Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
08. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Talgo Ganz-Mavag Pedro Sánchez Magyarország Ukrajna Oroszország Spanyolország Orbán Viktor Turkish Airlines

Ez már a spanyol cégeknek is sok: egyre elégedetlenebbek a magyarokat is elgáncsoló baloldali kormánnyal

2025. augusztus 18. 09:49

Saját országával is kiszúr Pedro Sánchez, hogy az ukránok kedvében járjon.

2025. augusztus 18. 09:49
null

A spanyol kormány egyre intenzívebben avatkozik be a külföldi beruházásokba az úgynevezett „anti-OPA pajzs” jogi mechanizmus révén, amely lehetővé teszi az állam számára, hogy engedélyezze vagy elutasítsa a külföldi tőke beáramlását a stratégiai jelentőségű vállalatokba. Az elmúlt négy évben összesen 338 beavatkozást regisztráltak: 304 tranzakciót változtatás nélkül engedélyeztek, 32 esetben feltételeket szabtak, és két beruházást tiltottak meg. Ez azt jelenti, hogy a lezárt ügyek mintegy 10 százaléka esetében korlátozták vagy akadályozták meg a beruházást. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy sok meghiúsult beruházás meg sem jelenik a statisztikákban, mivel sok befektetőt már az is elriaszt, ha a kormány elkezd fenyegetőzni a jogi mechanizmussal. 

A gazdasági minisztérium a külföldi tőke ellenőrzésének szükségességével indokolja a beavatkozásokat,

a spanyol vállalatok azonban sokszor túlzottnak tartják az állam szerepvállalását.

A legutóbbi nyilvánosságra került eset a Turkish Airlines tervezett beruházása, amely 20-25 százalékos részesedést szerezne az Air Europa légitársaságban egy tőkeemelés révén, a hatóságok ezt „a török–orosz kapcsolatok miatt” vizsgálják. 

A jogszabály szerint az ellenőrzés kizárólag stratégiai ágazatokra – például az energetikára, a telekommunikációra, a bankszektorra, a közlekedésre vagy a védelemre – vonatkozhat, de a kormány szabadon dönthet arról, hogy mely vállalatokat sorol ebbe a kategóriába. Az „anti-OPA pajzs” lényege, hogy a beruházásokhoz előzetes kormányzati jóváhagyás szükséges. Pedro Sánchez baloldali kormánya az évek során folyamatosan bővítette a mechanizmus hatókörét, így egyre több tranzakció kerül ellenőrzés alá.

Min ismert: Pesro Sánchez baloldali kormánya politikai okokból akadályozta meg az évszázad magyar felvásárlási üzletét, amikor megtiltotta, hogy Ganz-MaVag felvásárolja a Talgo vonatgyártót, hogy aztán a 20 százalékkal olcsóbban adják el egy másik vevőnek. Spanyolország többek között azzal az indokkal akadályozta meg a Talgo vonatgyártó magyar cég általi felvásárlását, hogy Orbán Viktor „Oroszország-barát kormánya” ne szerezzen be olyan technológiát, amely Ukrajna számára is hasznos lehet. De nem csak az alacsonyabb ár miatt ütött vissza csúnyán a spanyol kormány döntése, ahogy a Mandiner is beszámolt róla, kiderült, a Talgo képtelen a Magyar Vagon nélkül eleget tenni a vállalásainak, így aztán mindent megtesz azért, hogy egyezségre jusson a magyar vonatgyártóval, hogy közösen teljesítsék az elnyert piaci megbízásokat.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép forrása: Pierre-Philippe MARCOU / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pipa89
•••
2025. augusztus 18. 09:56 Szerkesztve
Hát, kíváncsi vagyok, mit fog csinálni ez a spanyol kormány, amikor eljön a Fordulat napja az EU-ban. Az lesz a nap, amikortól Magyarország, a magyar kormány, Orbán Viktor automatice rehabilitálódik, mi több, normává lesz!
Válasz erre
5
0
mr-nem-semmi
2025. augusztus 18. 09:55
Ha nyugatról van szó, akkor az a megfogalmazás, hogy "egyre elégedetlenebbek" (az illegális migránsokkal, a háború kezelésével, a vezetők korruptságával, stb.) semmit sem jelent! Ugyanis nyugaton teljesen az ideológiák mellet szavaznak az emberek. Nem mernek szembesülni a valósággal. Úgyhogy ezek a cikkek, hogy "egyre elégedetlenebbek" csak hiú ábrándok. Pl. a migránshelyzettel kapcsolatban már 2015 után elkezdtek megjelenni ilyen cikkek a magyar jobboldali sajtóban, s annak már 10 éve, és semmi sem változott.... Bármennyire is egyre elégedetlenebbek :(
Válasz erre
3
0
faramuci
2025. augusztus 18. 09:51
MEGVÁLASZTOTTA A SPANYOL NÉP!!! Tegyen is velük azt amit csak akar!!😎
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!