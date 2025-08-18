Ft
Vig Mór Lánchídbotrány börtön bíróság

Bűnösnek mondták ki a Lánchíd-botrány főszereplőjének bűntársát

2025. augusztus 18. 19:34

A férfi mégsem megy börtönbe egyelőre.

2025. augusztus 18. 19:34
null

Többrendbeli csalás miatt a közelmúltban hét év letöltendő börtönre ítélte első fokon a bíróság a Lánchíd-botrány főszereplője, Vig Mór bűntársát – tudta meg a Magyar Nemzet a Fővárosi Törvényszéktől. 

M. Márk még sincs börtönben, évek óta szökésben van, nemzetközi elfogatóparancs van érvényben ellene. 

Ahogy a Magyar Nemzet felidézi, ennek a bűnügynek (amiben Vig Mórt három évre ítélték) a szálai 2018 szeptemberéig érnek: Vig és két barátja (egyikük a nemzetközi körözés alatt álló M. Márk) 

szervezetten, harminckét sértettet tévesztettek és károsítottak meg, valamint további nyolc személyt kíséreltek meg becsapni. 

A csaláshoz kellett egy ghánai cég, egy kitalált történet egy dúsgazdag, ám valójában nem létező befektetőről, valamint sok hiszékeny ember. 

A bűnszövetség a vádirat szerint több mint hetvenmillió forinthoz jutott csalárd módon, illetve további tizenhatmillió forintot is megkíséreltek megszerezni. Egyes károsultak a kicsalt összegeket közvetlenül Vig ügyvédi letéti számlájára utalták, a pénzeket pedig a jogász pár órával az utalások után az irodájához közel eső ATM-automatából fel is vette.

Vig Mór neve azután vált ismertté, hogy 2023 novemberében megbukott egy sok száz milliós számlagyárral. 

Az ügyben már tizenöt gyanúsított van. Később az is kiderült a praxisától már eltiltott ügyvédről, hogy kulcsszereplője a baloldal egyik nagy korrupciós ügyének, a túlárazott Lánchíd-beruházásnak – írta a Magyar Nemzet.

Nyitókép: Vig Mór elfogása (Fotó: NAV/Facebook)
 

***

 

kiborg-2
2025. augusztus 18. 20:12
Így kapcsolódott be a Víg család a kábítószerkereskedelembe: Amikor az olasz maffia betette a lábát Budapestre, avagy egy magyar ügyvédnő tündöklése és bukása (videó!) Ennek a négy magyarországi cégnek üzletrészét és bankszámláját zároltatta a catanzarói államügyészség az olasz 'Ndrangheta maffia pénzmosásával összefüggésben A vezetését „átpasszolták” egy, akkor mindössze nyolc napja létező társaságnak, a GattobInc Zrt.-nek (vezérigazgató-részvényes: dr. Vig Mór). ------------------------------------- Az Amnesty igazgatójának a testvérével közös cégét is vizsgálják a hatóságok https:// pestisracok.hu/amikor-az-olasz-maffia-betette-a-labat-budapestre-avagy-egy-magyar-ugyvedno-tundoklese-es-bukasa-video-12-30-i-megjelenesre/comment-page-1/#comment-1867720 https:// magyarnemzet.hu/belfold/2023/12/az-amnesty-igazgatojanak-testverevel-kozos-ceget-is-vizsgaljak-a-hatosagok-vig-david-osf-nav-vig-mor#google_vignette
kiborg-2
2025. augusztus 18. 20:08
A hídpénzbotrány főszereplőjének(Víg Mór) élete: jacht, luxusautó, egzotikus utazások, pénzkötegek Luxusautó, hegyekben álló készpénz, jacht, egzotikus nyaralások, ingatlan a Rózsadombon – a különféle nyilvánosan elérhető információk szerint mesebeli életkörülmények között töltötte mindennapjait a számlagyáras ügyvédként elhíresült Vig Mór. https:// magyarnemzet.hu/belfold/2024/02/a-hidpenzbotrany-foszereplojenek-elete-jacht-luxusauto-egzotikus-utazasok-penzkotegek Emlékeztet a másik köztiszteletben álló úrra, a Mártha Imire.
kiborg-2
2025. augusztus 18. 20:07
https:// magyarnemzet.hu/kulfold/2023/11/tobb-mint-ketezer-evnyi-bortonbuntetest-kaptak-a-ndrangheta-tagjai https:// magyarnemzet.hu/belfold/2024/02/szabadlabra-kerult-az-olasz-maffiaval-kapcsolatba-hozott-magyar-ugyvedno
