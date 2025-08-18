Magyar Péter ezúttal a gyermekvédelemtől remélt politikai hasznot, helyre is tették

Egyre erősebb jogi fal védi a gyermekeket
Az elmúlt tizenöt évben egyre-másra születtek a törvénymódosítások. Sorra vettük a változtatásokat.
„Az a brutális támadás, amivel 1 éve támadja a gyerekvédelmet, egy dolgot szolgál: hogy ezek a gyerekek ne érkezzenek meg a társadalomba” – fogalmazott Fülöp Attila.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfői Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy „döbbenetes” beszámoló látott napvilágot bántalmazott gyerekekről a szolnoki befogadó otthonban. „A gyermekvédelem vezetői és az Orbán-kormány felelősei nyaralnak és hallgatnak” – fogalmazott az ellenzéki politikus.
Természetesen Fülöp Attila, szociális ügyekért felelős államtitkár ezt nem hagyhatta szó nélkül. Mint fogalmazott,
Magyar Péter a politikai hatalom megszerzéséért uszít, hergel, gyermekotthon előtt ordítozik, hazudik”.
„A gyerekek neki könnyen helyettesíthető eszközök. Az a brutális támadás, amivel 1 éve támadja a gyerekvédelmet, egy dolgot szolgál: hogy ezek a gyerekek ne érkezzenek meg a társadalomba” – írta a Belügyminisztérium államtitkára.
Majd azzal folytatta, vasárnap egy műsorban gyermekvédelemmel kapcsolatban fogalmaztak meg ismét régi és kivizsgált állításokat. Ezután közölte a tényeket:
– sorolta Fülöp Attila.
Ezután emlékeztetett arra is, hogy a kormány rendet akar tenni és segítséget akar nyújtani. Majd rámutatott, hogy soha annyi szigorító szabályt nem hoztak korábban, mint amennyit ők vittek tető alá a gyerek biztonsága és védelme érdekében. Sőt, mint ismert,
azt a törvényt is ők hozták meg, hogy nem évülnek el a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények.
Továbbá szabályokat állítottak fel arra, hogy csak olyan emberek foglalkozhassanak gyerekvédelemben gyerekekkel, akik odavalók.
Fülöp hozzátette azt is, hogy azt a romot, ami a gyerekvédelemben rájuk maradt el kell takarítani és el is fogjuk takarítani.
De felidézte, hogy az Orbán-kormányok alatt indultak el olyan programok, amelyek korábban nem léteztek, mint például a a nehéz sorsú fiatalok munkahelyszerzését, otthonhoz jutását vagy tanulását segítő projektek.
Nem utolsósorban ez a kormány építteti ki azt a gyermekétkeztetési programot, ami az EU-n belül elismerten az egyik legjobb – olvasható a terjedelmes lajstromban.
Fülöp Attila posztját azzal zárta, hogy
bárki, aki a hergelés helyett segíteni akar, használja bizalommal a 112-es mindenki által ismert segélyhívószámot”.
A rendvédelem és a gyerekvédelem összefogásával pedig azért indították el a nyáron a „Tedd le e terhed!” programot, hogy a gyermekvédelem rendszerét érintő információk oda érkezzenek, ahol a leghatékonyabban kezelni tudják azokat – fűzte hozzá a szociális ügyekért felelős államtitkár.
