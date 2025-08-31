Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 31.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 31.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendszer magyar Péter Tisza Párt terv téma adóemelés

Tisza-csomag: mire készülhetnek a választások után Magyar Péterék?

2025. augusztus 31. 11:10

Válságkezelésbe és kármentésbe kezdett a héten a Tisza Párt vezetése, miután a szerintük nem is létező adócsomagjukról lehullt a lepel. Azóta, bár – ők állítják, nincs miről beszélni – napok óta csak erről beszélnek és kérdés, mire készülhetnek a választások után?

2025. augusztus 31. 11:10
null

„Most nem lehet erről beszélni. Választást kell nyerni és utána bármit lehet” – mondta a napokban Tarr Zoltán, a Tisza Párt második embere azzal kapcsolatban, hogy híveik többségének a többkulcsos adórendszer a szimpatikus. Tarr minderről és a választások megvárásáról egy etyeki tiszás fórumon beszélt, az oldalán ülő Dálnoki Áron, a párt gazdasági háttérembere előtte még meg is szavaztatta, kinek melyik a szimpatikus, aki pedig a jelenlegi, egykulcsos adót mondta be, azokat héjának nevezte. 

A jövő évi választások után a Tisza szerint bármit lehet, már amennyiben persze ők nyernek
A jövő évi választások után a Tisza szerint bármit lehet, már amennyiben persze ők nyernek (Fotó: Komka Péter/MTI)

Választások után bármi lehet

Mindez épp akkor történt, amikor az Index közzétett egy kiszivárgott dokumentumot, amely részletesen bemutatta a Tisza Párt gazdasági szakembereinek javaslatát a magyarok millióit drasztikusan negatívan érintő adótervezetről. Ebben nemcsak a most élő és rengeteg embernek segítséget nyújtó kedvezményeket és szja-mentességet vizsgálnák felül, de az évi 5 millió forintos jövedelem felett már 22, 15 millió felett pedig 33 százalékos szja-val sarcolnák meg a dolgozókat.

Ez a terv teljesen szembemegy a mostani rendszerrel, amely a munkát, a munkából való jövedelmet támogatja.

A Tisza-adó feltehetően betalálhatott a párt híveinél is, mert noha előbb Magyar Péterék mindössze annyival álltak elő, hogy „az egész csak szimpla hazugság”, ahogy telt az idő és egyre nagyobbra nőtt a botrány, kénytelenek voltak váltani. Azóta már a pártelnök is több külön posztokban foglalkozott azzal a témával, ami szerinte ugye nem is létezik, illetve Tarr szerint nem is kell most beszélni róla.

Ezt is ajánljuk a témában

Most mondana igazat?

Végül néhány nap után előálltak mégiscsak a többkulcsos adó tervével, igaz, az eredeti számokhoz képest jóval kisebbekkel, feltehetően érezve a társadalmi felháborodást. Ez sem biztos, hogy elegendő lesz tűzoltásnak, hiszen Magyar rögtön bemondta a hangzatos, ám kvázi megvalósíthatatlan ígéretet is az ötmilliárd feletti vagyonok megadóztatásáról. Ennek részleteiről, megvalósíthatóságáról viszont azóta sem kívánt beszélni a hergelésen kívül. A neki nem tetsző sajtótermékeket végül még börtönnel is megfenyegette.

Ezt is ajánljuk a témában

Már csak azért is nevetséges Magyar Péter kommunikációja, mert korábban eddig számos alkalommal derült ki róla, teljesen mást tett, mint amit mondott.

A Mandiner részletesen össze is gyűjtötte egy csokorba, mikor nem mondott igazat, sőt, konkrétan hazudott a Tisza vezetője. Kezdve azzal, hogy ő politikus sem akart lenni, mégis az lett, majd az Európai Parlamentbe nem tervezett beülni, ám végül mégis beült, kivéve persze, amikor kenuzni megy…

Ezt is ajánljuk a témában

Hazudott és a kormányfőnek tulajdonított egzotikus állatokat, majd hazudott arról is, hogy Budapesten szállt le a bukott szír diktátor, Bassár el-Aszad. Szintén kamu volt azon állítása is, hogy Orbán Viktor honvédségi repülővel ment nyaralni.

Az irodájában talált kémtoll esete, vagy a miatta szándékosan felgyújtott (kiderült, nem történt gyújtogatás) termőföld már csak hab volt a tortán, ahogyan a felé repülő napraforgós zacskót is súlyos, teli sörös doboznak hazudta napokig.

Az a kijelentés, hogy bármikor kész lemondani mentelmi jogáról, pedig már tényleg megmosolyogtató.

Ezek után felmerülhet a kérdés, hogy miért is kellene elhinni azt, amit az adóreformról mond? Nagy valószínűséggel nem is kell…

 


Nyitókép: Purger Tamás/MTI
 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kir2vik
2025. augusztus 31. 11:31
Igazából vissza fog ütni a faszbukos kommunikáció. Saját buborékjukban nincs olyan választó, akit el lehetne érni. Mint ahogy mi is a saját buborékunkban vagyunk. A különbség, hogy a kormányvilágosan kommunikál a nyilvánosság előtt, míg a Fosos csak hadovál.
Válasz erre
0
0
Agricola
2025. augusztus 31. 11:26
Kérdés, mire készülhetnek a választások után? Választások előtt csak nagyvonalú ígérgetéseket tudhatnak meg a választók. Ilyeneket: Lehozom néktek a csillagokat is az égről. De hogy hogyan arról nem szabad beszélni! A Tisza alelnöke egy nyilvános fórumon elkottyantotta: "vannak dolgok amikről nem beszélünk, de aztán bármit lehet csinálni." A biankó csekk egy olyan pénzügyi okirat, amelyet úgy írnak alá, hogy a pénzösszeg mezőt üresen, azaz kitöltetlenül hagyják. Ez egy olyan írásos meghatalmazás, melyből hiányzik a fontos adat, mint például a pontos összeg, amelyet a címzett később tölthet ki. Akik erre a bandára szavaznak, ilyen kitöltetlen csekket adnak nekik. Veszélybe sodorják magukat!
Válasz erre
1
0
ekeke1
2025. augusztus 31. 11:26
"Tisza-csomag: mire készülhetnek a választások után Magyar Péterék?" Mire,mire... Ott van a lengyelországi tusko model: na arra.
Válasz erre
2
0
madre79
2025. augusztus 31. 11:20
Börtönbe! és az általuk óhajtott diliházba!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!