pedig ne kelljen különadót fizetniük.

Brüsszel és a Tisza Párt tehát amellett, hogy a jelenlegi és tervezett adókedvezményeket – fiatalok, többgyermekesek adómentessége, családi adókedvezmény – és a rezsicsökkentést úgy szüntetné meg, hogy közben kivezetné a nagyvállalati extraprofit-adót, amelynek óriási, több mint ezer milliárd forintos költségvetési bevételkiesését szintén a lakosságnak kellene kifizetnie. A Mandiner Brüsszel és a Tisza szándékáról korábban részletesen beszámolt, amely ITT olvasható.

A megszorításokba az egész magyar gazdaság beleremegne

A súlyos adóemelés tehát több millió forintot vesz ki azoknak a családoknak a zsebéből, akik a belföldi fogyasztás szinte teljes egészét adják. Ráadásául a rezsicsökkentés megszüntetésével további százezrekkel nőne ez a veszteség, mivel jelentősen megemelkednének a gáz- és villanyszámlák, ennek pontos mértékét a fogyasztók a havi számlákon láthatják. 

Grafika: Mandiner

Ez a jelentős jövedelemcsökkenés így a fogyasztás súlyos visszaesését okozná, amit nem lennének képesek kompenzálni az ígéretek szerint „hazahozott” uniós pénzek. Ennek egyszerű oka van: az uniós források célzott programokra járnak és nem arra adja az EU, hogy a lakosság szabadon elkölthesse. Ráadásul a pedagógusok soha korábban nem látott béremelésének is elvinné egy részét a Tisza-adó, de igaz ez minden más ágazatra is, vagyis a bérfelzárkóztatásban óriási, több év eredményeit lenullázó visszalépés jönne.

A megszorítások ezért a jelentős pluszforrások mellett komoly kiadásokat is okoznának a költségvetésnek, mivel érdemben csökkenne a költségvetés legnagyobb bevételét, a több mint 9000 milliárd forintot jelentő áfabevétel.

A belföldi, lakossági fogyasztás drasztikus visszaesése borítékolható tehát, amely szerteágazó következményekkel járna, már rövidtávon tönkre téve a mikro- kis és középvállalkozásokat. Mindezt a jelek szerint azért, hogy Magyar Péter teljesíthesse Brüsszel azon elvárását, hogy kivezesse Magyarország a mintegy 1400 milliárd forintos bevételt jelentő különadókat.

A Tisza Párt programja tehát a 2010 előtti politika folytatása lenne: Brüsszel és a multik érdekében a külföldi tulajdonú nagyvállalatok jobban járnának, miközben a súlyos megszorítások óriási jövedelemcsökkenést okoznának a családoknak, a visszaeső fogyasztás pedig tönkre tenné a hazai kkv-szektort.

Ezt is ajánljuk a témában

Milyen ágazatokat döntene be a Tisza-csomag?

Az élet minden területén nyomot hagyna, ha az embereknek – egy rendkívül szűk réteg kivételével – jelentősen csökkenne az elkölthető pénzük. Magyarországon ráadásul az életszínvonal most is elmarad a legfejlettebb uniós országoktól, Ausztriától, vagy az északi államoktól, de Magyar Péter és pártja az elmúlt 15 év felzárkózását is elvenné a magyaroktól. A teljes gazdaságra gyakorolt hatás rendkívüli lenne. De pontosan milyen területeket sodorna válságba a Tisza-csomag végrehajtása?

1. Élelmiszer-kereskedelem, mezőgazdaság

A 22 százalékos adókulcs az alacsonyabb jövedelműeket is érintené, valamint széles körben az átlagos jövedelmű családokat, vagyis azokat, akik bevételük jelentős részét költik élelmiszerekre.

Esetükben a spórolás is a bevásárlásnál kezdődne: rosszabb minőségű, olcsóbb külföldi termékekből vásárolnának nagyobb mennyiségben, valamint a külföldi boltláncok sajátmárkás termékeiből.

Közben a magas minőségű, itthon gyártott élelmiszerek és a kézműves termékek iránti kereslet érdemben és gyorsan csökkenne, ezzel pedig hamar bedőlnének a magas minőséget előállító, elsősorban kisebb magyar termelők, családi gazdaságok.

Az alacsony keresetűek sem tudnának érdemben többet vásárolni a 20 ezer forintos havi adójóváírás mellett sem, nemzetgazdasági szempontból ez a pluszjövedelem nem hasznosul. Ráadásul a rezsicsökkentés pont az alacsony jövedelműeknek jelentené a legnagyobb megszorítást, vagyis Magyar Péterék az egyik kezükkel adnának egy csekély támogatást, ám annak sokszorosát vennék vissza a másikkal.

2. Turizmus, vendéglátás

A modern kori pénzügyi válságok alatt világossá vált, hogy a közepes jövedelműek bevételcsökkenésük esetén azokon a szolgáltatásokon kezdenek először spórolni, amelyek nem létfontosságúak, ám a családok életében alapvető szereppel bírnak. 

