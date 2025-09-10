Ft
Tarr Zoltán Dálnoki Áron sajtóközlemény Magyar Péter adóemelés

Megbánta a Mandinernek tett ígéretét a Tisza Párt, Magyar Péter emberei mégsem nyilatkozhatnak élő adásban

2025. szeptember 10. 06:44

Dálnoki Áron korábban azt mondta újságírónknak, kész élő adásban nyilatkozni a párt adópolitikai elképzeléseiről.

2025. szeptember 10. 06:44
null

Megbánta a Mandinernek tett ígéretét a Tisza Párt, Magyar Péter emberei mégsem nyilatkozhatnak élő adásban.

Erre enged következtetni, hogy több mint fél tucat sajtóközleményt küldött a Tisza Párt a Mandinernek, mióta levélben fordultunk a párthoz, Dálnoki Áronnak és Tarr Zoltánnak szóló meghívásunkra cikkünk írásáig azonban egyáltalán nem érkezett reakció.

A Mandiner stúdiója nyitva áll

Csütörtökön levélben fordultunk a Tisza Párthoz annak apropóján, hogy

Dálnoki Áron közölte: kész élő adásban nyilatkozni a párt adópolitikai elképzeléseiről. Levelünkben konkrét meghívást is küldtünk: szeretettel várjuk Dálnoki urat egy élő, vágatlan Mandiner műsorba, ahol lehetőségünk nyílik őt megkérdezni a Tisza kiszivárgott javaslatáról, valamint az etyeki fórumon elhangzottakról.

Levelünkben arra is kitértünk, hogy

a témában egyébként Tarr Zoltán képviselő úrral is szívesen készítünk interjút, így amennyiben ő rendelkezésünkre tud állni, megköszönjük, ha időpont javaslattal élnek felénk.

A Tisza Párttól levelünk kiküldése óta azonban – bár több mint féltucat sajtóközleményt küldtek lapunknak (jellemzően Magyar Péter Facebook-bejegyzéseit figyelmünkbe ajánlva) – cikkünk írásáig egy sor sem érkezett arról, hogy mikor és hogyan kívánnák teljesíteni a nyilvánosan tett ígéretet.

Adódik a kérdés: HA Dálnoki Áron vagy Tarr Zoltán valóban nyilatkozhat élő adásban, miért a nagy hallgatás a Tisza Párt részéről?

A Mandiner stúdiója továbbra is nyitva áll: amennyiben a Tisza Párt két említett képviselője valóban szeretne élőben válaszolni a botrányt kavart kijelentések kapcsán, a lehetőséget mi biztosítjuk számukra

Az ügy előzménye: kiszivárgott a Tisza brutális megszorítási terve

Mint arról a Mandiner is beszámolt, kiszivárgott egy olyan dokumentum, amely szerint a Tisza Párt drasztikusan megemelné a személyi jövedelemadót. A tervet a párt gazdasági kabinetje állította össze.

Az Index birtokába került belső feljegyzés arról tanúskodik, hogy Magyar Péterék radikális adópolitikai fordulatra készülhetnek. A párt Dálnoki Áron által vezetett gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már

az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük. És ez még közel sem minden: a javaslat szerint az adókedvezmények rendszerét is felülvizsgálnák. Ez érintené a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét, a két- és háromgyermekes édesanyák szja-mentességét, és az egész családi adókedvezményt, amivel a családok havi százezrektől eshetnek el.

Etyeki fórumon szólták el magukat Magyar Péter emberei

A tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumukon gyakorlatilag gyakorlatilag maguk is bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.

Dálnoki a helyszínen még meg is szavaztatta a Tisza párt etyeki összejövetelén megjelenő híveit, majd boldogan állapította meg, hogy 

a tiszások nyolcvan százaléka a többkulcsos adót támogatja. 

Sőt: úgy fogalmazott, hogy csak „egy-két héja” szavazott az egykulcsos adóra.

Ezek után Tarr Zoltán vette át a szót, aki hosszasan magyarázta, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza. „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”

A párt alelnöke az egykulcsos adóval kapcsolatban azt mondta, hogy a kormánypártok „el tudták azt mondani, hogy valami az pontosan az ellenkezője annak, ami (...) 

arról van szó, hogy el tudták hitetni, hogy mindenkinek jobb az egykulcsos adó, ami alapvetően – ahogy hallottuk (eközben Tarr Dálnokira mutatott – a szerk.) – abszolút az ellenkezője igaz ennek a dolognak.”

Tarr úgy folytatta: „Ha ma erről beszélgetünk – nem itt, hanem valahol másutt –, akkor nem kérdés az emberek nagy százalékának, hogy természetszerűleg, ha mindenki ugyanannyit fizet, akkor az egy igazságos dolog. Nem?”

Mire a közönségből érkezett a válasz: „Nem!”. Erre Tarr azt mondta, „Na, ez az!”, Dálnoki pedig rávágta: „Pontosan”.

Megjegyzendő, hogy Tarr kérdésfeltevése is félrevezető volt, ugyanis az egykulcsos adó nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanannyit fizet, hiszen a magasabb jövedelműek nominálisan több adót fizetnek egykulcsos adó esetén is.

„De ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell. 

Most nem lehet erről beszélgetni” 

– tette hozzá.

Tarr azonban megállapította: 

Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Készítettünk egy kalkulátort, amellyel kiszámolhatja, hogy ön mennyivel keresne kevesebbet. Eszközünket itt veheti használatba.

Magyar Péter embereinek kijelentéseit pedig itt nézheti vissza:

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

herden100
2025. szeptember 10. 07:45
BUKTA PETI 😂😂😂
kiabrandult-fideszes
•••
2025. szeptember 10. 07:07 Szerkesztve
Fideszesektől mikor lehet kérdezni? Kordon mögé bújó luxizó pedofideszesek több éve rejtőznek... Ti miért vádoltok mindig azzal másokat, amit ti követtek el? Ez nagyon ruszki/náci szint...
kimirszen
2025. szeptember 10. 06:50
Az index kamu dokumentuma óta tudjuk hogy Dálnoki Áron valójában Dálnoki Árint.
