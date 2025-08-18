Magyar Péter őrjöng: újabb baloldali közvélemény-kutató cég tette egyértelművé, hogy apad a Tisza

Most pedig az IDEA kutatása is hasonló képet mutat: a Tisza párt támogatottsága apad, és bár fenntartják a látszatot, már csak „nagyon kicsit” vezetnek. Ezen borult ki a frakcióvezető szerint a „méregzsák”, vagyis Magyar Péter, aki rögtön „összefideszezte” az IDEA-t, majd előállt egy saját, titokzatos „méréssel”, ahol ő maga természetesen már kétharmadnál jár. Kocsis ironikusan hozzáfűzte:

Szerintem akár királlyá is koronázzák áprilisban.”

A Fidesz frakcióvezetője azonban hangsúlyozta, hogy a valóság makacs: „Ugyan nem a múlt hétvégéről (azt csak ő találta ki ma), de valóban van Magyar kezében egy mérés… azt azért nem publikálták, mert csak a fiatalok körében vezet, de például a 40 év felettieknél — ahol a legtöbb választó van — labdába sem rúg.”

Kocsis szerint a Tisza vezetője egyre inkább kiábrándítja a választókat, hiszen

egy forrófejű, megbízhatatlan, álhírgyártó, személyeskedő és önimádó pojáca nem biztos, hogy jó lenne az ország élére.”

A frakcióvezető végül figyelmeztette a baloldali mérőcégeket is: „Érdemes lassan leszállniuk a földre, mert a korábban propagált 9, 13 meg 17 százalékos Tisza-előnyről szóló kamuadatok egyre kínosabbak lesznek, és lassan megint szembejön a valóság.”

Zárásként odaszúrt Magyar Péternek is: „Fel a fejjel, Péter! Te sem gondolhattad komolyan, hogy végig fenn tudjátok majd tartani ezt a hamis látszatot! 237 nap, és felkenődsz a falra!”