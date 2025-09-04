Döbbenetes adatok: milliós keresetkiesést jelentene a Tisza-féle SZJA a turizmusban

Megjegyezte Princzinger a többkulcsos adórendszer „igazságosabb” mivoltáról, hogy „erről talán kérdezzük meg azt a szezonális forgalomingadozásnak kitett szálláshelyen, változó műszakban foglalkoztatott front office menedzsert, akinek a havi bruttó bére mondjuk 1 millió forint, hogy magyarázza el a férjének, feleségének, hogy a család éves költségvetése kb. 450 ezer forinttal csökkenne. Vagy megkérdezhetjük azt az utazási irodai szakembert, aki adott esetben évtizedes munkatapasztalattal, mondjuk havi bruttó 800 ezer forintot keres, mennyire tartaná »igazságosnak«, hogy évente kb. 300 ezer forinttal kevesebbet vinne haza.”

Megjegyezte, a GDP 14 százalékát adja a turisztikai ágazat, a jövedelemkiesés érzékenyen érintené őket, ami után a tételmondatot is kimondta a szakember:

„Ha a vállalkozások vezetői nem tudnak versenyképes ajánlatot adni, nem tudnak minőségi munkaerőt alkalmazni, az végső soron a szolgáltatási színvonal, a vállalkozások versenyképességének rovására megy.”

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás