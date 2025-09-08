Ft
Klasszikus és könnyűzenei művek egyedi átirataival ünnepelt a jubileumi MVM ZENERGIA a Sportarénában (X)

2025. szeptember 08. 14:10

Az MVM tizedik alkalommal rendezte meg az MVM ZENERGIA jótékonysági koncertet, amely idén először a Papp László Budapest Sportarénában kapott helyet.

2025. szeptember 08. 14:10
null

A különleges jubileumi esten több ezer néző előtt csendültek fel klasszikus és könnyűzenei művek újrahangszerelt, szimfonikus átiratai, a négy őselem – tűz, víz, föld és levegő – tematikája mentén. Az esemény célja idén is az volt, hogy a művészeti élmény mellett figyelmet és támogatást nyújtson társadalmi ügyeknek is.

A színpadon olyan elismert művészek léptek fel, mint Rúzsa Magdi, Balázs János, Gubik Petra, valamint a Concerto Budapest Keller András vezényletével. A művészekhez csatlakozott a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Vegyeskara, a Sárközy Collective és több Junior Prima díjas fiatal tehetség is.

A szimfonikus kísérettel megszólaló dalok és a különleges vizuális világ együttesen teremtettek egyedülálló élményt a közönség számára. Az est műsorvezetője Bősze Ádám volt, a vizuális rendezésért Törőcsik Ambrus felelt.

„Ahogy az MVM középvállalatból Magyarország és a régió meghatározó energetikai szereplőjévé vált, úgy nőtte ki magát az MVM ZENERGIA is tíz év alatt egy ötletből az ország egyik legkülönlegesebb jótékonysági eseményévé. Számunkra ez egy közös történet, amelyet együtt írunk a művészekkel, a közönséggel és a civil szervezetekkel. Emellett társadalmi szerepvállalásunk legkarakteresebb formája is: egyszerre támogatjuk a fiatal tehetségeket, a kultúrát és a jó ügyeket, miközben újra és újra megtapasztaljuk, hogy a jó energia mindig közösségben születik” – mondta Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója.

Az esemény művészeti vezetője ezúttal is Balázs János Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész, Prima- és Junior Prima díjas, érdemes művész, az MMA rendes tagja volt, akinek az elmúlt tíz év során végig elengedhetetlen volt a közreműködése a műsor megalkotásában.

A jubileumi koncert lehetőséget adott arra, hogy visszatekintsünk az elmúlt évtizedre, de közben előre is nézzünk. Az MVM ZENERGIA egyik legnagyobb értéke, hogy képes a közönséggel együtt újragondolni a klasszikus zene helyét a mai világban. Külön sokat ad az élményhez, hogy a fiatalabbak és a már tapasztalt előadók együtt lépnek színpadra – ez mindig inspiráló helyzet mindkét oldalnak

– emelte ki Balázs János.

A jubileumi MVM ZENERGIA négy kiemelt fellépője – Balázs János, Rúzsa Magdi, Gubik Petra és a Concerto Budapest Keller András vezényletével. Forrás: MVM Zrt.

Ritkán adatik meg egy énekesnek, hogy ilyen különleges hangszerelésben, szimfonikus kísérettel, ekkora térben és ilyen nemes céllal énekelhessen. Nekem az MVM ZENERGIA egy üzenet arról, hogy a zene tényleg össze tud kapcsolni embereket közös ügy mentén. Örülök, hogy 2022 után idén ismét részese lehettem ennek az estének

– nyilatkozta Rúzsa Magdi.

A jubileumi évben is megmaradt a koncert jótékonysági küldetése: az MVM a támogatói jegyekből befolyt teljes összeget civil szervezetek támogatására ajánlotta fel. A közönség online szavazáson dönthetett arról, hogy az MVM idén melyik alapítvány munkáját segítse. Az eredményt a koncerten jelentették be.

Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója és Tóthné Almássy Monika, a teljes jegybevételt elnyert KórházSuli Alapítvány vezetője. Forrás: MVM Zrt.

A közel húszezer szavazat alapján a KórházSuli Alapítvány kapta meg az MVM támogatását. A szervezet azoknak a tartós gyógykezelés alatt álló diákoknak segít, akik hosszabb időre kiszakadnak az iskolai közösségből. Önkéntesek és pedagógusok segítségével egyéni tanulási programokat biztosítanak számukra, hogy a gyógyulás ideje alatt is részesei maradhassanak az oktatásnak és a közösségnek.

További információk az mvmzenergia.hu oldalon.

Fizetett tartalom.

Nyitókép: A jubileumi MVM ZENERGIA jótékonysági gálakoncert művészei. Forrás: MVM Zrt.

 

