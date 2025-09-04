Magyar Péter új terve nem valódi adócsökkentés, hanem néhány ezer forint jóváírás, miközben a családok nettó bevétele százezrekkel csökkenne

Ekkora a baj: Gyurcsány szlogenéhez nyúlt Magyar Péter, miután kiszivárgott az adóemelési tervük (VIDEÓ)
Izzadtságszagú védekezés a Tisza-vezértől.
Az adójóváírás nem igazi adócsökkentés. Magyar Péter állítása a minimálbér 9 százalékos adójáról megtévesztő, mivel egy tényleges szja-mérsékléssel valóban jobban járnának a munkavállalók, ám a Tisza Párt a 15 százalékos adó egy részét térítené csak vissza, 500 ezer forint felett legfeljebb 5000 forintot.
Minden követ megmozgat Magyar Péter annak érdekében, hogy elterelje a figyelmet a Tisza Párt szakbizottságának kiszivárgott feljegyzéséről, amelyből egyértelműen kiderül: komoly adóemelés jönne, ha az ellenzéki párt nyerné a jövő évi választásokat. A Tisza-csomag megszorításai helyett a pártvezető most az adócsökkentés kormányaként próbálja meg pozicionálni a Tisza Pártot, ugyanazzal a jelmondattal, amivel Gyurcsány Ferenc 2006-ban az MSZP-t.
A Tisza-vezér ígérete szerint ismét bevezetné a 2010 előtti adórendszerből ismert adójóváírást, állítása szerint ezzel 9 százalékra csökkentve a minimálbér után fizetendő adót, növelve mindenkinek a keresetét, aki bruttó 625 ezer forint alatt keres.
Magyar Péter adózással kapcsolatos tervei – állítása ellenére – ugyanakkor nem tartalmaznak adócsökkentést, valójában a minimálbér után is maradna a 15 százalékos szja.Az adójóváírás nem valódi adócsökkentés, mivel az adó mértéke nem változik, mindössze annak egy kis részét visszakapja a munkavállaló.
A Tisza Párt elnökének Facebook-bejegyzéséből az derül ki, hogy a minimálbéresek kapnák a legnagyobb jóváírást, 20 ezer forintot, míg a 625 ezer forintos bruttó fizetésnél ez az összeg már csak havi 5000 forint lenne.
Magyar Péter ezzel megtéveszti az embereket, mert úgy próbálja beállítani az MSZP-SZDSZ kormányok időszakában alkalmazott adójóváírást, mintha ez egy valódi adócsökkentés lenne.
Az adójóváírás gyakorlatilag azt a célt szolgálja, hogy ne kelljen egy új, alacsonyabb adókulcsot bevezetni, például a minimálbér összegéig. Pedig ez valódi adócsökkentést jelentene, minden munkavállaló számára érdemi, havonta 20 ezer forintos nettó bérnövekedést eredményezne.
Az adójóváírás pedig mindössze a legfeljebb 200-400 ezer minimálbéres munkavállaló számára jelentene érdemi nettó fizetésemelkedést.
A Magyar Péter által bejelentett „óriási” adócsökkentés a bruttó 420 000 és 500 000 forint között keresőknek 10 ezer forintos havi jóváírást jelentene. Ráadásul, ha valaki 490 ezer forintot keres, de a munkáltatója felemeli a fizetését, amely ezáltal átlépi az 500 000 forintot, a nettó összeg az alacsonyabb adójóváírás miatt alig nő. Ez pedig egyrészt arra ösztönzi a munkáltatót, hogy ne hajtson végre jelentős béremelést, vagy azt feketén tegye, közben a munkavállaló is abban lesz érdekelt, hogy papíron ne lépje át a bruttó összeg az 500 000 forintot, mert abban az esetben havi 10 ezer forint helyett csak havi 5000 forint jóváírást kapna, miközben a magasabb bruttó összeg miatt az adó mértéke mindenképp emelkedik.
A bruttó 625 ezer forintot meghaladó keresetek esetén az ígéretek szerint nem változna az adó mértéke, jóváírás pedig már nem járna. Ez mindenképpen meglepő fejlemény lenne, mivel a korábban kiszivárgott dokumentum szerint két új adókulcsot, havi 416 000 és 1,25 millió forint bruttó fizetés között 22 százalékos mértékben, míg az 1,25 millió felett 33 százalék adót kellene fizetni.
A kiszivárgott dokumentum és az adójóváírás ígérete gyakorlatilag teljes mértékben azonos a 2010 előtti, bukott, progresszív adórendszer szerkezetével, amely nem volt igazságos, mivel az adójóváírás miatt sokaknak alacsony szinten maradt a bejelentett keresete, legfeljebb zsebbe kapták jövedelmük egy részét. Emellett büntette azokat, akik végzettségük, tehetségük, vagy a munkájukkal járó felelősség miatt magas keresetűnek számítottak.
Ráadásul az átlag közeli, vagy a feletti jövedelmek nagyobb mértékű adóztatása azt eredményezi, hogy a gyermekesek és a középosztály jelentős része jóval többet adózik még azokban a jövedelmi kategóriákban is, amelyek nem számítanak kifejezetten magasnak.
A Tisza elnöke – aki korábban maga is a többkulcsos adórendszer mellett foglalt állást, illetve szimpatizánsai között is többségben vannak a progresszív adórendszert támogatók – tehát gyakorlatilag az egykulcsos adórendszer megtartását ígérte, némi visszacsurgatott jóváírással.
Arról ugyanakkor szintén nem beszélt még nyíltan Magyar Péter, hogy a családi adókedvezménnyel, a négygyermekesek, a 30 alatti nők és a 25 év alattiak adómentességét megtartaná-e és a fokozatosan a két gyermekesekre is kiterjesztett 0 százalékos adót megszüntetné e.
A Tisza-csomag célja ugyanakkor a költségvetési bevételek jelentős növelése, vélhetően részben a magas árbevételt elérő multik különadójának eltörléséhez adna az így beszedett adó fedezetet. A lakosság által a multik helyett a költségvetésbe befizetett összeg összesen 1000 milliárd forint lenne, de a részbeni különadó-kivezetésre már elegendő lenne az szja-emelésből származó bevétel. A Tisza emellett vélhetően a rezsicsökkentést is eltörölné, ebből is több száz milliárd forintos bevételt remélve. Magyar Péter emellett megígérte, hogy az 5 milliárd forintot meghaladó vagyonra 1 százalékos adót vetne ki. A Mandiner ugyanakkor korábbi cikkében elemezte a vagyonadó gondolatát, amelyről a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, nehéz beszedni, ráadásul a befektetőket is megijesztheti, miközben képtelenség a tényleges vagyon pontos felmérése és annak megakadályozása is, hogy a gazdagok ezt a vagyont legalább részben külföldre menekítsék.
Az adóemelést vetíti előre a Tisza kormányzása esetén az is, hogy a Magyar Péter körül tevékenykedő szakértők közül sokan szoros kapcsolatban álltak a baloldali kormányokkal és ők azok, akik mindig is támadták az egykulcsos adórendszert. Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke pedig ráerősített a kiszivárgott dokumentum valódiságára, amikor egy fórumon azt mondta, a választások előtt nem beszélhetnek adóemelésről. de a választások után már „mindent lehet.”
