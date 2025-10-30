Magyar Péter megint begőzölt – vadonatúj ellenséget talált magának

„Undorító, amit a Tisza csinált”, „k*rva nagy csalódás”, „mára kijózanított, amiket mostanában műveltek” – kiakadtak a Tisza szavazói a Sziget miatt
Csak úgy záporoznak a csalódott kommentek a párt fővárosi frakciójának posztja alá.
A liberális politikus szokás szerint átment személyeskedésbe.
Akkor hát nem lesz Sziget – jelentette be Karácsony Gergely a tegnapi fővárosi közgyűlés után. „Nem lesz fővárosi bevétel, a nemzetgazdaság is elesik több tízmilliárd forinttól és a budapestiek is a kedvezményektől. Ez mind nem lesz, mert a két legnagyobb fővárosi frakció, a Tisza és a Fidesz így döntött. A mai Fővárosi Közgyűlés annyiban biztosan különbözik az eddigiektől, hogy immár konkrét kárt is okoznak Budapestnek” – fogalmazott a főpolgármester, amelyre a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke, Kovács Gergely is reagált.
Kovács a posztjában azt írta a közösségi oldalán: „Rájön a Tisza, hogy hülyeséget csinált, összehívnak egy rendkívüli közgyűlést és majd azon megszavazzák a Szigetet. Talán még nem lesz késő. Egyszer meg majd talán még arra is rájönnek, hogy ha már megnyerték a budapesti választást tavaly, akkor a város vezetésben is illene részt venniük” – fogalmazott a politikus.
Magyar Péter nem tudott szó nélkül elmenni a poszt mellett, megtalálta legújabb ellenségét. Szokás szerint személyes támadásnak vette a leírtakat, és kiborult, majd a kommentszekcióban átment személyeskedésbe.
„Mondod ezt te, aki be se mentél, amikor múlt héten megszavazhattad volna a Sziget megmentését, de valamiért nem tudtál bemenni… aha. De azért tegnap suttyomban 24 milliárd hitelfelvételt megszavaztatok a Fidesszel, a DK-val és Karácsonnyal közösen a Tiborcz-Orbán üzleti kör érdekében egy állítólag csődben lévő fővárosban… milyen érdekes dolgok vannak…” – írta a begőzölt Tisza-vezér.
Talán még nem lesz késő.
Fotó: Szentgallay Bálint / AFP