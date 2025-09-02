„A TISZA-kormány az adócsökkentés kormánya lesz” – egy lószerszámot, mama!

Az eset után Magyar mindenféle kivizsgálással fenyegetőzött – amelyekről senki, még a helyi Polt Péter sem tudott semmit –, majd pár hétre rá bejelentette, hogy véget ért a vizsgálat. Csakhogy erről semmiféle hivatalos dokumentum nem született, még azután sem, hogy a „jogász úr” maga fejtegette: közokirat-hamisítás esete forog fenn.

Ez a kis „közéleti intermezzo” tökéletesen megmutatja, milyen a magyarpéteri modus operandi.

Hasonló zajlik most az szja körül is. Kiderül, hogy brutálisan – mindenkit sújtva – meg akarják emelni az SZJA-t. Kikerülnek a videók, amelyekben a Tisza emberei ezt megerősítik, majd Magyar kiáll a kamerák elé, és kijelenti, hogy a TISZA-kormány az adócsökkentés kormánya lesz. Ezután pedig bejelent egy új, erősen kommunista szagú adónemet – miután korábban letagadta a progresszív, háromkulcsos szja-növelést.

Augusztus végén Magyar ugyanis közölte: az ötmilliárd forint feletti vagyonokra a TISZA-kormány vagyonadót vezet be, amely kiterjed majd az ingatlanokra, a céges vagyonra és a külföldi vagyontárgyakra is.

Hergelésnek jó ötlet, viszont azt aligha vette figyelembe, hogy ahhoz, hogy a jogász úr valóban elérje a célját, vagy gyökeresen fel kell rúgnia a jogállamiságot, és személyekre szabva kell új adónemet kiírnia,

vagy sikeresen megadóztatná – nemes egyszerűséggel – a Forbes Top100 legértékesebb magyar vállalkozásainak teljes listáját.

És akkor még a nem teljesen magyar, de hazánkban működő vállalatokról nem is beszéltünk. Persze fel lehet hozni, hogy az extraprofitadó is érintette a Forbes Top100-ban szereplő cégek egy részét – valószínűleg –, csakhogy van egy lényeges különbség: míg a vagyonadó újra akarja osztani azt, amit ezek a cégek létrehoztak (meg sok másik is!), keményen büntetve a tőkeintenzív ágazatokat, például a gyáripart vagy épp a kutatás-fejlesztést, addig az extraprofitadó lényege az, hogy ha egy cég piaci helyzetéből, monopóliumából, válsághelyzetből vagy külső körülményekből aránytalanul sokat profitál, akkor abból járuljon hozzá kicsit jobban a közteherviseléshez.

Ehhez a kommunista újraelosztó ideológiához pedig szépen passzol az orwelli nevű Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal ötlete is – csakhogy ott legalább (feltehetőleg) nem szőnyegbombázásszerűen sújtanának minden, ötmilliárdnál vagyonosabb céget, hanem egyesek vagyonát államosítanák – Dobrev Klára meg közben nevet a villájában. Csak azokat a magánszemélyeket, akik bennfentes kereskedelemmel szereztek súlyos summákat, ugye. Azt meg csak halkan jegyzem meg, hogy a Tisza Párt fő gazdasági programpontjáról, az áfacsökkentésről még az ellenzéki G7 is csak azt írja, hogy „marketingre jó lenne a zöldség-gyümölcs áfacsökkentés, tartós árcsökkentésre aligha”, miközben lyukat ütne a költségvetésben.

Nyitókép: Facebook