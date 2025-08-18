Ez már a spanyol cégeknek is sok: egyre elégedetlenebbek a magyarokat is elgáncsoló baloldali kormánnyal

A spanyolok mindent bevetettek Magyarország ellen – most viszont már segítségért könyörögnek
Saját országával is kiszúr Pedro Sánchez, hogy az ukránok kedvében járjon.
A spanyol kormány egyre intenzívebben avatkozik be a külföldi beruházásokba az úgynevezett „anti-OPA pajzs” jogi mechanizmus révén, amely lehetővé teszi az állam számára, hogy engedélyezze vagy elutasítsa a külföldi tőke beáramlását a stratégiai jelentőségű vállalatokba. Az elmúlt négy évben összesen 338 beavatkozást regisztráltak: 304 tranzakciót változtatás nélkül engedélyeztek, 32 esetben feltételeket szabtak, és két beruházást tiltottak meg. Ez azt jelenti, hogy a lezárt ügyek mintegy 10 százaléka esetében korlátozták vagy akadályozták meg a beruházást. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy sok meghiúsult beruházás meg sem jelenik a statisztikákban, mivel sok befektetőt már az is elriaszt, ha a kormány elkezd fenyegetőzni a jogi mechanizmussal.
A gazdasági minisztérium a külföldi tőke ellenőrzésének szükségességével indokolja a beavatkozásokat,
a spanyol vállalatok azonban sokszor túlzottnak tartják az állam szerepvállalását.
A legutóbbi nyilvánosságra került eset a Turkish Airlines tervezett beruházása, amely 20-25 százalékos részesedést szerezne az Air Europa légitársaságban egy tőkeemelés révén, a hatóságok ezt „a török–orosz kapcsolatok miatt” vizsgálják.
A jogszabály szerint az ellenőrzés kizárólag stratégiai ágazatokra – például az energetikára, a telekommunikációra, a bankszektorra, a közlekedésre vagy a védelemre – vonatkozhat, de a kormány szabadon dönthet arról, hogy mely vállalatokat sorol ebbe a kategóriába. Az „anti-OPA pajzs” lényege, hogy a beruházásokhoz előzetes kormányzati jóváhagyás szükséges. Pedro Sánchez baloldali kormánya az évek során folyamatosan bővítette a mechanizmus hatókörét, így egyre több tranzakció kerül ellenőrzés alá.
Min ismert: Pesro Sánchez baloldali kormánya politikai okokból akadályozta meg az évszázad magyar felvásárlási üzletét, amikor megtiltotta, hogy Ganz-MaVag felvásárolja a Talgo vonatgyártót, hogy aztán a 20 százalékkal olcsóbban adják el egy másik vevőnek. Spanyolország többek között azzal az indokkal akadályozta meg a Talgo vonatgyártó magyar cég általi felvásárlását, hogy Orbán Viktor „Oroszország-barát kormánya” ne szerezzen be olyan technológiát, amely Ukrajna számára is hasznos lehet. De nem csak az alacsonyabb ár miatt ütött vissza csúnyán a spanyol kormány döntése, ahogy a Mandiner is beszámolt róla, kiderült, a Talgo képtelen a Magyar Vagon nélkül eleget tenni a vállalásainak, így aztán mindent megtesz azért, hogy egyezségre jusson a magyar vonatgyártóval, hogy közösen teljesítsék az elnyert piaci megbízásokat.
