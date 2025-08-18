Ft
08. 18.
hétfő
XII. kerület MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT (MKKP) 444.hu Kovács Gergely

444 vs. MKKP: sajtóperrel fenyeget a kutyapártos polgármester

2025. augusztus 18. 18:20

Kovács azért Magyar Péteréknek is odaszúrt.

2025. augusztus 18. 18:20
null

A Kovács Gergelyről szóló 444-es cikkek megjelenése után próbálta szembesíteni egy interjú keretében a Magyar Hang a XII. kerület polgármesterét a 444 újságírójával, ám utóbbi nem jelent meg a beszélgetésen. 

Kovács így egyedül adott interjút, amelyben egyebek mellett elmondta, hogy 

nem tapasztalt semmilyen kísérletet akár Tiborcz Istvántól, akár a körétől, akár bármelyik NER-estől, hogy befolyásolni próbálnák az ő önkormányzati munkáját.

Egyben azt is cáfolta, hogy a Tiborcz Istvánnal történt találkozás óta lelassult a korábbi fideszes vezetés átvilágítása. 

Az átvilágítás olyannyira nem állt le, hogy épp most szerződünk le a Transparency Internationallel erre a feladatra – mondta Kovács. 

Hozzátette: az ilyen találkozókkal pedig az a cél, hogy az önkormányzat beszéljen azokkal a szereplőkkel, akiknek nagyobb, még fejleszthető ingatlanja van a kerületben. Így nemcsak Tiborcz Istvánnal találkozott már, hanem például Csányi Sándorral, Varga Zoltánnal, a Szivek Norbert-féle csapattal és Balog Zoltánnal is. 

Az MKKP-s polgármester ezek után beszélt a 444.hu-val kialakul konfliktusáról, és kijelentette: vele ilyet nem csináltak még soha. 

„Én tényleg 15 évet melóztam azért, hogy most egy kerületet vezethessek. És ezt a 15 évnyi munkát próbálta meg most valaki egy cikkel hitelteleníteni. Sokan átvették kritika nélkül, amit írt, miközben vagy 25 tök valótlan dolgot állított. Most százezrek hitték el rólam, hogy egy utolsó korrupt izé vagyok, akit a Tiborcz lefizet és bevédi itt a fideszes bűncselekményeket, aki idehozza a haverjait, akik nem is dolgoznak” – mondta az interjúban a polgármester, aki hozzátette, hogy „ilyen szar tíz napja életében nem volt”

Jelezte, hogy 

helyreigazítást fog kérni a 444-től, ha pedig ez nem történik meg, akkor jön a sajtóper. 

„Amikben pedig megáll a helyreigazítás, azok kapcsán pedig személyiségi jogi pert indítunk mind a Borsodi Klaudia vagyongazdálkodási iroda vezetőjéről, mind pedig a rólam szóló valótlanságok miatt” – tette hozzá. 

A polgármester beszélt Magyar Péterről is, akit megint csak támogatásáról biztosított, ugyanakkor jelezte, hogy szerinte is rosszul sikerült a Kulja András – Takács Péter vita a Tisza Párt szempontjából.

"Azonosítjuk a problémákat, és terv szerint haladunk azok megoldásában" – Takács Péter államtitkár tényekkel szembesítette a tiszás Kulja Andrást (VIDEÓ)

Videó

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában a vitázó felek három, előre egyeztetett témakörben ütköztették érveiket. Míg az államtitkár tényekkel szembesítette a tiszás politikust, az főként csak a nézők érzelmeire igyekezett hatni. Az is elhangzott, hogy míg Takács Péter minden szakmai konferencián részt vett, addig Kuljával egyen sem találkozott.

Igazán felkészíthették volna a képviselőjüket, mert az nem szakpolitika, hogy felolvas egy levelet, hogy valahol nincs áram

– fogalmazott Kovács.

Csak az a baj, hogy nem mernek semmilyen szakpolitikai elképzelést mondani, de azért öt mondatot csak kitalálhatnának, hogy mit akarnak majd az egészségügyi rendszerrel – tette hozzá. 

Nyitókép: Kovács Gergely Facebook-oldala

***

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
billysparks
2025. augusztus 18. 19:02
Szép pólója van a drogosnak. Olyan antimagyar féle....
Bitrex®
2025. augusztus 18. 18:55
„Én tényleg 15 évet melóztam azért, hogy most egy kerületet vezethessek.".... Hány spanglit füstöltél el közben? Alsó hangon tízezret?
nemecsekerno-007-01
2025. augusztus 18. 18:54
Mikor jössz rá kedves Gergely, hogy nem lehet/kell ezeknek a kedvében járni?!?!?!
Tarhonya
2025. augusztus 18. 18:53
Blablablablabla Ez is ugyanolyan barom, mint a f.stos. Boxolniuk kellene egymással! Azt azért végigvisítanám!
