Magyar Péter őrjöng: újabb baloldali közvélemény-kutató cég tette egyértelművé, hogy apad a Tisza

A Tisza-vezértől még a saját, baloldali kötődésű közvélemény-kutatói háttér is elfordult – írta a Facebook-oldalán Kocsis Máté.
Kocsis Máté Facebook-oldalán ismét nem fukarkodott az iróniával, amikor Magyar Péter legújabb kirohanását kommentálta. „Szép nap a mai! Magyar Péter ipari hisztijénél többet nem is kívánhatnánk” – kezdte a posztot a Fidesz frakcióvezetője, majd részletesen kifejtette, hogyan fordult ellene még a saját, baloldali kötődésű közvélemény-kutatói háttér is.
Mint írta, „pár napja a Publicus-os Pulai úr kapott egy őszinteségi rohamot”, és kimondta: a kormánypárt az egyéni körzetekben
szisztematikusan jobban áll, mint a Tisza”.
A Publicus szerint a meghatározó egyéni választókerületekben a Fidesz–KDNP áll az élen a Tiszával szemben.
Most pedig az IDEA kutatása is hasonló képet mutat: a Tisza párt támogatottsága apad, és bár fenntartják a látszatot, már csak „nagyon kicsit” vezetnek. Ezen borult ki a frakcióvezető szerint a „méregzsák”, vagyis Magyar Péter, aki rögtön „összefideszezte” az IDEA-t, majd előállt egy saját, titokzatos „méréssel”, ahol ő maga természetesen már kétharmadnál jár. Kocsis ironikusan hozzáfűzte:
Szerintem akár királlyá is koronázzák áprilisban.”
A Fidesz frakcióvezetője azonban hangsúlyozta, hogy a valóság makacs: „Ugyan nem a múlt hétvégéről (azt csak ő találta ki ma), de valóban van Magyar kezében egy mérés… azt azért nem publikálták, mert csak a fiatalok körében vezet, de például a 40 év felettieknél — ahol a legtöbb választó van — labdába sem rúg.”
Kocsis szerint a Tisza vezetője egyre inkább kiábrándítja a választókat, hiszen
egy forrófejű, megbízhatatlan, álhírgyártó, személyeskedő és önimádó pojáca nem biztos, hogy jó lenne az ország élére.”
A frakcióvezető végül figyelmeztette a baloldali mérőcégeket is: „Érdemes lassan leszállniuk a földre, mert a korábban propagált 9, 13 meg 17 százalékos Tisza-előnyről szóló kamuadatok egyre kínosabbak lesznek, és lassan megint szembejön a valóság.”
Zárásként odaszúrt Magyar Péternek is: „Fel a fejjel, Péter! Te sem gondolhattad komolyan, hogy végig fenn tudjátok majd tartani ezt a hamis látszatot! 237 nap, és felkenődsz a falra!”
Gyanúsan sok, a korábbi ellenzék által már bedobott ötletet találni a Tisza Párt tárházában, ami talán nem is meglepő annak fényében, hogy kik bukkannak fel a pártelnök körül.
