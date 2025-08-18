Ft
Elemi erők találkoznak a jubileumi MVM ZENERGIA koncerten a Papp László Budapest Sportarénában (X)

2025. augusztus 18. 18:08

Egyedülálló zenei és vizuális élménnyel várja a művészet kedvelőit a jubileumi MVM ZENERGIA jótékonysági gálakoncert 2025. augusztus 29-én.

2025. augusztus 18. 18:08
null

Az idei, új helyszínen megrendezett esemény fő fellépői Rúzsa Magdi, Balázs János, Gubik Petra, valamint a Concerto Budapest szimfonikus zenekar Keller András vezényletével, akik magát a négy őselemet testesítik meg a színpadon és teremtik meg a klasszikus és könnyűzene csodás harmóniáját számos kiváló zenésztársukkal együtt.

Az MVM idén tizedik alkalommal hívja életre az MVM ZENERGIA egyedülálló koncertjét, amelyen találkozik a zene, a vizuális élmény és a jótékonyság. Az idei jubileumi eseménynek minden eddiginél grandiózusabb helyszín, a Papp László Budapest Sportaréna ad otthont 2025. augusztus 29-én, pénteken 18:30-tól, ahol a négy őselem tematikához kapcsolódó klasszikus és könnyűzenei művek hangzanak el erre az alkalomra készült, egyedi átiratokban.

A jubileum alkalmából az elmúlt évek sztárfellépői közül idén is színpadra lép Rúzsa Magdi, Balázs János, Gubik Petra, valamint a Concerto Budapest szimfonikus zenekar Keller András vezényletével. Hozzájuk csatlakoznak még a fiatal Junior Prima díjas művészek, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Vegyeskara és a Sárközy Collective is. A műsor különlegességét adja majd az is, hogy az előadók által képviselt zenei világok szimfonikus nagyzenekari kísérettel, újrahangszerelt formában szólalnak meg, így a klasszikus és könnyűzenei műfajok egységben olvadnak össze a színpadon. A koncert tematikájául szolgáló négy őselem – a tűz, a föld, a levegő és a víz – nemcsak a zenei tartalmakban, hanem az egyedi látványvilágban is meghatározó szerepet kap.

Az MVM ZENERGIA művészeti vezetője ezúttal is Balázs János Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész, Prima- és Junior Prima díjas, érdemes művész, az MMA rendes tagja, az est műsorvezetője Bősze Ádám. A zenei műsorhoz tervezett, egyedi vizuális élmény megálmodója Törőcsik Ambrus, az MVM ZENERGIA vizuális rendezője. Hangszerelők: Ott Rezső és Szüts Apor.

Az MVM, mint minden évben, idén is jótékony célra fordítja a jegyeladásokból származó teljes összeget. Az érdeklődők augusztus 29-ig az mvmzenergia.hu oldalon online szavazáson dönthetnek arról, hogy ebben az évben mely alapítványt támogassa a vállalat. A legtöbb szavazatot kapott szervezetet az MVM ZENERGIA koncerten jelentik majd be a Papp László Budapest Sportarénában.

A gálakoncertre korlátozott számban és elővételben támogatói ülőjegyek vásárolhatók. 

Éljük át együtt az elemi erők találkozását a jubileumi MVM ZENERGIA jótékonysági gálakoncerten!

További információ és jegyvásárlás az mvmzenergia.hu oldalon.

MVM ZENERGIA 2025 – Elemi erők találkozása

(X)

Nyitókép forrása: MVM Zrt.

 

