444 vs. MKKP: sajtóperrel fenyeget a kutyapártos polgármester

A Kovács Gergelyről szóló 444-es cikkek megjelenése után próbálta szembesíteni egy interjú keretében a Magyar Hang a XII. kerület polgármesterét a 444 újságírójával, ám utóbbi nem jelent meg a beszélgetésen.

Kovács így egyedül adott interjút, amelyben egyebek mellett elmondta, hogy

nem tapasztalt semmilyen kísérletet akár Tiborcz Istvántól, akár a körétől, akár bármelyik NER-estől, hogy befolyásolni próbálnák az ő önkormányzati munkáját.

Egyben azt is cáfolta, hogy a Tiborcz Istvánnal történt találkozás óta lelassult a korábbi fideszes vezetés átvilágítása.

Az átvilágítás olyannyira nem állt le, hogy épp most szerződünk le a Transparency Internationallel erre a feladatra – mondta Kovács.

Hozzátette: az ilyen találkozókkal pedig az a cél, hogy az önkormányzat beszéljen azokkal a szereplőkkel, akiknek nagyobb, még fejleszthető ingatlanja van a kerületben. Így nemcsak Tiborcz Istvánnal találkozott már, hanem például Csányi Sándorral, Varga Zoltánnal, a Szivek Norbert-féle csapattal és Balog Zoltánnal is.

Az MKKP-s polgármester ezek után beszélt a 444.hu-val kialakul konfliktusáról, és kijelentette: vele ilyet nem csináltak még soha.