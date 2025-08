Kettő pont egy pont kettes mellékmegjegyzés, bár egyáltalán nem mellékes: amikor Dopeman az ellenzéki térfél fenegyereke volt, ez a hangfekvés, ez a tematika senkit nem zavart.

Kettő pont kettes vád: Dopemant – aki régen ilyen meg olyan figura volt (úgymond, ellenzéki), most meg már másmilyen figura (fideszes, úgymond) – használatba vette a politika. Hogy Dopeman milyen volt régen, és milyen most: lásd fentebb. Másrészt: igen, használatba vette a politika, ahogyan a politika más fertályai pedig más művészeket vesznek használatba. Nem csak idehaza, a világon mindenhol. Ezek jellemzően konszenzuális döntések – a politika ajánlatot tesz, a művész elfogadja, vagy a művész ajánlkozik és a politika fogadja be. A motivációk számosak lehetnek. A fő szabály itt is ugyanaz: ha a politika egyik fertályán legitimnek nevezünk ilyen elszánásokat, akkor azok a másik fertályon is legitimek. Ha Nagy Ervin támogathatja a Tisza Pártot, Dopeman is fotózkodhat Orbánnal. Nem csipegetünk a svédasztalról. Evvan.”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád