Vaddisznóhelyzet Hegyvidéken: állatvédők és a helyiek tiltakoznak a kutyapárt döntése ellen

Helló, röfik – csak kilőni lehet a városban barangoló vaddisznókat?
A városba tévedt állatok kilövése és maga a vadászat intézménye is nagyon megosztja a mai társadalmat. Mit tudnak tenni a vadászok a hatályos szabályok értelmében? Utánajártunk!
A nyár második felére égető kérdés lett a vaddisznóhelyzet Hegyvidék területén: a XII. kerületben egyre több vaddisznó tűnik fel, amit az önkormányzat altatólövedékekkel próbál kezelni. Az állatvédők szerint ez embertelen, petíció indult a vaddisznók védelmében.
Bár korábban is rendszeresen előfordultak vaddisznók a XII. kerületben, a lakossági észlelések július végére megszaporodtak. A szakemberek szerint többféle humánus módszer is létezik a probléma kezelésére, ám a kutyapárti önkormányzat a vaddisznóhelyzet hegyvidéki megoldására az altatólövedékek mellett döntött.
Az üggyel korábban foglalkozott az Index is, a lapnak a kerület vezetése azt mondta, hogy a hatályos állategészségügyi szabályoknak megfelelően védik a lakosságot és a kerületet a károktól. Lapunkat megkeresték helyi állatvédők, akik elmondták,
csalódtak Kovács Gergelyben, hiszen a kerületben megválasztása óta folyamatosan romlik a köztisztaság, a vaddisznókérdést pedig állításuk szerint sunyin kommunikálja a kerületvezetés, hiszen míg sikerül állatos tűzfalat avatni, addig befogják és altatják a vaddisznókat.
A nevüket elhallgatni kívánó állatvédők azt mondták, párbeszédet szeretnének a XII. kerülettel, ez azonban nem megy könnyen.
Embertelenségnek tartjuk, amit a vaddisznókkal csinálnak. Kik lesznek a következők, a rókák?”
– tették fel a kérdést.
Az állatvédők szerint a XII. kerület nagy része erdős terület, változatos élővilággal, nem lehet mindenkit megölni.
Bevallom, a kutyapártra szavaztam, azt hittük, ők állnak a legközelebb az állatvédelemhez. Átverve érezzük magunkat”
– közölték lapunkkal.
Miután komoly visszhangja lett a vaddisznókérdésnek, Kovács Gergelyt behívták a Klubrádióba, ahol elmondta, nagyságrendileg 4-500 vaddisznó lehet lakott területen, és azért is nehéz velük mit kezdeni, mert tipikusan a kerületben lévő üres telkeken élnek. Problémának sorolta a Kutyapárt elnöke azt is, hogy jellemzően az ominózus telkek nincsenek körbekerítve, az önkormányzatnak pedig nincs jogi lehetősége, hogy bárkit arra kötelezzen, hogy kerítést építsen.
Mint mondta, annyit tudnak maximum tenni, hogy megkérik a lakosságot, ne etessék a vaddisznókat és ne komposztáljanak úgy, hogy az állatok hozzáférjenek. A politikus szerint nincs más megoldás, muszáj valamennyire ritkítani az állatokat a lakók biztonsága érdekében.
Régen azért nem szaporodtak el a lakott területen a vaddisznók, mert kicsit több lett belőlük, ki lehetett őket élve vinni a kerületből”
– jegyezte meg Kovács Gergely, majd úgy folytatta, hogy a négy-öt éve kitört afrikai sertéspestis miatt nincs lehetőségük rá, hogy élve vigyék ki a vaddisznókat a kerületből.
Az állatvédők szerint ez elfogadhatatlan, ezért a vaddisznók természetes élőhelyének és maguk az állatok életének védelmében petíciót indítottak. Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője szerint nem azért járnak be a vadak a városokba, mert az ember elveszi a természetes élőhelyüket, hanem azért, mert a vadállatok a városi környezetben sokkal könnyebben kielégíthetik szükségleteiket, mint az erdőben.
Felháborodott a kutyapártos kerület döntésén és indoklásán a Malacvédő Alapítvány is, amely közleményt is kiadott a hegyvidéki vaddisznóhelyzettel kapcsolatban. Mint írják, a helyzet kezelése során előnyben kéne részesíteni a humánus megoldásokat, melyek Európa többi részén már sikeresen vizsgázott.
Nem gondoljuk, hogy a vaddisznóknak a lépcsőházakban kellene élniük, de azt sem szabad elfelejteni, hogy az ember költözött az ő élőhelyükre. A békés egymás mellett élés lehetséges, és bizonyítottan működő modellek léteznek”
– jegyezték meg.
Az állatvédő szervezet szerint kutatások igazolják, hogy az élőhelyekhez alkalmazkodó, hosszú távon fenntartható, humánus megoldások működőképesek, és az ökoszisztémát is védik.
A Malacvédő Alapítvány a közleményében úgy fogalmazott, szerintük a megoldás nem az öldöklés, hanem a felelős kezelés:
Mint írják, fontos továbbá, hogy a magánterületek rendben tartása és a kerítések karbantartása a tulajdonos felelőssége.
Aggasztónak tartjuk, hogy az önkormányzat bejelentő-felülete táptalaja a fiktív, ismétlődő bejelentéseknek, melyek nagyotmondásokra épülnek”
– tették hozzá.
A szervezet úgy látja, hogy a vaddisznók okozta helyzet nem új keletű, nem egy újonnan berobbant történet, hiszen évek óta zajlik, és az emberi beavatkozások tették lehetővé. Utoljára augusztus közepén, a nemzeti ünnep előtt pár nappal láttak a Városmajor környékén egy csordát átszaladni, az esetről videó is készült, mely gyorsan bejárta a sajtót:
Mint fentebb említettük, szeptember 1-jén adott át a Böszörményi úton egy lefestett tűzfalat a Kutyapárt elnöke, a ház oldalán róka, nyest és vaddisznó látható. Az átadásról készült PR-poszt alatt viszont záporoztak a kommentek, amelyekben rendre bírálták a kerületvezetőt a vaddisznókérdésben tanúsított nézetei miatt. Egyikük azt írta: „Tényleg jó lett a tűzfal, de nagyon ciki az, hogy közben meg épp a vaddisznókat altatólövedékezitek, gyilkoljátok.”
Egy másik kommentelő azt írta a polgármester posztja alá:
„Ha már a kerületben lévő vaddisznókat szemrebbenés nélkül megölitek, akkor legalább az épületen legyen egy”.
Nyitókép: MTI/Komka Péter