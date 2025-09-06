Kiszámoltuk: már a mediánkereset sincs biztonságban a Tisza-féle SZJA-emelés elől (GRAFIKON)

A Mandiner ennek kapcsán kiszámolta, hogyan érintené mindez az mediánkeresettel rendelkezőket. A 2026-ra becsült mediánkereset kalkuláció alapja a KSH hivatalos bruttó mediánkereset-adata; 2025-ben éves 9 százalékos, 2026-ban további éves 5 százalékos emelkedést becsültünk, mivel az idei év első felében 9,2 százalékkal nőtt a bruttó átlagkereset.

Így a számításaink szerint az mediánkeresetűeknél 2026-ban a bruttó 592 000 forint lenne egy hónapban,

amelyből a Tisza-terv alapján havonta 12 273 forinttal több SZJA-t kellene fizetniük, mint most.

Ez éves szinten közel 150 000 forintos nettó keresetcsökkenést jelentene, ami messze nem elhanyagolható összeg.