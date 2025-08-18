Ft
08. 18.
hétfő
kormány tények Fülöp Attila program Magyar Péter Belügyminisztérium gyermekvédelem államtitkár

Magyar Péter ezúttal a gyermekvédelemtől remélt politikai hasznot, helyre is tették

2025. augusztus 18. 14:32

„Az a brutális támadás, amivel 1 éve támadja a gyerekvédelmet, egy dolgot szolgál: hogy ezek a gyerekek ne érkezzenek meg a társadalomba” – fogalmazott Fülöp Attila.

2025. augusztus 18. 14:32
null

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfői Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy „döbbenetes” beszámoló látott napvilágot bántalmazott gyerekekről a szolnoki befogadó otthonban. „A gyermekvédelem vezetői és az Orbán-kormány felelősei nyaralnak és hallgatnak” – fogalmazott az ellenzéki politikus.

Természetesen Fülöp Attila, szociális ügyekért felelős államtitkár ezt nem hagyhatta szó nélkül. Mint fogalmazott, 

Magyar Péter a politikai hatalom megszerzéséért uszít, hergel, gyermekotthon előtt ordítozik, hazudik”.

„A gyerekek neki könnyen helyettesíthető eszközök. Az a brutális támadás, amivel 1 éve támadja a gyerekvédelmet, egy dolgot szolgál: hogy ezek a gyerekek ne érkezzenek meg a társadalomba” – írta a Belügyminisztérium államtitkára.

Majd azzal folytatta, vasárnap egy műsorban gyermekvédelemmel kapcsolatban fogalmaztak meg ismét régi és kivizsgált állításokat. Ezután közölte a tényeket:

  • minden, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tudomására jutott esetben a belső vizsgálatot haladéktalanul lefolytatja.
  • A gyerekbántalmazás bármely formájával szemben zéró toleranciát alkalmazunk – tavaly összesen 1030 feljelentést tett Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. 
  • A konkrét felmerült gyanúk kapcsán a szükséges hatósági feljelentéseket kivétel nélkül megtette az intézmény, 5 eljárást indított. 
  • A műsorban nyilatkozó – azóta már nem ott dolgozó – kollégák által és a velük szemben megfogalmazott esetekben egyaránt”

– sorolta Fülöp Attila.

Így nyújt segítséget a kormány

Ezután emlékeztetett arra is, hogy a kormány rendet akar tenni és segítséget akar nyújtani. Majd rámutatott, hogy soha annyi szigorító szabályt nem hoztak korábban, mint amennyit ők vittek tető alá a gyerek biztonsága és védelme érdekében. Sőt, mint ismert

azt a törvényt is ők hozták meg, hogy nem évülnek el a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények.

Továbbá szabályokat állítottak fel arra, hogy csak olyan emberek foglalkozhassanak gyerekvédelemben gyerekekkel, akik odavalók.

Fülöp hozzátette azt is, hogy azt a romot, ami a gyerekvédelemben rájuk maradt el kell takarítani és el is fogjuk takarítani.

De felidézte, hogy az Orbán-kormányok alatt indultak el olyan programok, amelyek korábban nem léteztek, mint például a a nehéz sorsú fiatalok munkahelyszerzését, otthonhoz jutását vagy tanulását segítő projektek.

Nem utolsósorban ez a kormány építteti ki azt a gyermekétkeztetési programot, ami az EU-n belül elismerten az egyik legjobb – olvasható a terjedelmes lajstromban.

Fülöp Attila posztját azzal zárta, hogy 

bárki, aki a hergelés helyett segíteni akar, használja bizalommal a 112-es mindenki által ismert segélyhívószámot”. 

A rendvédelem és a gyerekvédelem összefogásával pedig azért indították el a nyáron a „Tedd le e terhed!” programot, hogy a gyermekvédelem rendszerét érintő információk oda érkezzenek, ahol a leghatékonyabban kezelni tudják azokat – fűzte hozzá a szociális ügyekért felelős államtitkár.

Nyitókép. MTI/Hegedüs Róbert

google-2
2025. augusztus 18. 15:34
Ez az eszelős a saját gyerekeit is azzal ijesztgette, hogy gyerekotthonban fognak kikötni. Minden intézménynek rossz hírét kelti, ezzel rombolva az emberek ezekbe vetett bizalmát. Egy gazember, ennyi.
paloma
2025. augusztus 18. 15:33
Talán a saját gyerekeinek készíti elő a helyet, hisz megfenyegette őket! Megismerve ezt a hiú, az indulatain uralkodni képtelen, hazudozó, gyűlölködő végtelenül buta senkit, megállapítható hogy egy nyugodt nevelőotthon biztonságosabb körülmény egy gyereknek! Minden tiszteletem a Miniszterasszonyé, hogy kilépett ebből a mérgező házasságból! Kívánom, hogy a gyermekei lelki sebei mielőbb meggyógyuljanak!
istvanpeter
2025. augusztus 18. 15:24
Nemcsak felfogni, de megérteni is nehéz, hogy a szellemi fogyatékos bolsevik fasiszta stricik és kurvák szinte megállás nélkül gyalázzák és mocskolják a magyar hazát és a nemzetet. Tényleg, milyen képződmények ezek?! És akkor még vezető hatalomgyakorlási megbízásra pályáznak! Hogy a bádog nem olvad le a pofájukról.
gullwing
2025. augusztus 18. 14:39
Gyermekvédelem? Tiszaszarnál? TELE vannak pedofil szarokkal!
