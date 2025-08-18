Bűnösnek mondták ki a Lánchíd-botrány főszereplőjének bűntársát

Börtönbe kerülhet a Lánchíd-botrány főszereplője
Az ítélet nem jogerős.
A férfi mégsem megy börtönbe egyelőre.
Többrendbeli csalás miatt a közelmúltban hét év letöltendő börtönre ítélte első fokon a bíróság a Lánchíd-botrány főszereplője, Vig Mór bűntársát – tudta meg a Magyar Nemzet a Fővárosi Törvényszéktől.
M. Márk még sincs börtönben, évek óta szökésben van, nemzetközi elfogatóparancs van érvényben ellene.
Ahogy a Magyar Nemzet felidézi, ennek a bűnügynek (amiben Vig Mórt három évre ítélték) a szálai 2018 szeptemberéig érnek: Vig és két barátja (egyikük a nemzetközi körözés alatt álló M. Márk)
szervezetten, harminckét sértettet tévesztettek és károsítottak meg, valamint további nyolc személyt kíséreltek meg becsapni.
A csaláshoz kellett egy ghánai cég, egy kitalált történet egy dúsgazdag, ám valójában nem létező befektetőről, valamint sok hiszékeny ember.
A bűnszövetség a vádirat szerint több mint hetvenmillió forinthoz jutott csalárd módon, illetve további tizenhatmillió forintot is megkíséreltek megszerezni. Egyes károsultak a kicsalt összegeket közvetlenül Vig ügyvédi letéti számlájára utalták, a pénzeket pedig a jogász pár órával az utalások után az irodájához közel eső ATM-automatából fel is vette.
Vig Mór neve azután vált ismertté, hogy 2023 novemberében megbukott egy sok száz milliós számlagyárral.
Az ügyben már tizenöt gyanúsított van. Később az is kiderült a praxisától már eltiltott ügyvédről, hogy kulcsszereplője a baloldal egyik nagy korrupciós ügyének, a túlárazott Lánchíd-beruházásnak – írta a Magyar Nemzet.
Nyitókép: Vig Mór elfogása (Fotó: NAV/Facebook)
