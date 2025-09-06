A 444 mea culpázik: hazugságot írtak a Kutyapárt elnökéről

„Helyreigazítás Kovács Gergellyel kapcsolatos valótlan állítás miatt” címmel jelent meg egy cikk a 444 hasábjain. A portál kénytelen volt közölni, hogy a 2025. augusztus 5-én megjelent, „Nagyon fura ebben az ügyben Gergő, mintha nem ő lenne, valami nem stimmel” – kaotikussá vált a helyzet a Hegyvidéken című írásban valótlanul híresztelték, hogy a kutyapártos hegyvidéki polgármesternek függőben van egy kábítószerrel való visszaélési ügye, és ezzel is „foghatják”.

Ezzel szemben a valóság az – folytatódik a helyreigazítás –, hogy

Kovácsnak semmilyen kábítószerrel való visszaélési ügye – sem egyéb büntetőügye – nincs függőben.

Az ügy azért érdekes, mert a kutyapárti polgármester az ominózus cikk számos állítását tagadta, szerinte tele van tévedéssel, hazugsággal, csúsztatással. A 444 ugyanis – önkormányzati képviselők információira hivatkozva – azt vetette a polgármester szemére, hogy leállította vagy legalábbis lelassította azt az eljárássorozatot, amely az előző, fideszes ciklus korrupciógyanús ügyeit tárta volna fel. Ehhez képest a balliberális portál most csupán azt az állítását vonta vissza, hogy Kovácsnak kábítószerrel való visszaélési ügye lenne.