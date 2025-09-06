Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
09. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
helyreigazítás hegyvidéki polgármester drogos Kutyapárt 444 Kovács Gergely

A 444 mea culpázik: hazugságot írtak a Kutyapárt elnökéről

2025. szeptember 06. 21:18

A baloldali portál keményen megsorozta Kovács Gergelyt, a hegyvidéki polgármester azonban megnyerte az első menetet.

2025. szeptember 06. 21:18
Kovács Gergely, a Kutyapárt elnöke, Hegyvidék polgármestere

„Helyreigazítás Kovács Gergellyel kapcsolatos valótlan állítás miatt” címmel jelent meg egy cikk a 444 hasábjain. A portál kénytelen volt közölni, hogy a 2025. augusztus 5-én megjelent, „Nagyon fura ebben az ügyben Gergő, mintha nem ő lenne, valami nem stimmel” – kaotikussá vált a helyzet a Hegyvidéken című írásban valótlanul híresztelték, hogy a kutyapártos hegyvidéki polgármesternek függőben van egy kábítószerrel való visszaélési ügye, és ezzel is „foghatják”

Ezzel szemben a valóság az – folytatódik a helyreigazítás –, hogy 

Kovácsnak semmilyen kábítószerrel való visszaélési ügye – sem egyéb büntetőügye – nincs függőben.

Az ügy azért érdekes, mert a kutyapárti polgármester az ominózus cikk számos állítását tagadta, szerinte tele van tévedéssel, hazugsággal, csúsztatással. A 444 ugyanis – önkormányzati képviselők információira hivatkozva – azt vetette a polgármester szemére, hogy leállította vagy legalábbis lelassította azt az eljárássorozatot, amely az előző, fideszes ciklus korrupciógyanús ügyeit tárta volna fel. Ehhez képest a balliberális portál most csupán azt az állítását vonta vissza, hogy Kovácsnak kábítószerrel való visszaélési ügye lenne. 

Ezt is ajánljuk a témában

Csodálkoznánk, ha itt nyugvópontra kerülne az ügy, hiszen a polgármester pereket helyezett kilátásba. Vannak olyan vélemények is, miszerint a 444 a Tisza érdekében nyomást akar helyezni a Kutyapártra, hogy ne induljon a parlamenti választáson, ez ugyanis alaposan csökkenti Magyar Péterék esélyét.

 

Fotó: Földházi Árpád

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Agricola
2025. szeptember 06. 22:24
Euronews írta 20/04/2025 - 19:18 CEST A marihuána legalizálásáért demonstráltak Budapesten. A Kúria felülbírálta a rendőrség tiltó határozatát, így a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) mégis megtarthatta a marihuána legalizálását követelő rendezvényét a budapesti Madách téren.
Válasz erre
0
0
Toma78
2025. szeptember 06. 21:36
Az bizony ő nem drogos hanem beteg... A Hegyoldalon az nem vadkender hanem napraforgó Petikének! Egyébként is ki lesz írva, hogy méhlegelő amit véletlenül vietnámi és maláj közmunkások gondoznak szóval bele illik a városképbe Libernyákiában. Mondjuk ha van esze a Kutyás marhának 26 bá nem lesz egy tiszta pillanata sem, legalább neki legyen kellemes éve...😁
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!