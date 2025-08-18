Ft
norvég börtön trón

Nemi erőszak vádjával akár tíz év szabadságvesztésre is ítélhetik a norvég trónörökösné fiát

2025. augusztus 18. 19:19

A 27 éves férfit hétfő este vették őrizetbe, alig néhány héten belül immár harmadszor került a hatóságok célkeresztjébe.

2025. augusztus 18. 19:19

A norvég ügyészség közleménye alapján Marius Borg Høiby, Mette-Marit trónörökösné fia 32 bűncselekmény elkövetésével áll bíróság elé, köztük négy nemi erőszak vádjával – írja a Guardian.

A 27 éves férfit hétfő este tartóztatták le, nem sokkal azután, hogy rövid időn belül már harmadszor került a rendőrség látókörébe. Először augusztus 4-én vették őrizetbe egy oslói lakásban történt éjszakai incidens után, amikor a vád szerint bántalmazta volt barátnőjét. 

A norvég sajtó szerint a rendőrök akkor egy kést is találtak a nő hálószobájának falába szúrva, ami miatt családon belüli erőszak gyanúja is felmerült.

Ezt is ajánljuk a témában

Høiby ezt követően közleményben elismerte tettét, és bocsánatot kért, hozzátéve, hogy mindez „az alkohol és a kokain ködében” történt, valamint mentális problémákkal is küzd. Néhány héttel később azonban ismét letartóztatták, ezúttal azért, mert megszegte a rá vonatkozó távoltartási végzést.

A legfrissebb vádirat szerint 2018 és 2024 novembere között négy nőt erőszakolt meg. A vádak szerint az esetek közös beleegyezéssel indult szexuális együttlét után történtek, amikor a nők már aludtak. A férfit emellett azzal is gyanúsítják, hogy videofelvételeket készített az erőszakos cselekményekről. Védőügyvédje, Petar Sekulic közölte: ügyfele határozottan tagadja a nemi erőszak vádját.

Ha a legsúlyosabb bűncselekményekben bűnösnek találják, Høiby akár tíz év börtönbüntetést is kaphat. 

Az első tárgyalás várhatóan a jövő év elején kezdődik.

Marius Borg Høiby 1997-ben született Mette-Marit első házasságából, ezért nem várományosa a norvég trónnak. Édesanyja 2001-ben ment feleségül Haakon koronaherceghez, akivel két közös gyermekük született: Ingrid Alexandra hercegnő és Sverre Magnus herceg.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: MARCUS BRANDT / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

 

hlaci83
2025. augusztus 18. 21:00
Vallja migránsnak magát, akkor még meg is sajnálják.
lutra
2025. augusztus 18. 20:52
Alkoholista, drogos, aberrált. Beltenyészet?
SzaboGeza
2025. augusztus 18. 20:34
Szégyellhetik magukat, hogy ilyen gátlástalan szemétládákat hagynak az utókornak!!!! Kíváncsi vagyok, "EZEKNEK" mikor kezd el nőni az álluk???!!!
backsplash
2025. augusztus 18. 20:14
Nocsak. Megdolgozzák a norvégokat is az amerikaiak.
