Azt is érdemes kiemelni, hogy az elkövető és az áldozatok is 16-18 éves fiatalok voltak. Sajnos egyre gyakoribb, hogy a komolyabb drog-kereskedők fiatalokat használnak, nyugodtan mondhatjuk kihasználnak, saját védelmük érdekében. A fiataloknál pedig sajnos egyre gyakoribb, hogy a saját szeradagja megszerzésének ellentételezéseként vállalja a kábítószer szétosztását, így nem csak az egészségét, de az egész jövőjét veszélyezteti, egy

súlyos büntetéssel. Ezért lesz komoly segítség a hatóságoknak, hogy egyrészről az új szabályok szerint, aki nem tárja fel, hogy honnan szerezte be a kábítószert, itt az egyszerű fogyasztókra kell gondolni, az nem élhet az elterelés eszközével, azaz nem élhet az új eséllyel, hogy tiszta lappal indulhasson a felnőtt életében. Másrészt ott van az a lehetőség is, és itt már akár a kis kaliberű dílerek is szóba jöhetnek, hogy korlátlanul enyhíthető a büntetése annak, aki a teljes, általa ismert hálózati részt felfedi.

Ez az eset most szerencsére nem végződött tragédiával. Magyarországon egy-egy ilyen hírmég be tud kerülni a napi sajtóba, de Nyugat-Európában sajnos mindennapossá váltak azilyen és ennél még durvább bűncselekmények. A drogbandák egymás közötti leszámolásai,vagy a kábítószer-kereskedelemmel összefüggő egyéb erőszakos cselekmények gyakranvégződnek halállal. Ezt a folyamatot mindenképpen meg kell állítani és semmiképpen nem engedhetjük meg, hogy hazánkban is eddig fajuljon a helyzet. Ennek pedig egyetlenmegoldása van, a zéró tolerancia és annak minden eszközzel és a legszigorúbb hatóságifellépéssel való betartatása.”