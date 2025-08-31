Tisza-csomag: mire készülhetnek a választások után Magyar Péterék?

„Most nem lehet erről beszélni. Választást kell nyerni és utána bármit lehet” – mondta a napokban Tarr Zoltán, a Tisza Párt második embere azzal kapcsolatban, hogy híveik többségének a többkulcsos adórendszer a szimpatikus. Tarr minderről és a választások megvárásáról egy etyeki tiszás fórumon beszélt, az oldalán ülő Dálnoki Áron, a párt gazdasági háttérembere előtte még meg is szavaztatta, kinek melyik a szimpatikus, aki pedig a jelenlegi, egykulcsos adót mondta be, azokat héjának nevezte.

A jövő évi választások után a Tisza szerint bármit lehet, már amennyiben persze ők nyernek (Fotó: Komka Péter/MTI)

Választások után bármi lehet

Mindez épp akkor történt, amikor az Index közzétett egy kiszivárgott dokumentumot, amely részletesen bemutatta a Tisza Párt gazdasági szakembereinek javaslatát a magyarok millióit drasztikusan negatívan érintő adótervezetről. Ebben nemcsak a most élő és rengeteg embernek segítséget nyújtó kedvezményeket és szja-mentességet vizsgálnák felül, de az évi 5 millió forintos jövedelem felett már 22, 15 millió felett pedig 33 százalékos szja-val sarcolnák meg a dolgozókat.

Ez a terv teljesen szembemegy a mostani rendszerrel, amely a munkát, a munkából való jövedelmet támogatja.

A Tisza-adó feltehetően betalálhatott a párt híveinél is, mert noha előbb Magyar Péterék mindössze annyival álltak elő, hogy „az egész csak szimpla hazugság”, ahogy telt az idő és egyre nagyobbra nőtt a botrány, kénytelenek voltak váltani. Azóta már a pártelnök is több külön posztokban foglalkozott azzal a témával, ami szerinte ugye nem is létezik, illetve Tarr szerint nem is kell most beszélni róla.