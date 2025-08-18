444 vs. MKKP: sajtóperrel fenyeget a kutyapártos polgármester

Kovács Gergely magyarázatot vár a 444 őt lejárató cikkére
„Marad a cikk az összes hazugsággal és ténybeli tévedéssel a világörökségnek bármiféle helyreigazítás nélkül?” - tette fel a kérdést a polgármester.
Kovács azért Magyar Péteréknek is odaszúrt.
A Kovács Gergelyről szóló 444-es cikkek megjelenése után próbálta szembesíteni egy interjú keretében a Magyar Hang a XII. kerület polgármesterét a 444 újságírójával, ám utóbbi nem jelent meg a beszélgetésen.
Kovács így egyedül adott interjút, amelyben egyebek mellett elmondta, hogy
nem tapasztalt semmilyen kísérletet akár Tiborcz Istvántól, akár a körétől, akár bármelyik NER-estől, hogy befolyásolni próbálnák az ő önkormányzati munkáját.
Egyben azt is cáfolta, hogy a Tiborcz Istvánnal történt találkozás óta lelassult a korábbi fideszes vezetés átvilágítása.
Az átvilágítás olyannyira nem állt le, hogy épp most szerződünk le a Transparency Internationallel erre a feladatra – mondta Kovács.
Hozzátette: az ilyen találkozókkal pedig az a cél, hogy az önkormányzat beszéljen azokkal a szereplőkkel, akiknek nagyobb, még fejleszthető ingatlanja van a kerületben. Így nemcsak Tiborcz Istvánnal találkozott már, hanem például Csányi Sándorral, Varga Zoltánnal, a Szivek Norbert-féle csapattal és Balog Zoltánnal is.
Az MKKP-s polgármester ezek után beszélt a 444.hu-val kialakul konfliktusáról, és kijelentette: vele ilyet nem csináltak még soha.
„Én tényleg 15 évet melóztam azért, hogy most egy kerületet vezethessek. És ezt a 15 évnyi munkát próbálta meg most valaki egy cikkel hitelteleníteni. Sokan átvették kritika nélkül, amit írt, miközben vagy 25 tök valótlan dolgot állított. Most százezrek hitték el rólam, hogy egy utolsó korrupt izé vagyok, akit a Tiborcz lefizet és bevédi itt a fideszes bűncselekményeket, aki idehozza a haverjait, akik nem is dolgoznak” – mondta az interjúban a polgármester, aki hozzátette, hogy „ilyen szar tíz napja életében nem volt”.
Jelezte, hogy
helyreigazítást fog kérni a 444-től, ha pedig ez nem történik meg, akkor jön a sajtóper.
„Amikben pedig megáll a helyreigazítás, azok kapcsán pedig személyiségi jogi pert indítunk mind a Borsodi Klaudia vagyongazdálkodási iroda vezetőjéről, mind pedig a rólam szóló valótlanságok miatt” – tette hozzá.
A polgármester beszélt Magyar Péterről is, akit megint csak támogatásáról biztosított, ugyanakkor jelezte, hogy szerinte is rosszul sikerült a Kulja András – Takács Péter vita a Tisza Párt szempontjából.
Igazán felkészíthették volna a képviselőjüket, mert az nem szakpolitika, hogy felolvas egy levelet, hogy valahol nincs áram
– fogalmazott Kovács.
Csak az a baj, hogy nem mernek semmilyen szakpolitikai elképzelést mondani, de azért öt mondatot csak kitalálhatnának, hogy mit akarnak majd az egészségügyi rendszerrel – tette hozzá.
