Vaddisznóhelyzet Hegyvidéken: állatvédők és a helyiek tiltakoznak a kutyapárt döntése ellen

– jegyezte meg Kovács Gergely, majd úgy folytatta, hogy a négy-öt éve kitört afrikai sertéspestis miatt nincs lehetőségük rá, hogy élve vigyék ki a vaddisznókat a kerületből.

Petíció a vaddisznóhelyzet hegyvidéki megoldására

Az állatvédők szerint ez elfogadhatatlan, ezért a vaddisznók természetes élőhelyének és maguk az állatok életének védelmében petíciót indítottak. Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője szerint nem azért járnak be a vadak a városokba, mert az ember elveszi a természetes élőhelyüket, hanem azért, mert a vadállatok a városi környezetben sokkal könnyebben kielégíthetik szükségleteiket, mint az erdőben.

Felháborodott a kutyapártos kerület döntésén és indoklásán a Malacvédő Alapítvány is, amely közleményt is kiadott a hegyvidéki vaddisznóhelyzettel kapcsolatban. Mint írják, a helyzet kezelése során előnyben kéne részesíteni a humánus megoldásokat, melyek Európa többi részén már sikeresen vizsgázott.