Ezek közé tartozik a turizmus és a vendéglátás. Az éttermi szolgáltatások helyett a legtöbb háztartás, amelyik ma megteheti, az évi többszázezres jövedelemvisszaesés miatt elsősorban az otthoni étkezést választja, ami a vendéglátás jelentős visszaesését okozná. A fővárosban, ahol az árak a külföldi turistákra vannak szabva, már a Covid-19 válság óta a belföldi forgalom visszaesését tapasztalja. Ez látszik a nagy hazai sörgyárak forgalmi adatain is: a kocsmák helyett a legtöbben az otthoni sörfogyasztásra tértek át, ami a bolti és kocsmai árak közötti, akár 5-7-szeres árkülönbségre vezethető vissza.

Szintén veszélybe kerülne a turizmus, mivel az embereknek nem maradna pénzük a kikapcsolódásra, nyaralásra. A turizmus szempontjából a magasabb jövedelműek elvesztése is óriási veszélyforrás, mivel azok, akik megtehetik, hogy nyaraljanak is alacsonyabb kategóriájú szálláshelyeket és szolgáltatásokat választanak majd. 

A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány már napokkal ezelőtt megkongatta a vészharangot, álláspontjuk szerint ha a vállalkozások vezetői nem tudnak versenyképes ajánlatot adni, nem tudnak minőségi munkaerőt alkalmazni, az végső soron a szolgáltatási színvonal, a vállalkozások versenyképességének rovására megy.

Ezt is ajánljuk a témában

3. Ingatlan- és gépjárműpiac

A kormány az Otthon Start programmal minden korábbinál elérhetőbbé tette a saját ingatlan megszerzését. A fix 3 százalékos kamatozású hitel iránti érdeklődés óriási és a kereslet hosszútávon fennmaradhat a következő években is. Ez igaz a többi otthonteremtési támogatásra is, amely szintén a Brüsszel által régóta bírált kamattámogatásokon keresztül hagy több száz milliárd forintot a családoknál.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezeknek a kedvezményeknek a megszüntetése magasabb hitelkamatokat és nehezebben hozzáférhető konstrukciókat hozna. Ráadásul a jelentős adóemelés okozta brutális fizetéscsökkenés miatt a megdráguló hitelekhez való hozzáférés is nehezebb lesz, a kevesebb nettó bevétel pedig kisebb elérhető hitelösszeget eredményez.

Ez pedig a lakáspiaci forgalom visszaesését és az idei évtől berobbanó beruházások érdemi visszaesését okozná. Ez nemzetgazdasági szempontból szintén óriási kiesést jelentene, ráadásul a lakásállomány megújítása is megtorpanna.

Ezt is ajánljuk a témában

Az albérletpiac tovább szűkülne, mivel sokan inkább eladnák ingatlanjukat, ezzel feltörve a csökkenő bevételük kompenzálása érdekében megtakarításukat. Az árak sem valószínű, hogy csökkennének, mivel a bérbeadók jövedelemkiesése inkább áremelést vetít előre, de biztos, hogy nem csökkenést okoz.

Az új és használt autók eladásában is komoly visszaesésre lehetne számítani, mivel kisebb jövedelemből kevesebb telik ilyen nagy beruházásokra, emellett a hitelképesség itt is jelentős szempont,

4. Családi cégek, szolgáltatások

A szolgáltatások iránti kereslet széles körben csökkenne, mivel a fodrászra, kozmetikusra, kisebb felújításokra kevesebbet költene a lakosság.  Ez összességében az egyéni vállalkozóknak, valamint a mikro- kis- és közepes cégeknek lenne óriási bevételkiesés, ráadásul ezek a cégek – amellett, hogy a magyar gazdaság és a foglalkoztatás gerincét adják – a belső fogyasztás visszaesésével bevételük jelentős részét elveszítenék. Ezek a cégek jellemzően nem termelnek exportra, így működésüket érdemben meghatározza a magyarok anyagi helyzete.

Ezzel szemben a nagy telekommunikációs cégek csak elenyésző bevételcsökkenésre számíthatnának, mivel aza internet, a telefon és televíziószolgáltatás ma már az összes háztartás alapvető szolgáltatásai. 

A bankokat, a biztosítókat és a kiskereskedelmi láncokat jelentős profitnövekedéssel örvendeztetné meg a Tisza Párt. A különadók kivezetésével ugyanis a kereslet jelentős visszaesése mellett is nagyot profitálnak a vállalkozások, főként akkor, ha az adómérséklést nem követi a szolgáltatások díjainak csökkenése.

