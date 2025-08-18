Nemi erőszak vádjával akár tíz év szabadságvesztésre is ítélhetik a norvég trónörökösné fiát

Høiby ezt követően közleményben elismerte tettét, és bocsánatot kért, hozzátéve, hogy mindez „az alkohol és a kokain ködében” történt, valamint mentális problémákkal is küzd. Néhány héttel később azonban ismét letartóztatták, ezúttal azért, mert megszegte a rá vonatkozó távoltartási végzést.

A legfrissebb vádirat szerint 2018 és 2024 novembere között négy nőt erőszakolt meg. A vádak szerint az esetek közös beleegyezéssel indult szexuális együttlét után történtek, amikor a nők már aludtak. A férfit emellett azzal is gyanúsítják, hogy videofelvételeket készített az erőszakos cselekményekről. Védőügyvédje, Petar Sekulic közölte: ügyfele határozottan tagadja a nemi erőszak vádját.

Ha a legsúlyosabb bűncselekményekben bűnösnek találják, Høiby akár tíz év börtönbüntetést is kaphat.

Az első tárgyalás várhatóan a jövő év elején kezdődik.

Marius Borg Høiby 1997-ben született Mette-Marit első házasságából, ezért nem várományosa a norvég trónnak. Édesanyja 2001-ben ment feleségül Haakon koronaherceghez, akivel két közös gyermekük született: Ingrid Alexandra hercegnő és Sverre Magnus herceg.

