Migránsok, hajléktalanok, drogok minden mennyiségben – brutális videó mutatja be Frankfurtot 2025-ben

„Annyira kanos voltam, csak szexelni akartam” – így védekezett az erőszaktevő afgán migráns
Késsel kényszerítette tinédzser áldozatát szexre, mégsem lehet kiutasítani Mohsen Asgharit; mutatjuk, miért!
Lesújtó állapotok uralkodnak az egykor szebb napokat látott német nagyvárosban.
Dér Stefi a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amely a német pénzügyi központ, Frankfurt lesújtó állapotát mutatja be. A felvételen
migránsok, hajléktalanok és kábítószer-fogyasztók tömegei láthatók,
a város korábban rendezett utcái teljesen más képet mutatnak 2025-ben.
A vonatkozó videót itt megtekintheti:
Nyitókép: BORIS ROESSLER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP