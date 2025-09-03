Ft
09. 03.
szerda
átlagkereset család Tisza Párt anyuka pénz gyerek

Kiszámoltuk: ennyivel csökkenne egy 40 év alatti édesanya és családja keresete a Tisza-féle SZJA-emelés miatt (GRAFIKON)

2025. szeptember 03. 11:58

A Tisza-féle SZJA-javaslat erős ütést mérne a családok pénztárcájára is, éves közel 3 milliós keresetcsökkenést kéne elszenvedniük.

2025. szeptember 03. 11:58
null

Augusztus végén kiszivárgott, hogy a Tisza Párt gyökeresen átalakítaná a magyar SZJA-rendszert, mindenki kárára. A párt gazdasági kabinetje a dokumentum szerint ugyanis 2026. júliusától már a háromkulcsos, progresszív SZJA bevezetését javasolja, amelynek következtében már a szakmunkás minimálbért – azaz a garantált bérminimumot – alig meghaladó kereset is a 22 százalékos kulcs alá esne.

A Tisza-féle SZJA-javaslat hatása a kétgyermekes családokra, amelyekben az édesanya 40 év alatti

A Mandiner ennek kapcsán kiszámolta, hogyan érintené mindez azon kétgyermekes családokat, ahol az anya 40 év alatti, az apa pedig igénybe veszi a családi adókedvezményt. Az anya esetében a korcsoportnak megfelelő átlagkeresetet használtuk a 2026-ra becsült átlagkereset kiszámítására. A kalkuláció alapja a KSH hivatalos bruttó átlagkereset-adata; 2025-ben éves 9 százalékos, 2026-ban további éves 5 százalékos emelkedést becsültünk, mivel az idei év első felében 9,2 százalékkal nőtt a bruttó átlagkereset.

Így a számításaink szerint a kétgyermekes családoknál, amelyekben az édesanya 40 év alatti a két szülő havi bruttó átlagkeresete 2026-ban együtt összesen 1 millió 480 ezer forint lenne,

amelyből a Tisza-terv alapján havonta 236 267 forinttal több SZJA-t kellene fizetniük, mint most.

Ez éves szinten több, mint 2,8 millió forintos nettó keresetcsökkenést jelentene a kétgyermekes családoknál, amelyekben az édesanya 40 év alatti, ami messze nem elhanyagolható összeg.

Az alábbi kalkulátor segítségével kiszámolhatja, mennyi pénztől esne el a Tisza Párt adóemelése miatt:

Nyitókép: Mandiner-grafika

llnnhegyi
•••
2025. szeptember 03. 13:06 Szerkesztve
Magyar 🐒🐓 Júdás Péter Szentistván napi 10 pontos országmentő terve: fucss! ... nyihahahehehihihu.✓
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. szeptember 03. 12:22
Z. Akik ezeket a magyar ellenes MLM csoportot támogatja, kapják is meg azt, amit hatalomra kerülésük esetén a brüsszeli elit már eddig is el akart venni tőlünk!!! Támogassák csak a hazaáruló komcsi gazdájukat és a libsi biridalmi terveket!!! Semmi Orbán szociális juttatásban ne részesüljenek!!! Lehet ketdeni a rezsicsökkenés helyett, a világpiaci árak fizetésével!!!💯❗👎😊
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!