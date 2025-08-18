Agyvérzést kapott Szása, a budapesti állatkert kistigrise – ezt lehet tudni most az állapotáról

Hétfőn aggasztó hírt közölt a Fővárosi Állatkert: Szása, a tavasszal született hím szibériai tigriskölyök rosszul lett a kifutóban, miközben nővérével, Lénával játszott – írják a Facebookon.

A gondozók gyorsan reagáltak: elválasztották tőle az anyát, Ágnest, hogy az állatorvosok azonnal megkezdhessék a vizsgálatokat és az ellátást.

A kistigrist CT- és MRI-vizsgálatra is vitték, de az eredmények sajnos aggodalomra adnak okot.

Kiderült, hogy Szásának több epilepsziás rohama volt, majd agyvérzést is kapott.

„A képalkotó vizsgálatok kiterjedt vérzést és agyi ödémát mutattak. Orvosaink minden tőlük telhetőt megtesznek, folyamatosan figyelik és kezelik, de a gyógyulása egyelőre bizonytalan” – áll az állatkert közleményében.

Nyitókép: Fővárosi Állat- és Növénykert Facebook-oldala