Madarasi Hargita csapadék hargita időjárás hegyvidék Székelyföld Románia havazás

Fehérbe borult Székelyföld: gyönyörű képeket osztottak meg a havazásról (FOTÓK)

2025. szeptember 29. 11:32

Már hóekével takarítanak, mert a következő napokban a helyzet romlására számítanak.

2025. szeptember 29. 11:32
null

Lehullott az első hó az idei őszi-téli szezonban, fehérré változott a táj a Madarasi Hargitán, a Transzfogarasi úton és a Páring-hegységhez tartozó Kudzsiri-havasokban is – írja a Maszol.

Hideggel és csapadékkal köszöntött be szeptember vége, országszerte lehűlt az idő, és megérkezett az első hó is.

A Transzfogarasi-úton a Bâlea-tó környékén hétfőn reggel kifehéredett a táj a havazás nyomán. A brassói út és hídügyi igazgatóság (DRDP) közleménye szerint bár a lehullott hó egyelőre nem okoz gondokat, kollégáik a Bâlea-körzetben hétfőn gépekkel fognak beavatkozni: hóekével takarítanak és csúszásgátló anyagokat is szórnak, főleg azért, mert a következő napokban a helyzet romlására számítanak. Arra kérik a sofőröket, hogy vezessenek óvatosan, és igazítsák a vezetési stílust az útviszonyokhoz.

Havas tájakat rögzítettek hétfőn reggel a kamerák a Déli-Kárpátok Páring csoportjához tartozó Kudzsiri-havasokban is.

Dan Bucă, a Máramaros megyei prefektúra szóvivője szerint a hegyvidék 1000 méter fölötti területein havazott, és ez az első hó az idei őszön a régióban – közölte a lap.

A fotókat itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Facebook / Maszol

 

astra04
2025. szeptember 29. 12:23
Akkor lássak élőben havat, mikor a hátam közepét!
DINO54
2025. szeptember 29. 12:19 Szerkesztve
A messiás elvtárs nem megy havat lapátolni "román földre"? Úgy megnézném! (Mikor adnak neki a lapáttal.):-)
