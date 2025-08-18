Bűnösnek mondták ki a Lánchíd-botrány főszereplőjének bűntársát

Többrendbeli csalás miatt a közelmúltban hét év letöltendő börtönre ítélte első fokon a bíróság a Lánchíd-botrány főszereplője, Vig Mór bűntársát – tudta meg a Magyar Nemzet a Fővárosi Törvényszéktől.

M. Márk még sincs börtönben, évek óta szökésben van, nemzetközi elfogatóparancs van érvényben ellene.

Ahogy a Magyar Nemzet felidézi, ennek a bűnügynek (amiben Vig Mórt három évre ítélték) a szálai 2018 szeptemberéig érnek: Vig és két barátja (egyikük a nemzetközi körözés alatt álló M. Márk)