09. 04.
csütörtök
Hát, ez már tényleg botrányos: kiszámoltuk, mennyivel csökkenne egy háromgyermekes család keresete a Tisza-féle SZJA-emelés miatt (GRAFIKON)

2025. szeptember 04. 13:06

A Tisza-féle SZJA-javaslat komoly csapást mérne a háromgyermekes családok pénztárcájára is: évente több mint 4 millió forintos keresetcsökkenést kellene elszenvedniük.

2025. szeptember 04. 13:06
null

Augusztus végén kiszivárgott, hogy a Tisza Párt gyökeresen átalakítaná a magyar SZJA-rendszert, mindenki kárára. A párt gazdasági kabinetje a dokumentum szerint ugyanis 2026. júliusától már a háromkulcsos, progresszív SZJA bevezetését javasolja, amelynek következtében már a szakmunkás minimálbért – azaz a garantált bérminimumot – alig meghaladó kereset is a 22 százalékos kulcs alá esne.

A Tisza-féle SZJA-javaslat hatása a háromgyermekes családokra

A Mandiner ennek kapcsán kiszámolta, hogyan érintené mindez a háromgyermekes családokat. Az anya esetében a korcsoportnak megfelelő átlagkeresetet használtuk a 2026-ra becsült átlagkereset kiszámítására, az apa esetében pedig szintén az átlagkeresetet vettük alapul, a háromgyermekes családi adókedvezménnyel számolva. A kalkuláció alapja a KSH hivatalos bruttó átlagkereset-adata; 2025-ben éves 9 százalékos, 2026-ban további éves 5 százalékos emelkedést becsültünk, mivel az idei év első felében 9,2 százalékkal nőtt a bruttó átlagkereset.

Így a számításaink szerint a háromgyermekes családoknál a két szülő havi bruttó átlagkeresete 2026-ban együtt összesen 1 millió 480 ezer forint lenne,

amelyből a Tisza-terv alapján havonta 354 267 forinttal több SZJA-t kellene fizetniük, mint most.

Ez éves szinten több, mint 4,2 millió forintos nettó keresetcsökkenést jelentene a háromgyermekes családoknál, ami messze nem elhanyagolható összeg.

Az alábbi kalkulátor segítségével kiszámolhatja, mennyi pénztől esne el a Tisza Párt adóemelése miatt:

Nyitókép: Mandiner-grafika

robertdenyiro
2025. szeptember 04. 13:26
A tiszafos ezzel a "remek" őskomcsi hergelős húzással (fizessenek a gazdagok!) nyilvánvalóan a dologtalan prolikat és munkásőr nyuggerhadat próbálta maga mellé állítani. Csakhogy a számok nem az erőssége a libkányszaroknak: azt felejtették el ezek az agyhalottak, hogy ez a segghülye, tudatlan, igénytelen csürhe a választók legfeljebb 10%-a, akik amúgy is mindig az ávósivadék óellenzékre szavaztak. Ezek most talán átpárnolnak a DK-tól a tiszafoshoz. Hiába, rémisztően ostoba állatfaj a libkány.
states-2
2025. szeptember 04. 13:09
Őrültpeti és komcsi csürhéje úgy tökön lőtte magát ezzel az adóüggyel, hogy ez önmagában is eldöntötte már a választásokat, az összevissza kommunikációjukkal, hazugságaikkal pedig tovább ássák maguk alatt a gödröt.
