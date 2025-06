Minden forint, amit a klasszikus zenei kultúránkra költünk, ezerszeresen megtérül – Keller András a Mandinernek

A kormány 11 klasszikus zenei szervezettel kötött megállapodást a következő öt évre. Hogy látja, mire lesz elég a Concerto Budapestnek megítélt összeg?

Mérföldkőhöz érkeztünk. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Gödöllőn jelentette be azt az új támogatási rendszert, amelynek részeként többek között a Concerto Budapest mostantól ötéves, kiszámítható állami finanszírozásban részesül. A klasszikus zenével kapcsolatban stratégiai gondolkodást mutat a kormányzat döntése, amely az utóbbi idő kezeletlen problémáit, rendszerszerűtlenségeit van hivatva kijavítani. A nemzeti minősítésű együttesek számára most bevezetett középtávú finanszírozási rendszer azt jelenti, hogy harmincöt évvel a rendszerváltozás után a klasszikus zene nemzeti kulturális stratégiánk erős bástyájává válhat. Az ötéves megállapodás biztosítja a tervezhetőséget, és azt is vállalta a kormányzat, hogy figyelemmel lesz az értékállóságra. Az irány nagyszerű, ám azért, hogy a legjobb zenekaraink méltón tudják képviselni Magyarországot a nemzetközi zenei életben, további forrás-finomhangolásra lenne szükség. Nem lehet minden egyenetlenséget egy csapásra kisimítani.