Átlépte a vörös vonalat a Tisza: nemcsak az átlagembert akarják szénné adóztatni, hanem a társasági adót és a tőkejövedelmek adóját is az egekbe emelnék

Nemcsak a személyi jövedelemadót, hanem a társasági adót és a tőkejövedelmek adóztatását is jelentősen megemelné a Tisza Párt. A jelenlegi 9 százalékos társasági adókulcsot 25 százalékra emelnék, és háromsávos rendszert vezetnének be a nyereségadóban – tudta meg az Index a párt gazdaságpolitikai programján dolgozó forrástól. Az értesüléseket több egymástól független, Magyar Péterék adópolitikai terveire rálátó személy is megerősítette.

A tervek szerint a jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra emelné a Tisza Párt a társasági adó kulcsát.

A céges osztalékok és más tőkejövedelmek után az átlagkeresetig 20, az átlagkereset kétszereséig 30, az azt meghaladó résznél pedig 40 százalékos adót kellene fizetni. Hasonló vonatkozna az állampapírok és részvények hozamára is.

Az eredeti tőkebefektetés nyeresége után a mindenkori átlagbérnek megfelelő összegig 20, afölött az átlagbér kétszereséig 30, azt is meghaladó nyereség esetén pedig 40 százalékos kulccsal kellene adózni.

Sőt, a tiszás elképzelés szerint tőkejövedelemnek számítana minden olyan bevétel, ami nem bér, hanem „attól elkülönültek adózik”. Így a vállalati nyereségek osztaléka, a részvények, a lakossági állampapírok, és egyéb megtakarítási-befektetési formák nyeresége után is hasonló módon kellene adót fizetni.