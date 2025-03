Az elbűvölő Magyar Péter sánta kutyaként vonyította világgá: Nem írtam alá, és még egyszer biztos nem is fogom!

Magyar Péter klasszikusan az a figura, aki elhiszi magáról, hogy sej, de milyen okos, s hogy ő mennyire túl tud járni mindenki eszén, ki tud cselezni minden rendszert, aztán amikor épp nyakoncsípik, nagy lelkesen elkezdi követelni, hogy vizsgálják ki az esetet, mert az nem is úgy volt, ő nem is tenne ilyet, meg amúgy is.

No, valami hasonló dolog történt szerdán.

Magyar Péter számos más néppárti politikussal előterjesztett egy állásfoglalást, amelyben olyanokat írtak, hogy „az EU érdeke, hogy Ukrajna a valódi európai biztonsági rendszer szerves része legyen”, s „az ukrán és az európai biztonság egy és ugyanaz”, valamint „az ukrán csatatereken dől el Európa jövője”, és arra szólítja fel a tagállamokat, hogy „biztosítsanak több fegyvert és lőszert Ukrajnának, mielőtt a tárgyalások lezárulnának”.

Ezek után bement Magyar Péter szerdán a plenáris ülésre, és teli torokból ordította Roberta Metsola arcába, hogy követeli az EP illetve az Európai Néppárt elnökségétől, vizsgálják ki, hogyan került rá a neve az állásfoglalásra. (Apró megjegyzés: azt mondja, mielőtt még erőből ellökné magától a mikrofont, hogy ő sohasem írta alá ezt a papírt, és garantálni tudja a jövőre nézve, hogy „it will never happen again”.) Arra az állásfoglalásra mondja ezt, aminek a szerzői közé amúgy nehezen kóricálhat oda egy EP-képviselő, alá kell azt szépen írni, házszabály szerint.

Kezdjük azzal a bizonyos habbal a tortán:

kibukkant Magyar Péter elbűvölő személyisége Roberta Metsola és Manfred Weber előtt.

Tudják, az Európai Néppárt elnöke és befolyásos, EP-elnökséget adó tagja előtt. Már ezért megérte bekapcsolni az EP plenáris közvetítését amúgy.

S folytassuk a tortával magával: akárhogy igyekszik Magyar Péter kígyómód kitekeregni abból, hogy ő aztán nem támogat olyan dokumentumot, amely „fegyverszállításról és a háború meghosszabbításáról szól” – idéztem a FB-oldaláról – , mégis sikerült támogatni egy ilyen dokumentumot neki, az összes Tiszás párttársával egyetemben.

Ugyanis a pártcsaládja, az Európai Néppárt nem „csak” megszavazta az állásfoglalást, de lelkesen tárgyalta annak a szövegezését, valamint a teljes pártcsalád nevében alá is írták azt. Magyar Péter meg mit tett, mint felelős megválasztott EP-képviselő, aki épp nem ért egyet a saját pártcsaládjával? Hát, a nagy büdös semmit. Fel sem merült benne, hogy az Európai Néppárt „fegyverszállításról és a háború meghosszabbításáról” szóló állásfoglalása ellen szavazzon, mondjuk, mint a jelenlévő Patrióták. Érthető miért nem szavazott ellene. Van erre egy szép magyar mondás a fütyüléssel és a tánccal.