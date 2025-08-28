Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
bér Tisza Párt Tisza-csomag orvos Magyar Péter adóemelés vagyon szakemberhiány adó

Tisza-csomag: a brutális adóemelés végleg tönkretenné az egészségügyet és a légi közlekedést

2025. augusztus 28. 20:57

A Tisza Párt többkulcsos adórendszerében az adóemelés az orvosokat és a légiforgalmi irányítókat sújtaná a legjobban. Az alkalmazottként legtöbbet keresőkből már most is hiány van, a Tisza-csomag pedig akár újabb elvándorlási hullámot is indíthat, mivel az adóemelés őket érintené a legsúlyosabban.

2025. augusztus 28. 20:57
Nagy Kristóf

Noha Magyar Péter a felbukkanása óta azt ígérgeti, hogy a leggazdagabbakat adóztatja meg és a több milliárdos vagyonnal rendelkezőket, valamint kiszemelte a kormányhoz köthető vállalkozók vagyonát. A frissen napvilágra került Tisza-csomag egy olyan, az elmúlt másfél évtizedben elképzelhetetlennek számított adóemelés, amely a munkavállalókat érinti és nem a nagyvállalkozók osztalékára vonatkozik.

adóemelés
Az adóemelés a légiforgalmi irányítóknál havonta több mint félmillió forintos fizetéscsökkenést eredményezne, ráadásul munkájuk nélkülözhetetlen. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Ezt is ajánljuk a témában

Elüldözné az orvosokat a tiszás adóemelés

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon az alkalmazottak közül a legtöbbet

  1. a légiforgalmi irányítók
  2. és az orvosok keresik.

Kerestük 2026-ra elérheti a havi bruttó 3 915 000 forintot, illetve a szakorvosoké a 2 395 000 forintot. Mindkét szakmában jelentős szakemberhiányt próbálnak pótolni. A HungaroControl a közösségi médiában is próbálja népszerűsíteni a légi irányítást, amely óriási felelősséggel jár, éppen úgy, mint az orvosok munkája. Az orvoshiány szintén probléma, noha a kormány itt jelentős erőfeszítéseket tett, pont az orvosbérek jelentős emelésével. Ennek köszönhető, hogy míg 2010-ben 33 943 dolgozó orvos volt, mára ez a szám 42 065 főre nőtt – írta korábban a Világgazdaság.

A légiforgalmi irányítók is pótolhatatlanok, megfelelő létszám nélkül ugyanis az egyébként is zsúfolt légteret korlátozottabban tudnák használni az utas- és áruszállító gépek, ráadásul az orosz-ukrán konfliktus óta jelentősen megnőtt a hazánk fölött áthaladó repülők száma. Nem véletlen, hogy a HungaroControl próbál újabb embereket toborozni. Ez nem lesz egyszerű, ha a Tisza Párt nyer 2026-ban:

A 33 százalékos adókulcs bevezetésével a légi irányítók fizetése havonta nettó 538 ezer, az orvosoké több, mint 200 ezer forinttal csökkenne.

Emellett az érintett munkavállalóknak a családi adókedvezmény várható eltörlése is tovább csökkentheti a bevételüket. A Tisza-csomag megszorításai közül tehát az 

adóemelés nem a „gazdagok” megadóztatását jelenti, hanem a legnagyobb felelősséggel járó szakmákban dolgozókat érinti, az orvosokat és a légiforgalmi irányítókat, valamint a pilótákat, akik a legjobban kereső magyar munkavállalók napjainkban. 

A szakemberhiányt ráadásul a bérek emelése tudja orvosolni, ám ilyen jelentős, több százezer forintos bércsökkenést aligha venne jó néven az államtól az érintett, miközben Európa bármely országában tudásukkal azonnal el tudnak helyezkedni. Magyar Péter tagadja ugyan, hogy adóemelésre készülnének, ha bizalmat kapnak a választóktól, de párttársa elég világossá tette, miért nem vall színt a Tisza Párt elnöke.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

***

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. augusztus 28. 21:01
Minden tiszaszar készülhet ha nyernek, vagy veszítenek ők fizetnek!
Válasz erre
0
0
herden100
2025. augusztus 28. 20:57
PETIKE! ADÓT AKARSZ EMELNI ???
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!