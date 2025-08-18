Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
08. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tigris fővárosi állatkert agyvérzés

Agyvérzést kapott Szása, a budapesti állatkert kistigrise – ezt lehet tudni most az állapotáról

2025. augusztus 18. 17:48

A kistigrist CT- és MRI-vizsgálatra is vitték.

2025. augusztus 18. 17:48
null

Hétfőn aggasztó hírt közölt a Fővárosi Állatkert: Szása, a tavasszal született hím szibériai tigriskölyök rosszul lett a kifutóban, miközben nővérével, Lénával játszott – írják a Facebookon

A gondozók gyorsan reagáltak: elválasztották tőle az anyát, Ágnest, hogy az állatorvosok azonnal megkezdhessék a vizsgálatokat és az ellátást.

A kistigrist CT- és MRI-vizsgálatra is vitték, de az eredmények sajnos aggodalomra adnak okot. 

Kiderült, hogy Szásának több epilepsziás rohama volt, majd agyvérzést is kapott.

 „A képalkotó vizsgálatok kiterjedt vérzést és agyi ödémát mutattak. Orvosaink minden tőlük telhetőt megtesznek, folyamatosan figyelik és kezelik, de a gyógyulása egyelőre bizonytalan” – áll az állatkert közleményében.

Nyitókép: Fővárosi Állat- és Növénykert Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pipa89
2025. augusztus 18. 19:11
Hőgutát kapott, mert gondolom az oltásai megvoltak.
Válasz erre
0
0
bergmann
2025. augusztus 18. 18:38
Valszeg úgy 50 kutyát, macskát, sünt gázoltak halálra a hétvégén. Ez ügyben szeretnék egy nekrológot a mandi hülyéi részéről!
Válasz erre
0
3
vensarkanygyik61
2025. augusztus 18. 18:08
Kabbe!Ez a hír szerkesztőknek szólt! Majd ha Blikket akarok olvasni, akkor oda klikkkkelekk!
Válasz erre
1
2
pugacsov-0
2025. augusztus 18. 18:03
Mentsétek meg Szását !!!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!