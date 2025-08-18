Ft
Migránsok, hajléktalanok, drogok minden mennyiségben – brutális videó mutatja be Frankfurtot 2025-ben

2025. augusztus 18. 19:24

Lesújtó állapotok uralkodnak az egykor szebb napokat látott német nagyvárosban.

2025. augusztus 18. 19:24
null

Dér Stefi a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amely a német pénzügyi központ, Frankfurt lesújtó állapotát mutatja be. A felvételen 

migránsok, hajléktalanok és kábítószer-fogyasztók tömegei láthatók,

a város korábban rendezett utcái teljesen más képet mutatnak 2025-ben.

A vonatkozó videót itt megtekintheti: 

Nyitókép: BORIS ROESSLER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

 

Összesen 30 komment

DE JÓ
2025. augusztus 18. 21:04 Szerkesztve
Az egyik "egy amerikai Németországban, egy német az USA-ban" tárgyú (kicsit idétlen) short-video sorozatban volt egy epizód, amely szerint egy éppen Németországban lévő amerikai július 4-én boldogan ébred, és mindenhová amerikai zászlókat rakosgat, hogy boldogan megünnepelhesse az ő nagy ünnepüket. Aztán előkerül egy német zászló is azzal, hogy a német házigazda is ünnepeljen vele, osztozzon az ő örömében. De a német zavarba jön, és jelzi, hogy náluk nem szokás ilyen nacionalista jelképeket használni, és nem vetne rá jó fényt, ezért ezt inkább mellőzzék. És attól tartok, hogy ez nem túlzás, ezek a humánértelmiségük irányításával teljesen feladták önmagukat. Deutscland kaputt.
Ehetős Odó
2025. augusztus 18. 21:02
Hálistennek immár 8 éve nem kell Németországba mennem. Akkor voltam utoljára, mielőtt nyugállományba vonultam, egy utolsó megbeszélésen a kinti telephelyünkön, Münchenben. Már akkor is jelentős mennyiségű mindenféle szerzet kószált a belső részeken, zaj, kosz, minden volt. Ahol a mi telephelyünk volt, egy északkeleti elővárosban, ott még viszonylag rend és tisztaság volt. Münchenben már régóta sok idegen volt: 35-40 évvel ezelőtt is tele volt a Hauptbahnhof környéke törökökkel, török üzletekkel, de az még valóságos Paradicsom volt a mostani állapotokhoz képest, ahogy kollégáimtól hallom. Akkori vicc: - Wie heißt der Klowart am Hauptbahnhof München? - ?? - Ismir Übel!
DE JÓ
2025. augusztus 18. 20:30
Frankfurtnak már muszlim polgármestere van. Deutschland kaputt.
Speer
2025. augusztus 18. 20:29
Ez a Majna menti Frankfurt? Az Odera mentén is van egy, keletnémet terület. Ott még talán nem ez a helyzet?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!