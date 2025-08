Győrfi Pál az MCC Feszten: A drogra csak nemet lehet mondani!

„Drákói szigor vagy tűcsere?” címmel szerveztek beszélgetést az MCC Feszt zárónapján. A beszélgetésben Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs vezetője, Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos és Haller József, a MCC Neurobiológiai Műhelyének a vezetője ütköztették álláspontjukat. A moderátor, Szalai Laura, a Mandiner főszerkesztő-helyettese volt.

„Kellenek a rendszabályok, kell a prevenció is”!

A beszélgetés felvezetőjében elhangzott, hogy a drogpolitika mindig megosztó téma volt Európában és Magyarországon egyaránt, hiszen súlyos társadalmi kérdéseket vet fel. Arra a kérdésre, hogy a kormány miért most kapcsolt magasabb fokozatba a drogkereskedőkkel és a fogyasztókkal szemben, Horváth László azt felelte, hogy elmúlt 15 évben is foglalkozott a kormány a drogkereskedelem elleni fellépéssel, 2012-ben már készült is drogstratégia, de az nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

A kormánybiztos felhívta arra a figyelmet, hogy

a drogkérdés egy globális probléma,

és az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott a drogpiac, ahol folyamatos „piacépítés és bővítés” zajlik. Ráadásul a Covid-járvány után új fajta szerek is megjelentek. „A ’90-es években voltak »klasszikusok«, majd elterjedtek a dizájnerdrogok. Ezek olcsók, könnyen hozzáférhetők, és még azok sem tudják, akik árulják, hogy milyen mellékhatásaik lehetnek” – húzta alá. Példaként egy olyan közelmúltbeli esetet hozott a fővárosból, amikor nyolc fiatal közösen próbált ki egy tablettát: heten felpörögtek tőle, míg a nyolcadik társuk életét vesztette.

Horváth megjegyezte, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a „kotyvalékok” a peremvidékeket jobban elárasztották, kijelenthető, tudatos mérgezésről van szó. Ez a mindennapokban úgy jelent meg, hogy megromlott a közbiztonság, mert a fogyasztók pénzt akarnak szerezni a szerre, és ezért bűncselekményekre is képesek.

„A bűnesetek elszaporodása hívta életre a mostani szigorú intézkedéseket, ezek jelentették azt a vörös vonalat, hogy azt mondták a kormányban, hogy intézkedésekre van szükség „Kellenek a rendszabályok, kell a prevenció is.

Ha kevesebb a drog a piacon, akkor kevesebb a fogyasztó, és kevesebb az új belépő is”

– jegyezte meg. Majd azzal folytatta, hogy bár a liberális mainstream úgy beszél a kábítószer-fogyasztásról, mintha egy alapjog vagy egy életforma lenne, pedig ez nem igaz, ez a szervezett bűnözés része.

„A kivonuló mentők állandó életveszélyben dolgoznak”

Ezután Haller József vette át a szót, aki elmondta hogy az Egyesült Államokban, Kaliforniában a ’90-es években megjelent egy olyan eszmeáramlat, melynek lényege, hogy mindent ki kell próbálni, ki kell élvezni. Ez előbb magával ragadta az államok több mint felét, majd idővel átterjedt Európa országaira is. Viszont egyre többen látták, hogy ennek az áramlatnak ellen kell állni, és „az idén

eljött az a pillanat Magyarországon is, hogy megvessük a lábunkat, és azt mondjuk, hogy eddig és ne tovább”.

Győrfi Pál arra a kérdésre, hogy milyen esetekkel találkoztak évekkel ezelőtt és mostanság a mentők, ha a helyszínre vonultak, azt felelte, hogy amikor a ’80-as években mentőzni kezdett, akkor is léteztek drogos esetek. „De tudtuk, hogy milyen szerhasználókkal fogunk találkozni, illetve, hogy a különböző kábítószereknek milyen élettani hatásai vannak”.

Míg ma szerinte

nem túlzás kijelenteni, hogy a kivonuló mentők állandó életveszélyben dolgoznak.

Nem is olyan régi eset, hogy egy békésen szundikáló, kábítószer hatása alatt lévő fiatal kellett bevinni a detoxikálóba. Menetközben a tinédzser magához tért, őrjöngeni kezdett, és úgy hasba szúrta az egyik mentőápolót, hogy életmentő műtétet kellett végrehajtani nála.