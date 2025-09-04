Magyar Péter új terve nem valódi adócsökkentés, hanem néhány ezer forint jóváírás, miközben a családok nettó bevétele százezrekkel csökkenne

A Tisza-vezér ígérete szerint ismét bevezetné a 2010 előtti adórendszerből ismert adójóváírást, állítása szerint ezzel 9 százalékra csökkentve a minimálbér után fizetendő adót, növelve mindenkinek a keresetét, aki bruttó 625 ezer forint alatt keres.

Magyar Péter adózással kapcsolatos tervei – állítása ellenére – ugyanakkor nem tartalmaznak adócsökkentést, valójában a minimálbér után is maradna a 15 százalékos szja.Az adójóváírás nem valódi adócsökkentés, mivel az adó mértéke nem változik, mindössze annak egy kis részét visszakapja a munkavállaló.

A Tisza Párt elnökének Facebook-bejegyzéséből az derül ki, hogy a minimálbéresek kapnák a legnagyobb jóváírást, 20 ezer forintot, míg a 625 ezer forintos bruttó fizetésnél ez az összeg már csak havi 5000 forint lenne.

Magyar Péter ezzel megtéveszti az embereket, mert úgy próbálja beállítani az MSZP-SZDSZ kormányok időszakában alkalmazott adójóváírást, mintha ez egy valódi adócsökkentés lenne.

Az adójóváírás gyakorlatilag azt a célt szolgálja, hogy ne kelljen egy új, alacsonyabb adókulcsot bevezetni, például a minimálbér összegéig. Pedig ez valódi adócsökkentést jelentene, minden munkavállaló számára érdemi, havonta 20 ezer forintos nettó bérnövekedést eredményezne.

Az adójóváírás pedig mindössze a legfeljebb 200-400 ezer minimálbéres munkavállaló számára jelentene érdemi nettó fizetésemelkedést.

A Magyar Péter által bejelentett „óriási” adócsökkentés a bruttó 420 000 és 500 000 forint között keresőknek 10 ezer forintos havi jóváírást jelentene. Ráadásul, ha valaki 490 ezer forintot keres, de a munkáltatója felemeli a fizetését, amely ezáltal átlépi az 500 000 forintot, a nettó összeg az alacsonyabb adójóváírás miatt alig nő. Ez pedig egyrészt arra ösztönzi a munkáltatót, hogy ne hajtson végre jelentős béremelést, vagy azt feketén tegye, közben a munkavállaló is abban lesz érdekelt, hogy papíron ne lépje át a bruttó összeg az 500 000 forintot, mert abban az esetben havi 10 ezer forint helyett csak havi 5000 forint jóváírást kapna, miközben a magasabb bruttó összeg miatt az adó mértéke mindenképp emelkedik.