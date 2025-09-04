Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt szakember turizmus munkakör forint

Döbbenetes adatok: milliós keresetkiesést jelentene a Tisza-féle SZJA a turizmusban

2025. szeptember 04. 15:03

Porba tiporta a szakember a Tisza-adót.

2025. szeptember 04. 15:03
null

Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) elnöke a Turizmus.com-nak azt nyilatkozta, hogy a Tisza-féle SZJA-emelés esetén „a különleges képesítést és komoly tapasztalatot igénylő, magas fizetéssel honorált munkakörökben a bérkiesés éves szinten akár milliós nagyságrendű is lehet, 

de az alacsonyabb bérszinteken foglalkoztatott szakemberek is százezres nagyságrendű bérelmaradásra számíthatnak évente.” 

Ezt is ajánljuk a témában

Megjegyezte Princzinger a többkulcsos adórendszer „igazságosabb” mivoltáról, hogy „erről talán kérdezzük meg azt a szezonális forgalomingadozásnak kitett szálláshelyen, változó műszakban foglalkoztatott front office menedzsert, akinek a havi bruttó bére mondjuk 1 millió forint, hogy magyarázza el a férjének, feleségének, hogy a család éves költségvetése kb. 450 ezer forinttal csökkenne. Vagy megkérdezhetjük azt az utazási irodai szakembert, aki adott esetben évtizedes munkatapasztalattal, mondjuk havi bruttó 800 ezer forintot keres, mennyire tartaná »igazságosnak«, hogy évente kb. 300 ezer forinttal kevesebbet vinne haza.”

Megjegyezte, a GDP 14 százalékát adja a turisztikai ágazat, a jövedelemkiesés érzékenyen érintené őket, ami után a tételmondatot is kimondta a szakember:

„Ha a vállalkozások vezetői nem tudnak versenyképes ajánlatot adni, nem tudnak minőségi munkaerőt alkalmazni, az végső soron a szolgáltatási színvonal, a vállalkozások versenyképességének rovására megy.”

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
knvelt
2025. szeptember 04. 15:40
Dehát a tisza csak adót csökkent. Adtak is egy kalkulátort: szja9.hu . Csak a propaganda hazudik. Vagy nem.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. szeptember 04. 15:11
a baloldalra erre fog szavazni, mar csak gyuloletbol is, a tobbiek meg a NORMALITASRA szavaznak es ujra osszejon a ketharmad
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!