Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Magyar Péter adóemelés adó ígéret minimálbér

Magyar Péter új terve nem valódi adócsökkentés, hanem néhány ezer forint jóváírás, miközben a családok nettó bevétele százezrekkel csökkenne

2025. szeptember 04. 15:58

Az adójóváírás nem igazi adócsökkentés. Magyar Péter állítása a minimálbér 9 százalékos adójáról megtévesztő, mivel egy tényleges szja-mérsékléssel valóban jobban járnának a munkavállalók, ám a Tisza Párt a 15 százalékos adó egy részét térítené csak vissza, 500 ezer forint felett legfeljebb 5000 forintot.

2025. szeptember 04. 15:58
null
Nagy Kristóf

Minden követ megmozgat Magyar Péter annak érdekében, hogy elterelje a figyelmet a Tisza Párt szakbizottságának kiszivárgott feljegyzéséről, amelyből egyértelműen kiderül: komoly adóemelés jönne, ha az ellenzéki párt nyerné a jövő évi választásokat. A Tisza-csomag megszorításai helyett a pártvezető most az adócsökkentés kormányaként próbálja meg pozicionálni a Tisza Pártot, ugyanazzal a jelmondattal, amivel Gyurcsány Ferenc 2006-ban az MSZP-t.

Magyar Péter adó szja
Grafika: Mandiner

Ezt is ajánljuk a témában

A Tisza-vezér ígérete szerint ismét bevezetné a 2010 előtti adórendszerből ismert adójóváírást, állítása szerint ezzel 9 százalékra csökkentve a minimálbér után fizetendő adót, növelve mindenkinek a keresetét, aki bruttó 625 ezer forint alatt keres.

Magyar Péter adózással kapcsolatos tervei – állítása ellenére – ugyanakkor nem tartalmaznak adócsökkentést, valójában a minimálbér után is maradna a 15 százalékos szja.Az adójóváírás nem valódi adócsökkentés, mivel az adó mértéke nem változik, mindössze annak egy kis részét visszakapja a munkavállaló.

A Tisza Párt elnökének Facebook-bejegyzéséből az derül ki, hogy a minimálbéresek kapnák a legnagyobb jóváírást, 20 ezer forintot, míg a 625 ezer forintos bruttó fizetésnél ez az összeg már csak havi 5000 forint lenne. 

Magyar Péter ezzel megtéveszti az embereket, mert úgy próbálja beállítani az MSZP-SZDSZ kormányok időszakában alkalmazott adójóváírást, mintha ez egy valódi adócsökkentés lenne. 

Az adójóváírás gyakorlatilag azt a célt szolgálja, hogy ne kelljen egy új, alacsonyabb adókulcsot bevezetni, például a minimálbér összegéig. Pedig ez valódi adócsökkentést jelentene, minden munkavállaló számára érdemi, havonta 20 ezer forintos nettó bérnövekedést eredményezne. 

Az adójóváírás pedig mindössze a legfeljebb 200-400 ezer minimálbéres munkavállaló számára jelentene érdemi nettó fizetésemelkedést.

A Magyar Péter által bejelentett „óriási” adócsökkentés a bruttó 420 000 és 500 000 forint között keresőknek 10 ezer forintos havi jóváírást jelentene. Ráadásul, ha valaki 490 ezer forintot keres, de a munkáltatója felemeli a fizetését, amely ezáltal átlépi az 500 000 forintot, a nettó összeg az alacsonyabb adójóváírás miatt alig nő. Ez pedig egyrészt arra ösztönzi a munkáltatót, hogy ne hajtson végre jelentős béremelést, vagy azt feketén tegye, közben a munkavállaló is abban lesz érdekelt, hogy papíron ne lépje át a bruttó összeg az 500 000 forintot, mert abban az esetben havi 10 ezer forint helyett csak havi 5000 forint jóváírást kapna, miközben a magasabb bruttó összeg miatt az adó mértéke mindenképp emelkedik.

Ezt is ajánljuk a témában

A gyermekesek adóját emelné az egekbe Magyar Péter

A bruttó 625 ezer forintot meghaladó keresetek esetén az ígéretek szerint nem változna az adó mértéke, jóváírás pedig már nem járna. Ez mindenképpen meglepő fejlemény lenne, mivel a korábban kiszivárgott dokumentum szerint két új adókulcsot, havi 416 000 és 1,25 millió forint bruttó fizetés között 22 százalékos mértékben, míg az 1,25 millió felett 33 százalék adót kellene fizetni.

