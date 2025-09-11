Ft
09. 11.
csütörtök
Tisza Párt tőkejövedelem átlagbér nyereség Magyar Péter társasági adó

Átlépte a vörös vonalat a Tisza: nemcsak az átlagembert akarják szénné adóztatni, hanem a társasági adót és a tőkejövedelmek adóját is az egekbe emelnék

2025. szeptember 11. 09:14

Az indok is megvan: a már korábban nyilvánosságra került SZJA-emelés mellett ezekből a bevételekből tudná csak elérni a Tisza Párt, hogy „kijöjjön a matek”, és a kampány során tett, egyre gyarapodó ígéreteit tartani tudja Magyar Péter.

2025. szeptember 11. 09:14
null

Nemcsak a személyi jövedelemadót, hanem a társasági adót és a tőkejövedelmek adóztatását is jelentősen megemelné a Tisza Párt. A jelenlegi 9 százalékos társasági adókulcsot 25 százalékra emelnék, és háromsávos rendszert vezetnének be a nyereségadóban – tudta meg az Index a párt gazdaságpolitikai programján dolgozó forrástól. Az értesüléseket több egymástól független, Magyar Péterék adópolitikai terveire rálátó személy is megerősítette.

A tervek szerint a jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra emelné a Tisza Párt a társasági adó kulcsát.

A céges osztalékok és más tőkejövedelmek után az átlagkeresetig 20, az átlagkereset kétszereséig 30, az azt meghaladó résznél pedig 40 százalékos adót kellene fizetni. Hasonló vonatkozna az állampapírok és részvények hozamára is. 

Az eredeti tőkebefektetés nyeresége után a mindenkori átlagbérnek megfelelő összegig 20, afölött az átlagbér kétszereséig 30, azt is meghaladó nyereség esetén pedig 40 százalékos kulccsal kellene adózni. 

Sőt, a tiszás elképzelés szerint tőkejövedelemnek számítana minden olyan bevétel, ami nem bér, hanem „attól elkülönültek adózik”. Így a vállalati nyereségek osztaléka, a részvények, a lakossági állampapírok, és egyéb megtakarítási-befektetési formák nyeresége után is hasonló módon kellene adót fizetni.

A párt szakértői szerint így biztosítható a költségvetési fedezet Magyar Péter egyre bővülő kampányígéreteire.

Mint fogalmazott az Index, „a már korábban nyilvánosságra került SZJA-emelés mellett ezekből a bevételekből tudná csak elérni a Tisza Párt, hogy »kijöjjön a matek«, és a kampány során tett, egyre gyarapodó ígéreteit tartani tudja a Magyar Péter.”

Az Index megkereste a Tisza Pártot a tervekkel kapcsolatban. A párt válaszában tagadta ám nem cáfolta, hogy adóemelést terveznének, és azt közölték, hogy nem kívánnak változtatni az „orbáni adókhoz” képest. Ugyanakkor kiemelték: ötmilliárd forint feletti vagyonokra vagyonadót vezetnének be.

Tarr Zoltán és az SZJA

Mint arról a Mandiner is beszámolt, kiszivárgott egy olyan dokumentum, amely szerint a Tisza Párt drasztikusan megemelné a személyi jövedelemadót. A tervet a párt gazdasági kabinetje állította össze.

Az Index birtokába került belső feljegyzés arról tanúskodik, hogy Magyar Péterék radikális adópolitikai fordulatra készülhetnek. A párt Dálnoki Áron által vezetett gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már

az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük. És ez még közel sem minden: a javaslat szerint az adókedvezmények rendszerét is felülvizsgálnák. Ez érintené a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét, a két- és háromgyermekes édesanyák szja-mentességét, és az egész családi adókedvezményt, amivel a családok havi százezrektől eshetnek el.

Nyitókép: Facebook

