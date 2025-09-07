Ft
átlagkereset medián Tisza Párt tűzoltó pénz

Kiszámoltuk: már a tűzoltók sincsenek biztonságban a Tisza-féle SZJA-emelés elől (GRAFIKON)

2025. szeptember 07. 13:06

A Tisza-féle SZJA-javaslat a tűzoltók pénztárcáját is komolyan sújtaná.

2025. szeptember 07. 13:06
null

Augusztus végén kiszivárgott, hogy a Tisza Párt gyökeresen átalakítaná a magyar SZJA-rendszert, mindenki kárára. A párt gazdasági kabinetje a dokumentum szerint ugyanis 2026. júliusától már a háromkulcsos, progresszív SZJA bevezetését javasolja, amelynek következtében már a szakmunkás minimálbért – azaz a garantált bérminimumot – alig meghaladó kereset is a 22 százalékos kulcs alá esne.

A Tisza-féle SZJA-javaslat hatása a tűzoltókra

A Mandiner ennek kapcsán kiszámolta, hogyan érintené mindez a tűzoltókat. A 2026-ra becsült bruttó tűzoltó átlagkereset kalkuláció alapja a KSH hivatalos bruttó tűzoltó átlagkereset-adata; 2025-ben éves 9 százalékos, 2026-ban további éves 5 százalékos emelkedést becsültünk, mivel az idei év első felében 9,2 százalékkal nőtt a bruttó átlagkereset.

Így a számításaink szerint a tűzoltóknál az átlagkereset 2026-ban bruttó 775 000 forint lenne egy hónapban, 

amelyből a Tisza-terv alapján havonta 25 083 forinttal több SZJA-t kellene fizetniük, mint most.

Ez éves szinten közel 301 000 forintos nettó keresetcsökkenést jelentene, ami messze nem elhanyagolható összeg.

Az alábbi kalkulátor segítségével kiszámolhatja, mennyi pénztől esne el a Tisza Párt adóemelése miatt:

Nyitókép: Mandiner-grafika