A kiszivárgott dokumentum és az adójóváírás ígérete gyakorlatilag teljes mértékben azonos a 2010 előtti, bukott, progresszív adórendszer szerkezetével, amely nem volt igazságos, mivel az adójóváírás miatt sokaknak alacsony szinten maradt a bejelentett keresete, legfeljebb zsebbe kapták jövedelmük egy részét. Emellett büntette azokat, akik végzettségük, tehetségük, vagy a munkájukkal járó felelősség miatt magas keresetűnek számítottak. 

Ezt is ajánljuk a témában

Tisza-csomag: mire készülhetnek a választások után Magyar Péterék?

Videó

Válságkezelésbe és kármentésbe kezdett a héten a Tisza Párt vezetése, miután a szerintük nem is létező adócsomagjukról lehullt a lepel. Azóta, bár – ők állítják, nincs miről beszélni – napok óta csak erről beszélnek és kérdés, mire készülhetnek a választások után?

Ráadásul az átlag közeli, vagy a feletti jövedelmek nagyobb mértékű adóztatása azt eredményezi, hogy a gyermekesek és a középosztály jelentős része jóval többet adózik még azokban a jövedelmi kategóriákban is, amelyek nem számítanak kifejezetten magasnak.

A tiszások álmát zúzta szét Magyar Péter?

A Tisza elnöke – aki korábban maga is a többkulcsos adórendszer mellett foglalt állást, illetve szimpatizánsai között is többségben vannak a progresszív adórendszert támogatók – tehát gyakorlatilag az egykulcsos adórendszer megtartását ígérte, némi visszacsurgatott jóváírással. 

Arról ugyanakkor szintén nem beszélt még nyíltan Magyar Péter, hogy a családi adókedvezménnyel, a négygyermekesek, a 30 alatti nők és a 25 év alattiak adómentességét megtartaná-e és a fokozatosan a két gyermekesekre is kiterjesztett 0 százalékos adót megszüntetné e.

A Tisza-csomag célja ugyanakkor a költségvetési bevételek jelentős növelése, vélhetően részben a magas árbevételt elérő multik különadójának eltörléséhez adna az így beszedett adó fedezetet. A lakosság által a multik helyett a költségvetésbe befizetett összeg összesen 1000 milliárd forint lenne, de a részbeni különadó-kivezetésre már elegendő lenne az szja-emelésből származó bevétel. A Tisza emellett vélhetően a rezsicsökkentést is eltörölné, ebből is több száz milliárd forintos bevételt remélve. Magyar Péter emellett megígérte, hogy az 5 milliárd forintot meghaladó vagyonra 1 százalékos adót vetne ki. A Mandiner ugyanakkor korábbi cikkében elemezte a vagyonadó gondolatát, amelyről a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, nehéz beszedni, ráadásul a befektetőket is megijesztheti, miközben képtelenség a tényleges vagyon pontos felmérése és annak megakadályozása is, hogy a gazdagok ezt a vagyont legalább részben külföldre menekítsék.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Az adóemelést vetíti előre a Tisza kormányzása esetén az is, hogy a Magyar Péter körül tevékenykedő szakértők közül sokan szoros kapcsolatban álltak a baloldali kormányokkal és ők azok, akik mindig is támadták az egykulcsos adórendszert. Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke pedig ráerősített a kiszivárgott dokumentum valódiságára, amikor egy fórumon azt mondta, a választások előtt nem beszélhetnek adóemelésről. de a választások után már „mindent lehet.”

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

scripts.convertcalculator.com

Nyitókép: Képernyőfotó

***

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Türelem
2025. szeptember 04. 17:39
Ez a primitív bunkó Soros ügynök képek nélkül is irritálja a gondolkodó embereket, ha lehet, képek nélkül, de legjobb átugrani, s emberekről írni.....értékhordozókról......
Válasz erre
0
0
survivor
2025. szeptember 04. 17:32
Ha átlépNEM az adósávot bezárok, és nem dolgozom. Max . nem adózom a meg nem szerzett jövedelem után. (Illetve feketén dolgozom. Okosba')
Válasz erre
0
1
survivor
2025. szeptember 04. 17:30
"Aki 2-4x annyit keres, az nem azért keres annyit, mert annyival többet dolgozik." Tudod, ez a kapitalizmus. NEM fizikai munkát jelent. Befektet, csal , mint Poloska (bennfentes kereskedés) Persze Elom Musk, és G. Soros számára is 24 óra a nap. Ha céged van , munkát adsz. Abból profitod van. Ha mindnek feléled, csak munkanélküliséget termelsz.
Válasz erre
0
1
optimista-2
2025. szeptember 04. 17:28
A képen Berény Róbert: Fegyverbe, fegyverbe című plakátjának modelljét látjuk
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!