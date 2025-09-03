Kiszámoltuk: ennyivel csökkenne egy 40 év alatti édesanya és családja keresete a Tisza-féle SZJA-emelés miatt (GRAFIKON)

A Mandiner ennek kapcsán kiszámolta, hogyan érintené mindez azon kétgyermekes családokat, ahol az anya 40 év alatti, az apa pedig igénybe veszi a családi adókedvezményt. Az anya esetében a korcsoportnak megfelelő átlagkeresetet használtuk a 2026-ra becsült átlagkereset kiszámítására. A kalkuláció alapja a KSH hivatalos bruttó átlagkereset-adata; 2025-ben éves 9 százalékos, 2026-ban további éves 5 százalékos emelkedést becsültünk, mivel az idei év első felében 9,2 százalékkal nőtt a bruttó átlagkereset.

Így a számításaink szerint a kétgyermekes családoknál, amelyekben az édesanya 40 év alatti a két szülő havi bruttó átlagkeresete 2026-ban együtt összesen 1 millió 480 ezer forint lenne,

amelyből a Tisza-terv alapján havonta 236 267 forinttal több SZJA-t kellene fizetniük, mint most.

Ez éves szinten több, mint 2,8 millió forintos nettó keresetcsökkenést jelentene a kétgyermekes családoknál, amelyekben az édesanya 40 év alatti, ami messze nem elhanyagolható összeg.