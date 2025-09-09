Panyi Miklós: a következő öt évben 50 ezerrel több lakás épülhet meg

A kormány otthonteremtési programjának köszönhetően a következő öt évben 50 ezerrel több új lakás épülhet meg – jelentette be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Úgy vélekedett, sokéves rekordok dőlhetnek meg az idén az ingatlanpiacon az Otthon Start program elindulásával mind az értékesítésben, mind az új jelzáloghitelek kihelyezésében.

Ennek oka, hogy az egész ország megmozdult, és több ezer fiatal indulhatott el a saját otthon megszerzésének útján a program első hetében.

Panyi Miklós elmondása szerint sok ezer hiteligénylési kérelmet indítottak el szeptember első hetében. A kormány a bankok visszajelzése alapján kéthetente ad majd erről tájékoztatást. A bankok közötti erős versenyt jelzi, hogy több pénzintézet is 3 százalék alatti ajánlattal állt elő, és további díjkedvezményeket is biztosítanak – jegyezte meg.

A hitelprogram jó hatással volt a bérleti piacra – mutatott rá –, sok településen, így Budapesten is csökkentek az albérlet díjak. Szólt arról is, hogy már több mint 20 ezren töltötték le a hitelkalkulátort is tartalmazó mobilalkalmazást, amely a hitelügyintézéshez ad tanácsokat.