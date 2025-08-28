Tisza-csomag: a brutális adóemelés végleg tönkretenné az egészségügyet és a légi közlekedést

Elüldözné az orvosokat a tiszás adóemelés

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon az alkalmazottak közül a legtöbbet

a légiforgalmi irányítók és az orvosok keresik.

Kerestük 2026-ra elérheti a havi bruttó 3 915 000 forintot, illetve a szakorvosoké a 2 395 000 forintot. Mindkét szakmában jelentős szakemberhiányt próbálnak pótolni. A HungaroControl a közösségi médiában is próbálja népszerűsíteni a légi irányítást, amely óriási felelősséggel jár, éppen úgy, mint az orvosok munkája. Az orvoshiány szintén probléma, noha a kormány itt jelentős erőfeszítéseket tett, pont az orvosbérek jelentős emelésével. Ennek köszönhető, hogy míg 2010-ben 33 943 dolgozó orvos volt, mára ez a szám 42 065 főre nőtt – írta korábban a Világgazdaság.

A légiforgalmi irányítók is pótolhatatlanok, megfelelő létszám nélkül ugyanis az egyébként is zsúfolt légteret korlátozottabban tudnák használni az utas- és áruszállító gépek, ráadásul az orosz-ukrán konfliktus óta jelentősen megnőtt a hazánk fölött áthaladó repülők száma. Nem véletlen, hogy a HungaroControl próbál újabb embereket toborozni. Ez nem lesz egyszerű, ha a Tisza Párt nyer 2026-ban:

A 33 százalékos adókulcs bevezetésével a légi irányítók fizetése havonta nettó 538 ezer, az orvosoké több, mint 200 ezer forinttal csökkenne.

Emellett az érintett munkavállalóknak a családi adókedvezmény várható eltörlése is tovább csökkentheti a bevételüket. A Tisza-csomag megszorításai közül tehát az

adóemelés nem a „gazdagok” megadóztatását jelenti, hanem a legnagyobb felelősséggel járó szakmákban dolgozókat érinti, az orvosokat és a légiforgalmi irányítókat, valamint a pilótákat, akik a legjobban kereső magyar munkavállalók napjainkban.

A szakemberhiányt ráadásul a bérek emelése tudja orvosolni, ám ilyen jelentős, több százezer forintos bércsökkenést aligha venne jó néven az államtól az érintett, miközben Európa bármely országában tudásukkal azonnal el tudnak helyezkedni. Magyar Péter tagadja ugyan, hogy adóemelésre készülnének, ha bizalmat kapnak a választóktól, de párttársa elég világossá tette, miért nem vall színt a Tisza Párt elnöke.