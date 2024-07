Imázslátogatás Kijevben: Magyar Péter beindult, de van egy kis bökkenő

A Politico közben igyekszik kontextusba helyezni a kijevi látogatást, felemlegetve Magyar Péter szembefordulását a kormánnyal, illetve hogy 30 százalékos eredményt értek el az EP-választásokon, illetve hogy csatlakoztak az Európai Néppárthoz.

S most Magyar Péter is bejelentette: mindenképpen Kijevbe fog utazni, egyben gyűjtést is kezdeményezett a lebombázott kórház kapcsán. Ami kétségkívül gesztusértékű, más kérdés, hogy látogatásának lesz-e bármiféle hozadéka.

Ezt a lap maga is megemlíti: az ellenzéki vezetőt valószínűleg nem fogja magas rangú tisztségviselő fogadni Kijevben, lévén Volodimir Zelenszkij elnök és csapata a NATO-csúcson lesz Washingtonban.

Mint Magyar Péter írja, „mi magyarok, jobb- és baloldaliak közösen utasítjuk el az erőszakot és háborút. Szolidárisak vagyunk, a gyermekek egészsége és a biztonsága a legfontosabb számunkra. Ezért rendkívüli humanitárius akciót szervezünk.”