XII. kerület állatvédelem hegyvidék vaddisznó altatás

Vaddisznóhelyzet Hegyvidéken: állatvédők és a helyiek tiltakoznak a kutyapárt döntése ellen

2025. szeptember 11. 20:49

A nyár második felére égető kérdés lett a vaddisznóhelyzet Hegyvidék területén: a XII. kerületben egyre több vaddisznó tűnik fel, amit az önkormányzat altatólövedékekkel próbál kezelni. Az állatvédők szerint ez embertelen, petíció indult a vaddisznók védelmében.

2025. szeptember 11. 20:49
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Bár korábban is rendszeresen előfordultak vaddisznók a XII. kerületben, a lakossági észlelések július végére megszaporodtak. A szakemberek szerint többféle humánus módszer is létezik a probléma kezelésére, ám a kutyapárti önkormányzat a vaddisznóhelyzet hegyvidéki megoldására az altatólövedékek mellett döntött.

Vaddisznóinvázió a Hegyvidéken
Forrás: A XII. kerület Facebook-oldala

Az üggyel korábban foglalkozott az Index is, a lapnak a kerület vezetése azt mondta, hogy a hatályos állategészségügyi szabályoknak megfelelően védik a lakosságot és a kerületet a károktól. Lapunkat megkeresték helyi állatvédők, akik elmondták,

csalódtak Kovács Gergelyben, hiszen a kerületben megválasztása óta folyamatosan romlik a köztisztaság, a vaddisznókérdést pedig állításuk szerint sunyin kommunikálja a kerületvezetés, hiszen míg sikerül állatos tűzfalat avatni, addig befogják és altatják a vaddisznókat. 

Mit tesz a Kutyapárt a vaddisznókkal?

A nevüket elhallgatni kívánó állatvédők azt mondták, párbeszédet szeretnének a XII. kerülettel, ez azonban nem megy könnyen. 

Embertelenségnek tartjuk, amit a vaddisznókkal csinálnak. Kik lesznek a következők, a rókák?”

– tették fel a kérdést.

Az állatvédők szerint a XII. kerület nagy része erdős terület, változatos élővilággal, nem lehet mindenkit megölni. 

Bevallom, a kutyapártra szavaztam, azt hittük, ők állnak a legközelebb az állatvédelemhez. Átverve érezzük magunkat”

– közölték lapunkkal. 

Miután komoly visszhangja lett a vaddisznókérdésnek, Kovács Gergelyt behívták a Klubrádióba, ahol elmondta, nagyságrendileg 4-500 vaddisznó lehet lakott területen, és azért is nehéz velük mit kezdeni, mert tipikusan a kerületben lévő üres telkeken élnek. Problémának sorolta a Kutyapárt elnöke azt is, hogy jellemzően az ominózus telkek nincsenek körbekerítve, az önkormányzatnak pedig nincs jogi lehetősége, hogy bárkit arra kötelezzen, hogy kerítést építsen. 

Mint mondta, annyit tudnak maximum tenni, hogy megkérik a lakosságot, ne etessék a vaddisznókat és ne komposztáljanak úgy, hogy az állatok hozzáférjenek. A politikus szerint nincs más megoldás, muszáj valamennyire ritkítani az állatokat a lakók biztonsága érdekében. 

Régen azért nem szaporodtak el a lakott területen a vaddisznók, mert kicsit több lett belőlük, ki lehetett őket élve vinni a kerületből”

– jegyezte meg Kovács Gergely, majd úgy folytatta, hogy a négy-öt éve kitört afrikai sertéspestis miatt nincs lehetőségük rá, hogy élve vigyék ki a vaddisznókat a kerületből. 

Petíció a vaddisznóhelyzet hegyvidéki megoldására

Az állatvédők szerint ez elfogadhatatlan, ezért a vaddisznók természetes élőhelyének és maguk az állatok életének védelmében petíciót indítottak. Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője szerint nem azért járnak be a vadak a városokba, mert az ember elveszi a természetes élőhelyüket, hanem azért, mert a vadállatok a városi környezetben sokkal könnyebben kielégíthetik szükségleteiket, mint az erdőben.

Felháborodott a kutyapártos kerület döntésén és indoklásán a Malacvédő Alapítvány is, amely közleményt is kiadott a hegyvidéki vaddisznóhelyzettel kapcsolatban. Mint írják, a helyzet kezelése során előnyben kéne részesíteni a humánus megoldásokat, melyek Európa többi részén már sikeresen vizsgázott. 

Nem gondoljuk, hogy a vaddisznóknak a lépcsőházakban kellene élniük, de azt sem szabad elfelejteni, hogy az ember költözött az ő élőhelyükre. A békés egymás mellett élés lehetséges, és bizonyítottan működő modellek léteznek”

– jegyezték meg.

