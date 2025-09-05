Kiszámoltuk: már az átlagkeresetet is keményen megvágná a Tisza-féle SZJA-emelés (GRAFIKON)

A Mandiner ennek kapcsán kiszámolta, hogyan érintené mindez az átlagkeresettel rendelkezőket. A 2026-ra becsült átlagkereset kalkuláció alapja a KSH hivatalos bruttó átlagkereset-adata; 2025-ben éves 9 százalékos, 2026-ban további éves 5 százalékos emelkedést becsültünk, mivel az idei év első felében 9,2 százalékkal nőtt a bruttó átlagkereset.

Így a számításaink szerint az átlagkeresetűeknél 2026-ban a bruttó 740 000 forint lenne egy hónapban,

amelyből a Tisza-terv alapján havonta 22 633 forinttal több SZJA-t kellene fizetniük, mint most.

Ez éves szinten közel 300 000 forintos nettó keresetcsökkenést jelentene, ami messze nem elhanyagolható összeg.