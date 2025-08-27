A Kutyapárt vezetőinak nincs kedvük humorizálni, ha támadják őket

Ez az ügy önmagában nem is lenne érdekes, előfordul, hogy kisebb csatába bonyolódik egy újság, valamint egy párt, de hogy éppen a Kutyákkal történik meg mindez, akiket kifejezetten kedvel a magát függetlennek nevező sajtó és éppen akkor, amikor a Tiszán kívüli az ellenzéki erőknek komoly döntést kell meghozniuk a parlamenti választásokkal kapcsolatban – hiszen sok baloldali véleményvezér állítja, csak Magyar Péteréknek szabad elindulniuk, különben veszélybe kerül a rendszer- és kormányváltás –, az már figyelemre méltó fejlemény.

Márpedig a Kutyapárt többször leszögezte, ők ringbe akarnak és fognak is szállni jövő tavasszal. Ezért alakultak meg, ezért dolgoztak eddig, furcsa lenne, ha épp a legfontosabb megméretést hagynák ki. S úgy vélik, rengeteg olyan szavazó van, aki csak őket hajlandó támogatni, és akkor sem voksolnának a Tiszára, ha az MKKP nem lenne ott a szavazólapon. Emellett a kompromisszumkészségüket is kifejezték, nem akarnak mind a 106 egyéni választókerületben jelöltet állítani, csupán

az országos listaállításhoz szükséges 71 helyen – kiegészítve egy-két biztonsági tartalékkal –, és csak azokban a körzetekben, ahol a jelenlétük nem befolyásolja végeredményt.

Ezek az érvek abszolút érvényesek, ugyanakkor nagyon komoly ellenérvek is felhozhatók. A különböző közvélemény-kutatók persze a Kutyáknál sem ugyanazt az eredményt hozzák ki, de az tény, hogy míg az év első felében gyakran bejutókként mérték őket – tehát általában meghaladták az öt százalékot –, a nyári hónapokban visszaestek. A biztos szavazók esetében a 21 Kutatóközpontnál 2, az Ideánál 3, a Publicusnál 1-3, a Republikonnál 5, Nézőpontnál 4 százalékon állnak; csupán az lehet biztató a számukra, hogy – legalábbis a Republikon szerint – a másodlagos pártpreferenciák esetében ők a legnépszerűbbek, 12 százalék szavazna rájuk, ha az illető által elsőként választott tömörülésre nem voksolhatna.

Forrás: Az MKKP Facebook-oldala

Tehát semmi garancia sincs arra, hogy listán mandátumot szereznek – még az sem biztos, hogy elérik azt az eredményt, amelyet 2022-ben, amikor 185 ezren húzták be az ikszet a Kutyapárt listájára, de ezzel is csak 3,27 százalékot értek el –, ebben az esetben pedig ezek a szavazatok mennek a kukába. Az ugyan egészen biztos, hogy az őket támogatók nem mindegyike voksolna a Tiszára, ha nem indulnának a Kutyák, de néhány ezren, tízezren igen, az pedig egy kiélezett helyzetben jól jönne Magyar Péteréknek, optimális esetben jelenthetne számukra 1, talán 2 plusz mandátumot.

Az viszont nem kérdés, hogy egyéniben sehol sem tudnak győzni, ez legfeljebb csak akkor fordulhatna elő, ha a Tisza Párt néhány helyen visszalépne a javukra, amit Magyar Péter eddig kategorikusan kizárt, persze a politikában az ilyen kijelentéseket nem feltétlenül kell komolyan venni, a helyzet megváltozhat. S kevéssé képzelhető el, hogy a Kutyák találnak 73-75 olyan egyéni választókerületet, amelyben az indulásuk biztosan nem befolyásolja az eredményt, hiszen több tucat helyen

– nem a fővárosban, illetve egyes nagyobb településeken, ahol inkább a Tisza, valamint a nem a kis falvas térségekben, ahol a Fidesz az esélyes – szoros eredmény várható, így az MKKP-ra leadott voksok igenis eldönthetik az eredményt.

Ezért nem ördögtől való azt feltételezni, hogy a 444 „támadása” egyfajta nyomás volt a Kutyákra, még ha ezt a lap nyilván cáfolja is. Ennek a portálnak ugyanis meglehetősen nagy a befolyása a párttal szimpatizálókra, komolyabb hatása van, mint a mezei facebookos hozzászólóknak. Ugyanis nem kevesen vannak azok, akik a különböző oldalakon kemény pszichikai hadviselést folytatnak annak érdekében, hogy az MKKP lépjen vissza, hiszen szerintük erre mindenképp szükség lenne az Orbán-kormány megbuktatásához.

A Kutyapárt a Városmajorban ünnepelte meg augusztus 20-át, fotó: a párt Facebook-oldala

Kovácsék azonban egyelőre kitartanak, augusztus 20-án vissza is tért a humorérzékük, mert amellett, hogy különböző szekciókban komoly témákat vitattak meg – a gazdaságtól kezdve az energia-, zöldügyeken át a kultúráig, külpolitikáig minden terítékre került, s még több önkormányzattal külön is foglalkoztak – a nemzeti ünnepünket tűzijáték-nemnézéssel, kétharmad-felnégyeléssel, a széthúzás elleni kötélhúzással, papírkorona-készítéssel, óriásbuborék-fújással köszöntötték a Városmajorban.

Az pedig a következő hetekben, hónapokban ki fog derülni, hogy a nagy elszánásukat a parlamenti indulásra valóban kőbe vésték vagy ugyanúgy kipukkan ez az elképzelésük, ahogy a városmajori óriás buborék.

Nyitóképünkön: Kovács Gergely polgármester a hegyvidéki önkormányzat alakuló ülésén, 2024. október 3-án, Földházi Árpád