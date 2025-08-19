Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tigris halálhír fővárosi állatkert

Meghalt Szása, a Fővárosi Állat- és Növénykert kistigrise

2025. augusztus 19. 16:33

A kis szibériai tigris április 13-án született a fővárosi állatkertben.

2025. augusztus 19. 16:33
null

Elpusztult Szása, a Fővárosi Állat- és Növénykert négy hónapja született kistigrise – közölte az intézmény kedden.

„A legrosszabb hírrel jelentkezünk. Szása, a négy hónapos kistigris állapota végzetesen romlott. Bár az állatorvos csapatunk és a gondozóink éjt nappallá téve küzdöttek az életéért, és voltak bizakodásra okot adó pillanatok, de sajnos az apró nagyragadozó a kezelésekre érdemben nem reagált. Elveszítette látását, nem evett és képtelen volt néhány lépésnél többet megtenni. A gyógyszerek ellenére is újra és újra ismétlődő rohamok végül az élettel összeegyeztethetetlen állapotot idéztek elő Szásánál” – írták a Facebookon.

Elvesztése mindannyiunk számára megrendítő. Megható volt ugyanakkor látni azt a sok biztatást és jókívánságot, amit a korábbi posztunkhoz írtatok.

Köszönjük, hogy lélekben ilyen sokan vele, és az életéért küzdő szakembereink mellett voltatok” – tették hozzá.

Az állatkert hétfőn közölte, hogy kritikus állapotban van Szása, a kölyöktigris, aki akkor lett rosszul, amikor húgával játszott a kifutóban. A tavasszal született kölyköt agyvérzés és epilepsziás rohamok miatt kezelték, de nem tudtak segíteni rajta.

A két kis szibériai tigris április 13-án született a fővárosi állatkertben.

 A kistigrisek szülei tavaly érkeztek az állatkertbe azzal a céllal, hogy az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) tigris tenyészprogramjának keretében szaporítsák őket.

(MTI)

Nyitókép: Fővárosi Állat- és Növénykert Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2025. augusztus 19. 18:51
megdöglött magyarul. Fiatalon.
Válasz erre
0
1
Puby14
2025. augusztus 19. 18:48
Szegény kistigris... Sajnos előfordul az ilyen.
Válasz erre
0
0
yasiko
2025. augusztus 19. 18:42
elég sürün altatják most a kis tigriseket az európai állatkertekben. Lipcse után most itt is.
Válasz erre
0
0
Gubbio
2025. augusztus 19. 18:04
Mondjuk úgy, hogy elpusztult. A kistigris nem fog megharagudni a szóért. Amúgy tisztelet minden élőlénynek. Az élettelen világnak is. A Teremtett Világ minden azon szegletének, amit az Ember még nem tett tönkre.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!