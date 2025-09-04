Hát, ez már tényleg botrányos: kiszámoltuk, mennyivel csökkenne egy háromgyermekes család keresete a Tisza-féle SZJA-emelés miatt (GRAFIKON)

A Mandiner ennek kapcsán kiszámolta, hogyan érintené mindez a háromgyermekes családokat. Az anya esetében a korcsoportnak megfelelő átlagkeresetet használtuk a 2026-ra becsült átlagkereset kiszámítására, az apa esetében pedig szintén az átlagkeresetet vettük alapul, a háromgyermekes családi adókedvezménnyel számolva. A kalkuláció alapja a KSH hivatalos bruttó átlagkereset-adata; 2025-ben éves 9 százalékos, 2026-ban további éves 5 százalékos emelkedést becsültünk, mivel az idei év első felében 9,2 százalékkal nőtt a bruttó átlagkereset.

Így a számításaink szerint a háromgyermekes családoknál a két szülő havi bruttó átlagkeresete 2026-ban együtt összesen 1 millió 480 ezer forint lenne,

amelyből a Tisza-terv alapján havonta 354 267 forinttal több SZJA-t kellene fizetniük, mint most.

Ez éves szinten több, mint 4,2 millió forintos nettó keresetcsökkenést jelentene a háromgyermekes családoknál, ami messze nem elhanyagolható összeg.