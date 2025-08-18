Ft
08. 18.
hétfő
Kocsis Máté Tisza Magyar Péter Fidesz

Magyar Péter őrjöng: újabb baloldali közvélemény-kutató cég tette egyértelművé, hogy apad a Tisza

2025. augusztus 18. 17:28

A Tisza-vezértől még a saját, baloldali kötődésű közvélemény-kutatói háttér is elfordult – írta a Facebook-oldalán Kocsis Máté.

2025. augusztus 18. 17:28
null

Kocsis Máté Facebook-oldalán ismét nem fukarkodott az iróniával, amikor Magyar Péter legújabb kirohanását kommentálta. „Szép nap a mai! Magyar Péter ipari hisztijénél többet nem is kívánhatnánk” – kezdte a posztot a Fidesz frakcióvezetője, majd részletesen kifejtette, hogyan fordult ellene még a saját, baloldali kötődésű közvélemény-kutatói háttér is. 

Mint írta, „pár napja a Publicus-os Pulai úr kapott egy őszinteségi rohamot”, és kimondta: a kormánypárt az egyéni körzetekben 

szisztematikusan jobban áll, mint a Tisza”.

Most pedig az IDEA kutatása is hasonló képet mutat: a Tisza párt támogatottsága apad, és bár fenntartják a látszatot, már csak „nagyon kicsit” vezetnek. Ezen borult ki a frakcióvezető szerint a „méregzsák”, vagyis Magyar Péter, aki rögtön „összefideszezte” az IDEA-t, majd előállt egy saját, titokzatos „méréssel”, ahol ő maga természetesen már kétharmadnál jár. Kocsis ironikusan hozzáfűzte: 

Szerintem akár királlyá is koronázzák áprilisban.”

A Fidesz frakcióvezetője azonban hangsúlyozta, hogy a valóság makacs: „Ugyan nem a múlt hétvégéről (azt csak ő találta ki ma), de valóban van Magyar kezében egy mérés… azt azért nem publikálták, mert csak a fiatalok körében vezet, de például a 40 év felettieknél — ahol a legtöbb választó van — labdába sem rúg.” 

Kocsis szerint a Tisza vezetője egyre inkább kiábrándítja a választókat, hiszen 

egy forrófejű, megbízhatatlan, álhírgyártó, személyeskedő és önimádó pojáca nem biztos, hogy jó lenne az ország élére.”

A frakcióvezető végül figyelmeztette a baloldali mérőcégeket is: „Érdemes lassan leszállniuk a földre, mert a korábban propagált 9, 13 meg 17 százalékos Tisza-előnyről szóló kamuadatok egyre kínosabbak lesznek, és lassan megint szembejön a valóság.” 

Zárásként odaszúrt Magyar Péternek is: „Fel a fejjel, Péter! Te sem gondolhattad komolyan, hogy végig fenn tudjátok majd tartani ezt a hamis látszatot! 237 nap, és felkenődsz a falra!”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

billysparks
2025. augusztus 18. 19:19
Van az a pont, amikor a hazugságok nevetségessé válnak. Most jött el ez a pillanat. Sosem volt nagyobb támogatása a Tiszának a Fidesznél. A Tiszát azok támogatják, akik eddig is moslékszavazók voltak és ezek száma mindig alatta volt a Fidesz szavazókénak. A kiábrándult fideszesek a Mi Hazánkra szavaznak, nem egy árulóra, aki összeborul Magyarország ellenségeivel.
Válasz erre
0
0
Bika57
2025. augusztus 18. 19:13
Őt már csak a Perintfalvi tudja a szarbol kihúzni.
Válasz erre
0
0
massivement-3
2025. augusztus 18. 19:10
Minél több a Fidesz, annál több lesz a dópmencigány és annál gyorsabban fogy majd a magyar. A vasgárdisták se kívánhatnának jobbat a romungrósodó testvérnemzetüknek.
Válasz erre
0
0
ThunderDan
2025. augusztus 18. 19:03
Ehetős Odó; Szerintem ezt teljesen tudatosan kezdték lebegtetni. :)))) Azzal a céllal, hogy Poloskát pszichésen kikészítsék.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!