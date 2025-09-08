Klasszikus és könnyűzenei művek egyedi átirataival ünnepelt a jubileumi MVM ZENERGIA a Sportarénában (X)

A különleges jubileumi esten több ezer néző előtt csendültek fel klasszikus és könnyűzenei művek újrahangszerelt, szimfonikus átiratai, a négy őselem – tűz, víz, föld és levegő – tematikája mentén. Az esemény célja idén is az volt, hogy a művészeti élmény mellett figyelmet és támogatást nyújtson társadalmi ügyeknek is.

A színpadon olyan elismert művészek léptek fel, mint Rúzsa Magdi, Balázs János, Gubik Petra, valamint a Concerto Budapest Keller András vezényletével. A művészekhez csatlakozott a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Vegyeskara, a Sárközy Collective és több Junior Prima díjas fiatal tehetség is.

A szimfonikus kísérettel megszólaló dalok és a különleges vizuális világ együttesen teremtettek egyedülálló élményt a közönség számára. Az est műsorvezetője Bősze Ádám volt, a vizuális rendezésért Törőcsik Ambrus felelt.

„Ahogy az MVM középvállalatból Magyarország és a régió meghatározó energetikai szereplőjévé vált, úgy nőtte ki magát az MVM ZENERGIA is tíz év alatt egy ötletből az ország egyik legkülönlegesebb jótékonysági eseményévé. Számunkra ez egy közös történet, amelyet együtt írunk a művészekkel, a közönséggel és a civil szervezetekkel. Emellett társadalmi szerepvállalásunk legkarakteresebb formája is: egyszerre támogatjuk a fiatal tehetségeket, a kultúrát és a jó ügyeket, miközben újra és újra megtapasztaljuk, hogy a jó energia mindig közösségben születik” – mondta Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója.

Az esemény művészeti vezetője ezúttal is Balázs János Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész, Prima- és Junior Prima díjas, érdemes művész, az MMA rendes tagja volt, akinek az elmúlt tíz év során végig elengedhetetlen volt a közreműködése a műsor megalkotásában.