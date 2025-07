Fellépett Budapesten a norvég énekesnő: rögtön szabadságot követelt a melegeknek, és arról panaszkodott, hogy Európát egy jobboldali ideológia ejtette foglyul, ami szerinte fájdalmas (VIDEÓ)

Pénteki budapesti koncertjén hirtelen sajátos monológba kezdett Aurora, a norvég énekesnő, aki nem először látogatott hazánkba. A Budapest Parkban tartott fellépésén két dal között volt ideje kitérni arra is, hogy a magyarországi Pride-dal és úgy általában a világ állapotával kapcsolatos véleményét kifejtse. Az „érdekes” gondolatmenetet igyekeztünk egy az egyben átadni:

„Azt mondják nekünk, hogy megosztottak vagyunk. Azt mondják, hogy ha máshogy szavazunk, akkor ellenségek vagyunk – ahelyett, hogy azt mondanák: valójában mind ugyanazt akarjuk. Egyszerűen egymás ellen fordítanak minket. Szomorú látni, mennyire megosztott lett a világ, miközben sokkal több mindenben értünk egyet, mint gondolnánk. [...] Nyilvánvalóan: szabadságot Palesztinának, Kongónak, Szudánnak, Libanonnak, Szíriának, Ukrajnának – mindenkinek szabadságot! A fenébe is! Szabadságot a melegeknek, végre itt az ideje! És szabadságot a nőknek, szabadságot a gyerekeknek is. [...] De először is: szabadságot Európának!

Mert foglyul ejtett minket ez a furcsa, jobboldali ideológia, ami fáj – úgyhogy szabadítsuk fel Európát is ettől a gondolkodásmódtól. Mert látjuk, hogy most az egész nyugati világ visszafelé halad, visszalép, elveszíti azokat az apró dolgokat, amikért annyira keményen küzdöttünk.

Olyan egyszerű dolgokat, mint a szeretet, vagy az, hogy légy az, aki vagy. Hogy transznemű lehess, ha szeretnél, hogy megváltoztathasd a nemed, hogy önmagad lehess. Ezek olyan kis dolgok, és senkinek nem ártanak. Senkinek nem árt, ha valaki egyszerűen csak önmaga. És nagyon sajnálom, ha te is itt vagy ebben a tömegben, és valaha azt éreztették veled, hogy nem lehetsz az, aki vagy – mert ez így nincs rendben. És bárki is mondja neked, hogy nem vagy elég jó úgy, ahogy vagy – annak nincs helye az életedben. Takarodjon onnan.”

A koncert egyéb részein egyébként LMBTQ-zászlót lengetett az énekes, de megemlítette a Budapest Pride-ot is, amelyre nagyon büszke – mint mondta, bár be akarták tiltani, végül mégis „gigantikus” lett.

A biszexuális feminista, aki aktívan támogatja Greta Thunberget is

Nem ez az első eset, hogy Aurora – aki 2015-ben a Runaway című számmal vált világszerte ismertté – nyíltan kiáll hasonló ügyek mellett. A skandináv folklórt popzenével és elektronikával ötvöző, 29 éves énekesnő

gyakran hivatkozik magára feministaként és biszexuálisként, emellett aktívan támogatja Greta Thunberget is.

Minderről korábban többször nyilatkozott az LMBTQ-közösség fontos világplatformjának számító brit Gay Times magazinnak. Egy 2019-es interjúban például arra a kérdésre, hogy az LMBTQ-közösség tagjának tartja-e magát, határozott igennel válaszolt, mondván, „jogom van szeretni azt, akit szeretni akarok, ezért nagyon szenvedélyesen kiállok”. Majd azzal folytatta, hogy mindenki, aki gyűlöletet kelt az LMBTQ-közösség ellen, „meg fog halni, de a szeretet nem hal meg”. Éppen ezért szerinte az ilyen gyűlölködőkre nem is érdemes odafigyelni – hiába harcolnak nevetséges módon a szerelem ellen, soha nem fognak győzni.

„Elkötelezett vagyok a Pride iránt, ez nagyon fontos számomra, mert ez az egész egy nyilvánvaló háború. De tudom, hogy a jó oldalon állok, és nekünk van igazunk”

– fogalmazott ugyanebben a beszélgetésben.

A Gay Times később, Aurora egy 2022-ben megjelent dala kapcsán írt arról, hogy azt az énekesnő saját bevallása alapján is a meleg, transz és drag közösségek inspirálták.

„A Cure For Me egy latin-amerikai turné alatt született, amikor elgondolkodtam rajta, hogyan bánnak az LMBTQ-ellenes kormányok ezekkel a közösségekkel. A konverziós terápiára gondoltam, és arra, hogy hányan mentek keresztül rajta. Norvégiában még mindig megengedett, még ha nem gyakori, de nem is tilos. Ez egyszerűen szörnyű” – idézte őt többek között a lap.

Nyitókép: Budapest Park