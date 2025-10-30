Magyar Péter megint begőzölt – vadonatúj ellenséget talált magának

Akkor hát nem lesz Sziget – jelentette be Karácsony Gergely a tegnapi fővárosi közgyűlés után. „Nem lesz fővárosi bevétel, a nemzetgazdaság is elesik több tízmilliárd forinttól és a budapestiek is a kedvezményektől. Ez mind nem lesz, mert a két legnagyobb fővárosi frakció, a Tisza és a Fidesz így döntött. A mai Fővárosi Közgyűlés annyiban biztosan különbözik az eddigiektől, hogy immár konkrét kárt is okoznak Budapestnek” – fogalmazott a főpolgármester, amelyre a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke, Kovács Gergely is reagált.

Kovács a posztjában azt írta a közösségi oldalán: „Rájön a Tisza, hogy hülyeséget csinált, összehívnak egy rendkívüli közgyűlést és majd azon megszavazzák a Szigetet. Talán még nem lesz késő. Egyszer meg majd talán még arra is rájönnek, hogy ha már megnyerték a budapesti választást tavaly, akkor a város vezetésben is illene részt venniük” – fogalmazott a politikus.