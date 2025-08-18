Ft
demokrácia Lengyelország Magyarország populizmus diktátor Orbán Viktor liberalizmus

Lengyel alkotmányjogász mondta ki az egyértelmű tényt: Orbán Viktor nem diktátor

2025. augusztus 18. 12:47

Adam Sulikowski szerint a jogállamiság mára ideológiai totemmé vált.

2025. augusztus 18. 12:47
null

Adam Sulikowski alkotmányjogász a Rzeczpospolita című lapban megjelent cikkében azt írja, hogy a jogállamiság mára ideológiai totemmé vált, a populizmus pedig a liberális elit túlkapásaira adott válasz, amely nem feltétlenül lép ki a liberális demokrácia kereteiből.

Példaként Orbán Viktort és a Fideszt említi, akik szerinte nem diktátorok, hanem a választók akaratához igazodnak.

Sulikowski kiemeli, hogy az alkotmánybíróságok politikai szerepet is betöltenek, döntéseiket pedig a jogászok sajátos társadalmi érdekei is befolyásolják. Úgy véli, a jogállamiság csak politikai hegemónia esetén működik hatékonyan, és a jelenlegi válságból kizárólag új konszenzus vagy nyílt politikai küzdelem vezethet ki. Reményét fejezi ki, hogy a demokratikus részvétel erősödése hosszú távon egészségesebb politikai rendszert eredményez.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép forrása: Leon Neal / POOL / AFP

***

 

letsgobrandon-2
2025. augusztus 18. 13:40
szegény libsik nem értik a demokráciát és amihez hozzányúlnak azt szétlopják vagy elbasszák
Marslakii
2025. augusztus 18. 13:11
"Úgy véli, a jogállamiság csak politikai hegemónia esetén működik hatékonyan," Politikai hegemónia? Ezt Tusk pont most valósítja meg Lengyelo.-ban, csak a választóknak más a véleményük?
belbuda
2025. augusztus 18. 12:59
...csak egy keresztapa...😥
