Magyar Péter ezúttal a gyermekvédelemtől remélt politikai hasznot, helyre is tették

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfői Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy „döbbenetes” beszámoló látott napvilágot bántalmazott gyerekekről a szolnoki befogadó otthonban. „A gyermekvédelem vezetői és az Orbán-kormány felelősei nyaralnak és hallgatnak” – fogalmazott az ellenzéki politikus.

Természetesen Fülöp Attila, szociális ügyekért felelős államtitkár ezt nem hagyhatta szó nélkül. Mint fogalmazott,

Magyar Péter a politikai hatalom megszerzéséért uszít, hergel, gyermekotthon előtt ordítozik, hazudik”.

„A gyerekek neki könnyen helyettesíthető eszközök. Az a brutális támadás, amivel 1 éve támadja a gyerekvédelmet, egy dolgot szolgál: hogy ezek a gyerekek ne érkezzenek meg a társadalomba” – írta a Belügyminisztérium államtitkára.

Majd azzal folytatta, vasárnap egy műsorban gyermekvédelemmel kapcsolatban fogalmaztak meg ismét régi és kivizsgált állításokat. Ezután közölte a tényeket:

„ minden, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tudomására jutott esetben a belső vizsgálatot haladéktalanul lefolytatja.

A gyerekbántalmazás bármely formájával szemben zéró toleranciát alkalmazunk – tavaly összesen 1030 feljelentést tett Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.

A konkrét felmerült gyanúk kapcsán a szükséges hatósági feljelentéseket kivétel nélkül megtette az intézmény, 5 eljárást indított.

A műsorban nyilatkozó – azóta már nem ott dolgozó – kollégák által és a velük szemben megfogalmazott esetekben egyaránt”

– sorolta Fülöp Attila.

Így nyújt segítséget a kormány

Ezután emlékeztetett arra is, hogy a kormány rendet akar tenni és segítséget akar nyújtani. Majd rámutatott, hogy soha annyi szigorító szabályt nem hoztak korábban, mint amennyit ők vittek tető alá a gyerek biztonsága és védelme érdekében. Sőt, mint ismert,

azt a törvényt is ők hozták meg, hogy nem évülnek el a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények.

Továbbá szabályokat állítottak fel arra, hogy csak olyan emberek foglalkozhassanak gyerekvédelemben gyerekekkel, akik odavalók.

Fülöp hozzátette azt is, hogy azt a romot, ami a gyerekvédelemben rájuk maradt el kell takarítani és el is fogjuk takarítani.

De felidézte, hogy az Orbán-kormányok alatt indultak el olyan programok, amelyek korábban nem léteztek, mint például a a nehéz sorsú fiatalok munkahelyszerzését, otthonhoz jutását vagy tanulását segítő projektek.

Nem utolsósorban ez a kormány építteti ki azt a gyermekétkeztetési programot, ami az EU-n belül elismerten az egyik legjobb – olvasható a terjedelmes lajstromban.

Fülöp Attila posztját azzal zárta, hogy

bárki, aki a hergelés helyett segíteni akar, használja bizalommal a 112-es mindenki által ismert segélyhívószámot”.

A rendvédelem és a gyerekvédelem összefogásával pedig azért indították el a nyáron a „Tedd le e terhed!” programot, hogy a gyermekvédelem rendszerét érintő információk oda érkezzenek, ahol a leghatékonyabban kezelni tudják azokat – fűzte hozzá a szociális ügyekért felelős államtitkár.

