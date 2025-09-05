Ft
átlagkereset Tisza Párt pénz

Kiszámoltuk: már az átlagkeresetet is keményen megvágná a Tisza-féle SZJA-emelés (GRAFIKON)

2025. szeptember 05. 15:28

A Tisza-féle SZJA-javaslat komoly csapást mérne a szó szerint átlagember pénztárcájára is.

2025. szeptember 05. 15:28
null

Augusztus végén kiszivárgott, hogy a Tisza Párt gyökeresen átalakítaná a magyar SZJA-rendszert, mindenki kárára. A párt gazdasági kabinetje a dokumentum szerint ugyanis 2026. júliusától már a háromkulcsos, progresszív SZJA bevezetését javasolja, amelynek következtében már a szakmunkás minimálbért – azaz a garantált bérminimumot – alig meghaladó kereset is a 22 százalékos kulcs alá esne.

A Tisza-féle SZJA-javaslat hatása az átlagkeresettel rendelkezőkre

A Mandiner ennek kapcsán kiszámolta, hogyan érintené mindez az átlagkeresettel rendelkezőket. A 2026-ra becsült átlagkereset kalkuláció alapja a KSH hivatalos bruttó átlagkereset-adata; 2025-ben éves 9 százalékos, 2026-ban további éves 5 százalékos emelkedést becsültünk, mivel az idei év első felében 9,2 százalékkal nőtt a bruttó átlagkereset.

Így a számításaink szerint az átlagkeresetűeknél 2026-ban a bruttó 740 000 forint lenne egy hónapban, 

amelyből a Tisza-terv alapján havonta 22 633 forinttal több SZJA-t kellene fizetniük, mint most.

Ez éves szinten közel 300 000 forintos nettó keresetcsökkenést jelentene, ami messze nem elhanyagolható összeg.

Az alábbi kalkulátor segítségével kiszámolhatja, mennyi pénztől esne el a Tisza Párt adóemelése miatt:

Nyitókép: Mandiner-grafika

kiabrandult-fideszes
2025. szeptember 05. 16:56
Mindent elmond a két politikai oldalról, hogy míg az egyik oldalon 100 TEK-es és kordonok mögött zajlik egy zárt rendezvény, addig Magyar Péter ismét nyílt, mindenki számára látogatható eseményt tart, ahol bárki felszólalhat, kérdezhet, beszélhet a valós problémákról. Kötcsén az egyik oldalnál megint megy majd a szokásos fideszes uszítás, gyűlöletkeltés, míg a másik oldalon valódi emberek, valódi történetek, valódi jövőkép lesz napirenden. És a pedofideszesek beszélnek provokációról? Ugyan már. MP eddigi rendezvényei egytől egyig békésen zajlottak. Ha volt "balhé", azt minden alkalommal a köpködő, habzószájú, fogatlan fideszes gombák okozták, akik a békés emberek közé tolakodtak hőbörögni. 15 év alatt szétbaszták az országot, de legalább első sorból nézhetjük, ahogy pánikban, saját árnyékuktól is rettegve mennek a levesbe a ruszkibérenc hazaárulók.
kiabrandult-fideszes
2025. szeptember 05. 16:44
Tyű bazdmeg, ez már észak-koreai szint.. ezeknek a ruszkibérenc pedofil bűnözőknek már tényleg nem maradt semmi a dezinformáció és a félelemkeltésen kívül. Bár ezek már csak a hardcore szektásoknak fog bejönni, de azok is egyre kevesebben vannak hálisten... ez a 36% is nagyon-nagyon sok. Rémisztő, hogy ennyi beteg, világáról nem tudó ember él közöttünk.
In_memoriam_fleto
2025. szeptember 05. 16:12
Az emberek 80%- kevesebbet keres az állítólagos "átlagkeresetnél".
Cs72
2025. szeptember 05. 16:03
Grafikon! A dokumentum szerint! Érte b+ egy db A4-papír ! Aláírás pecsét nélkül ez a dokumentum! Ez csak a gombáknak elég!
