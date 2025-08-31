Tisza-csomag: mire készülhetnek a választások után Magyar Péterék?

Politikai elemző: Tarr Zoltán amatőr, buta hibát követett el, és nem való politikusnak (VIDEÓ)
Etyeken elszólta magát a Tisza alelnöke: „Ha mindent elmondok, megbukunk.” Az elemző pedig nem kímélte.
Válságkezelésbe és kármentésbe kezdett a héten a Tisza Párt vezetése, miután a szerintük nem is létező adócsomagjukról lehullt a lepel. Azóta, bár – ők állítják, nincs miről beszélni – napok óta csak erről beszélnek és kérdés, mire készülhetnek a választások után?
„Most nem lehet erről beszélni. Választást kell nyerni és utána bármit lehet” – mondta a napokban Tarr Zoltán, a Tisza Párt második embere azzal kapcsolatban, hogy híveik többségének a többkulcsos adórendszer a szimpatikus. Tarr minderről és a választások megvárásáról egy etyeki tiszás fórumon beszélt, az oldalán ülő Dálnoki Áron, a párt gazdasági háttérembere előtte még meg is szavaztatta, kinek melyik a szimpatikus, aki pedig a jelenlegi, egykulcsos adót mondta be, azokat héjának nevezte.
Mindez épp akkor történt, amikor az Index közzétett egy kiszivárgott dokumentumot, amely részletesen bemutatta a Tisza Párt gazdasági szakembereinek javaslatát a magyarok millióit drasztikusan negatívan érintő adótervezetről. Ebben nemcsak a most élő és rengeteg embernek segítséget nyújtó kedvezményeket és szja-mentességet vizsgálnák felül, de az évi 5 millió forintos jövedelem felett már 22, 15 millió felett pedig 33 százalékos szja-val sarcolnák meg a dolgozókat.
Ez a terv teljesen szembemegy a mostani rendszerrel, amely a munkát, a munkából való jövedelmet támogatja.
A Tisza-adó feltehetően betalálhatott a párt híveinél is, mert noha előbb Magyar Péterék mindössze annyival álltak elő, hogy „az egész csak szimpla hazugság”, ahogy telt az idő és egyre nagyobbra nőtt a botrány, kénytelenek voltak váltani. Azóta már a pártelnök is több külön posztokban foglalkozott azzal a témával, ami szerinte ugye nem is létezik, illetve Tarr szerint nem is kell most beszélni róla.
Végül néhány nap után előálltak mégiscsak a többkulcsos adó tervével, igaz, az eredeti számokhoz képest jóval kisebbekkel, feltehetően érezve a társadalmi felháborodást. Ez sem biztos, hogy elegendő lesz tűzoltásnak, hiszen Magyar rögtön bemondta a hangzatos, ám kvázi megvalósíthatatlan ígéretet is az ötmilliárd feletti vagyonok megadóztatásáról. Ennek részleteiről, megvalósíthatóságáról viszont azóta sem kívánt beszélni a hergelésen kívül. A neki nem tetsző sajtótermékeket végül még börtönnel is megfenyegette.
Már csak azért is nevetséges Magyar Péter kommunikációja, mert korábban eddig számos alkalommal derült ki róla, teljesen mást tett, mint amit mondott.
A Mandiner részletesen össze is gyűjtötte egy csokorba, mikor nem mondott igazat, sőt, konkrétan hazudott a Tisza vezetője. Kezdve azzal, hogy ő politikus sem akart lenni, mégis az lett, majd az Európai Parlamentbe nem tervezett beülni, ám végül mégis beült, kivéve persze, amikor kenuzni megy…
Hazudott és a kormányfőnek tulajdonított egzotikus állatokat, majd hazudott arról is, hogy Budapesten szállt le a bukott szír diktátor, Bassár el-Aszad. Szintén kamu volt azon állítása is, hogy Orbán Viktor honvédségi repülővel ment nyaralni.
Az irodájában talált kémtoll esete, vagy a miatta szándékosan felgyújtott (kiderült, nem történt gyújtogatás) termőföld már csak hab volt a tortán, ahogyan a felé repülő napraforgós zacskót is súlyos, teli sörös doboznak hazudta napokig.
Az a kijelentés, hogy bármikor kész lemondani mentelmi jogáról, pedig már tényleg megmosolyogtató.
Ezek után felmerülhet a kérdés, hogy miért is kellene elhinni azt, amit az adóreformról mond? Nagy valószínűséggel nem is kell…
Nyitókép: Purger Tamás/MTI