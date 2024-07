Orbán összeköti az európai jobboldalt, Magyar Péter meg engedélyt kér a Néppárttól hazudni

A Patrióták sokan vannak, épp 84-en, tizennégy pártból. Ezeket a pártokat összeköti az európai zsidó-keresztény hagyományok tisztelete, a tagállamok, a nemzetek szuverenitásának a tiszteletben tartása, a családpolitika, az európai demográfiai kérdés megoldásának igénye, valamint napjaink legfontosabb kihívása, a háború lezárása, a béke iránti vágy.

Hogy ki jobb- és ki baloldali, azon most nincs idő vacillálni.

Majd a boldog békeévekben.

A Patrióták által felvetett problémákról lehet gondolni ezt is, azt is. Egyet nem lehet: letagadni, hogy sürgető gond mindegyik, melyek megoldása már évekkel ezelőtt is esedékes volt, mostanra pedig már létkérdéssé súlyosbodtak. S a Patrióták 84 képviselőjéről már legalább tudjuk, hogy pontosan, őszintén mit is gondolnak Európa viselt dolgairól. Róluk tudjuk. Nem úgy a Néppártról: hajdanán az európai jobboldal megkérdőjelezhetetlen vezetői voltak – mára azonban nem is tagadják: 188 képviselőjüket a hazugságok tartják össze.