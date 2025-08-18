Ft
08. 18.
hétfő
Máthé Zsuzsa Magyar Péter vélemény

Magyar Péter mutogatja magát és az ő „szenzációs” teljesítményeit, földön, vízen, levegőben

2025. augusztus 18. 18:33

A jelenség nemcsak kínos, de unalmas és tökéletesen érdektelen is lenne, ha nem az országunk vezetésének cseréjét szabták volna feladatul az arcpirító hazugságok és önfényezés nagymesterére.

2025. augusztus 18. 18:33
null
Máthé Zsuzsa
Máthé Zsuzsa
Facebook

„Kamaszkorom legszebb nyara… Adhatnánk akár a klasszikus filmre utaló címet is az alábbi, gyorsan gyarapodó fotógyűjteménynek, melyen Magyar Péter mutogatja magát és az ő »szenzációs« teljesítményeit, földön, vízen, levegőben. 

Miközben a világ a szomszédunkban zajló véres háború lezárásáért imádkozik, miözben idehaza megindult a rendszerváltást követő időszak legnagyobb állami támogatású lakásprogramja, ő aktuális barátnéja rajongó mosolya mellett pillecukrot készít, aurafarmingol (ezt is megtanította nekünk, hogy ne haljunk meg hülyén), és éli megbabonázott követői elé egy agresszív-nárcisztikus-»kihanemén«, korát letagadni vágyó,  gazdag és hiú juppi magamutogató életét. (Hogy eközben három fiatal fiú édesapja és valahogy EP képviselő is lett belőle, akinek egészen más életfeladatai lennének, a legcsekélyebb mértékben sem izgatja.)

A jelenség nemcsak kínos, de unalmas és tökéletesen érdektelen is lenne, ha nem az országunk vezetésének cseréjét szabták volna feladatul az arcpirító hazugságok és önfényezés nagymesterére. 

Azok az erők, akik kiválasztották erre az ócska, jellemtelen szerepre, távolról maguk is megvetéssel figyelik, de minden támogatásukról biztosítják, mert egyetlen céljuk vele, hogy irányváltást csikarjanak ki a magyar emberektől.

Ha a magyaroknak van egy cseppnyi józan ítélőképessége, kihagyják ezt a  nívótlan, bulvár fedősztoriba csomagolt történelmi zsákutcát…”

Nyitókép: Máthé Zsuzsi Facebook-oldala