Az állatvédő szervezet szerint kutatások igazolják, hogy az élőhelyekhez alkalmazkodó, hosszú távon fenntartható, humánus megoldások működőképesek, és az ökoszisztémát is védik.

A Malacvédő Alapítvány a közleményében úgy fogalmazott, szerintük a megoldás nem az öldöklés, hanem a felelős kezelés: 

  1. vadriasztók, 
  2. erdei itatók 
  3. és etetők kihelyezése az elvett területek kompenzálására.

Mint írják, fontos továbbá, hogy a magánterületek rendben tartása és a kerítések karbantartása a tulajdonos felelőssége.

Aggasztónak tartjuk, hogy az önkormányzat bejelentő-felülete táptalaja a fiktív, ismétlődő bejelentéseknek, melyek nagyotmondásokra épülnek”

– tették hozzá.

A szervezet úgy látja, hogy a vaddisznók okozta helyzet nem új keletű, nem egy újonnan berobbant történet, hiszen évek óta zajlik, és az emberi beavatkozások tették lehetővé. Utoljára augusztus közepén, a nemzeti ünnep előtt pár nappal láttak a Városmajor környékén egy csordát átszaladni, az esetről videó is készült, mely gyorsan bejárta a sajtót:

Mint fentebb említettük, szeptember 1-jén adott át a Böszörményi úton egy lefestett tűzfalat a Kutyapárt elnöke, a ház oldalán róka, nyest és vaddisznó látható. Az átadásról készült PR-poszt alatt viszont záporoztak a kommentek, amelyekben rendre bírálták a kerületvezetőt a vaddisznókérdésben tanúsított nézetei miatt. Egyikük azt írta: „Tényleg jó lett a tűzfal, de nagyon ciki az, hogy közben meg épp a vaddisznókat altatólövedékezitek, gyilkoljátok.”

Egy másik kommentelő azt írta a polgármester posztja alá:

„Ha már a kerületben lévő vaddisznókat szemrebbenés nélkül megölitek, akkor legalább az épületen legyen egy”.

Nyitókép: MTI/Komka Péter

 

bunko-jobbos
2025. szeptember 11. 22:46
Nem gondoltam volna, hogy a kutyapártos polgi normális lesz. Az állatvédők meg leszophatnak, olyan hülyék, mint a seggem. Mikor anyázok, hogy az erdőben már félek kimenni a medvéktől, akkor megkapom a bunkóktól, hogy az az ő életterük, el kell viselnem. De mikor a kibaszott vadállatok jönnek be a városba, az mindjárt nem az ember élettere, akkor nagyon kell ám vigyázni rájuk. AZ állatvédők nem az állatokat szeretik, hanem az embereket utálják -- szoktam mondogatni.
Csomorkany
2025. szeptember 11. 22:21
Hámondjuk ha a malacvédők vegetariánusok, azért nem érdekelnek, ha esznek disznóhúst, azért. A Mandi meg általában elítéli a woke faszságokat, de ha lehet ütni egy ellenzéki önkormin, hirtelen olyan hópihe lesz, mint egy leszbikus néger nő Ámerikában.
NeMá
2025. szeptember 11. 21:50
Altató lövedék? Tűcsere, a disznok idővel függőké válnak és lövetik magukat!
polárüveg
2025. szeptember 11. 21:36
Szeretem az állatokat. Viszont giga tévedés, hogy vaddisznó békében tud megélni az emberrel együtt. Nagyon intelligens, de állati ösztöne szerint él. Ha fölszaporodik, akár több tízes kondába is verődhet. Mikor kismalacai vannak egy kondának, és nagyobb kondának majdnem állandóan vannak, - akkor nagyon veszélyesek. Rátámadnak az emberre könnyen. Az anyamalac se veszélytelen, de a hím az a szó legszorosabb értelmében életveszélyes. Azt kellene a városi embernek megértenie, hogy soha lakott területen nem mozogtak a vaddisznók egész addig, amíg a vadásztársadalmat föl nem forgatták, meg nem ritkították, - és utána lett a többszörös túlszaporulat. Érteni kell, hogy ahol egy konda rendszereresen jár vagy ellik (kert is!), azt a területet magukénak tartják, egyre jobban védi, fenyegetőn morog, támad. 80 kg-os kutyát könnyedén likvidál. Hiába aranyosak, téveszme, hogy nem életveszélyesek. Tanúsítom, 200 kg feletti vadkan betonalapot, kerítést képes kidönteni. Lakóterületen nincs helyük.
