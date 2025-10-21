Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
10. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
probléma Guledza Dominik önkormányzat vaddisznó polgármester akció tábla figyelem Hegyvidéki Fidelitas

Vaddisznó átkelőhelyeket ábrázoló táblák lepték el Hegyvidéket – az önkormányzat ölbe tett kézzel nézi a problémát

2025. október 21. 21:25

A polgármester vaddisznókat ábrázoló képekkel pózol, miközben már nappal is vaddisznó csordák tartják rettegésben a hegyvidékieket. A Fidelitas további figyelemfelhívó akciókat ígért.

2025. október 21. 21:25
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Amint arról a Mandiner is beszámolt, a nyár második felére égető problémává vált a vaddisznók elszaporodása Hegyvidék területén. Bár azóta eltelt néhány hónap, lapunk helyi lakosoktól úgy értesült, hogy érdemi előrelépés az ügyben nem történt. Sőt, immár nappal is egyre gyakrabban találkoznak a kerületben élők a lakott területeken csörtető vadakkal.

Guledza Dominik, a Hegyvidéki Fidelitas elnöke lapunknak elmondta, hogy a helyzet a nyár óta tovább romlott. Ezt jól mutatja a mintegy 5–6 ezer tagot számláló kerületi Facebook-csoport is, ahol sorra érkeznek a bejegyzések arról, hogy a lakók séta közben rendszeresen vaddisznókkal találkoznak, amelyek ráadásul csordákban közlekednek.

Volt arra is példa, hogy egyeseket megtámadtak az állatok, szerencsére komolyabb sérülés eddig nem történt”

 – tette hozzá Guledza.

A Fidesz ifjúsági szervezetének helyi elnöke felidézte: korábban is feltűntek vaddisznók a Normafa és az erdős területek környékén, az utóbbi időben azonban egyre lejjebb merészkednek a lakott részekre. „Már nemcsak sötétedés után vagy éjszaka mozognak, hanem nappal is. Nemrég például az autónkat úgy vették körül, hogy meg sem tudtuk közelíteni” – mondta.

A vaddisznók szinte otthon érzik magukat az utcákon: feltúrják a kerteket, bemerészkednek a temetőbe, sőt, sírokat is megrongálnak

 – sorolta.

A Fidelitas akcióval hívja fel a figyelmet a problémára

Guledza Dominik szerint amíg Hegyvidéknek fideszes vezetése volt, a vaddisznókérdés nem öltött ekkora méreteket. A jelenlegi, kutyapárti vezetés viszont a panaszok ellenére sem tesz érdemi lépéseket. „Kovács Gergely polgármester vaddisznókat ábrázoló képekkel pózol az irodájában, autósmozit szervez, és graffitik készítését engedélyezi, miközben ezzel a súlyos problémával nem foglalkozik. Hatalmas a káosz az önkormányzatnál” – fogalmazott.

A helyi Fidelitas ezért egy akciót indított, amelynek keretében 

táblákkal hívják fel a figyelmet a veszélyes gócpontokra, vagyis azokra a helyszínekre, ahol a vaddisznók rendszeresen feltűnnek, szinte „átkelőhelyként” használva az utcákat. 

„Ezt az akciót több hasonló kezdeményezés követi majd. Ellenzékből pillanatnyilag ennyit tehetünk” – zárta gondolatait Guledza Dominik.

Nyitókép: Hegyvidéki Fidelitas

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kimirszen
2025. október 21. 21:59
Ha én elütök egy vaddisznót a 12. kerületben akkor kinek tartozok kártérítéssel az elpusztult állatért? Meséljetek narancsbolsevikok?
Válasz erre
0
0
LAPOINTE
2025. október 21. 21:59
Igen, nekem egyik este a kertben ácsorgott egy szép nagy példány, kicsit megrongálta a kerítést, amikor bejött. Az utcánkon pedig végig csörtetett egy komplett csorda pedig nem az erdő mellett lakunk. Nagyon ijesztő. Én értem, hogy szükül az életterük, de azért ez már sok.
Válasz erre
0
0
Csubszi
•••
2025. október 21. 21:54 Szerkesztve
Tíz éve is már a Korányi sürgősségijének bejáratánál (!) túrtak a vaddisznók éjjelente! Megrongálták a kerítést és úgy jutottak be... Azóta semmi sem történt???
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. október 21. 21:54
Kétfarkút bekenni gesztenyepürével...aztán nyalogassák a vadmalackák...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!