5. Kultúra

A kulturális programok, családi programok és egyéb állami és nem állami kulturális intézmények – színház, mozi, múzeumok – szintén a látogatottság visszaesésével kellene, hogy számoljanak. Ez a visszaesés ugyanakkor várhatóan nem lenne annyira jelentős, mint sok más ágazatban, mivel az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a művészeti- és kulturális programok a rekord magas inflációs időszakban is látogatottak voltak. A kérdés az, hogy középtávon is megmaradna-e a családok választási lehetősége, vagy az elmaradó béremelések miatt a reálkereset visszaesése miatt ezekről is le kellene mondaniuk.

6. Állami szolgáltatások

Óriási veszélyt rejt a Tisza Párt adóemelési tervezete az olyan alapvető szolgáltatásokra, mint az egészségügy, az oktatás, vagy a közösségi közlekedés. Az egyébként is komoly munkaerőhiánnyal küzdő ágazatokban a bércsökkenés eredménye lehet a külföldi munkavállalás, ahogy ezt az orvosoknál is láthattuk az elmúlt két évtizedben.

A szakorvosok keresete jelenleg az egyik legmagasabb Magyarországon – a légiforgalmi irányítók mellett –, a jelentős béremeléseket pedig részben azért is kellett a nemzetgazdaság teljesítményét bőven meghaladó ütemben emelni, hogy a folyamat megforduljon. Ennek komoly eredménye lett napjainkra: az orvoshiány mérséklődött. 

Ezt is ajánljuk a témában

Egy jelentős, évente több milliós nagyságrendű nettó fizetéscsökkenéssel ugyanakkor már nem biztos, hogy itthon lehetne tartani a külföldön, például Németországban rendkívül keresett szakorvosokat, akik a kialakuló bérkülönbség miatt már aligha maradnának itthon.

Szintén jelentős kockázattal járna a rendőrök, a tűzoltók, vagy a katonák fizetésének visszaesése, de igaz ez minden területre, amely alapvető szolgáltatást nyújt és az emberek biztonságát hivatott garantálni. Főleg annak fényében, hogy a piaci fizetések jellemzően magasabbak, így az elvándorlás is fokozódhat ezeken a területeken.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Boldogtalanabbak lennének a magyarok

Ráadásul a fizetés és az életszínvonal visszaesése alapvetően rontja a lakossági várakozásokat és az ország működésébe vetett bizalmat. Végső soron a Tisza Párt kormányra kerülése és a megszorítások végrehajtása hosszú évekig bizonytalanságot és bizalmatlanságot okozna a magyar embereknek és jelentősen visszavetné az elmúlt évek jelentős fejlődését is.

Az Európai Bizottság országajánlásaiba nem szerepelnek olyan elvárások, amelyekkel a lakosság jólétét növelné Brüsszel. A megszorítások középpontjában a nemzetközi vállalatok érdekeinek szem előtt tartása jelenik meg, valamint az az elvárás, hogy a költségvetési hiány és az államadósság mielőbb csökkenjen, noha azt megjegyzik, hogy Magyarország e két fontos költségvetési előírásban nem a fegyelmezetlenebb tagállamok közé tartozik. Éppen ezért túlzottdeficit-eljárás sem folyik Magyarországgal szemben, mivel a bizottság is elfogadta a kormány által felvázolt középtávú makrogazdasági pályát, amely az államadósság és a hiány fokozatos mérséklését eredményezi a következő években.

scripts.convertcalculator.com

Nyitókép: FERENC ISZA/AFP

***

Összesen 89 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
salátás
2025. szeptember 11. 13:08
kimirszen 2025. szeptember 11. 13:03 ----------- te ezekre válaszoljál salátás 2025. szeptember 11. 10:12 te szerencsétlen ez évek óta így van, csak mivel a minimálbér az alapja és az emelkedik ,így az összeghatárok is emelkednek ennyire nem vagy képben semmivel szerinted mekkora árbevételből lehet megélni ? ahhoz mennyi input költség tartozik és azon mennyi áfa van? mennyit fizetsz ki alkalmazottra? jöhetnek a számok okoska
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. szeptember 11. 13:03
salátás 2025. szeptember 11. 12:59 Cs72salátás 2025. szeptember 11. 11:46 Ki mondta ,hogy nőni fog az szja?Orbán? ----------- mért égeted magad? a tiszához kötődő gazdasági szakemberek Úgy mint Dálnoki Árint?
Válasz erre
1
0
salátás
2025. szeptember 11. 12:59
Cs72salátás 2025. szeptember 11. 11:46 Ki mondta ,hogy nőni fog az szja?Orbán? ----------- mért égeted magad? a tiszához kötődő gazdasági szakemberek látom közbe előkerült faszfejke is,jönnek a segghülye kérdések, majd ha kezd kínosra fordulni eltűnés
Válasz erre
1
0
fotos88
2025. szeptember 11. 12:52
Abból látszik, hogy nincs gond a Fidesznél és magabiztosan vezeti a pártpreferenciákat, hogy mostanában alig írják le a Mandineren Magyar Péter nevét. Alig készül cikk a Tiszáról. 🤣
Válasz erre
2
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!