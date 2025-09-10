Megbánta a Mandinernek tett ígéretét a Tisza Párt, Magyar Péter emberei mégsem nyilatkozhatnak élő adásban.

Erre enged következtetni, hogy több mint fél tucat sajtóközleményt küldött a Tisza Párt a Mandinernek, mióta levélben fordultunk a párthoz, Dálnoki Áronnak és Tarr Zoltánnak szóló meghívásunkra cikkünk írásáig azonban egyáltalán nem érkezett reakció.

A Mandiner stúdiója nyitva áll

Csütörtökön levélben fordultunk a Tisza Párthoz annak apropóján, hogy