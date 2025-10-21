Vaddisznó átkelőhelyeket ábrázoló táblák lepték el Hegyvidéket – az önkormányzat ölbe tett kézzel nézi a problémát

Amint arról a Mandiner is beszámolt, a nyár második felére égető problémává vált a vaddisznók elszaporodása Hegyvidék területén. Bár azóta eltelt néhány hónap, lapunk helyi lakosoktól úgy értesült, hogy érdemi előrelépés az ügyben nem történt. Sőt, immár nappal is egyre gyakrabban találkoznak a kerületben élők a lakott területeken csörtető vadakkal.

Guledza Dominik, a Hegyvidéki Fidelitas elnöke lapunknak elmondta, hogy a helyzet a nyár óta tovább romlott. Ezt jól mutatja a mintegy 5–6 ezer tagot számláló kerületi Facebook-csoport is, ahol sorra érkeznek a bejegyzések arról, hogy a lakók séta közben rendszeresen vaddisznókkal találkoznak, amelyek ráadásul csordákban közlekednek.

Volt arra is példa, hogy egyeseket megtámadtak az állatok, szerencsére komolyabb sérülés eddig nem történt”

– tette hozzá Guledza.

A Fidesz ifjúsági szervezetének helyi elnöke felidézte: korábban is feltűntek vaddisznók a Normafa és az erdős területek környékén, az utóbbi időben azonban egyre lejjebb merészkednek a lakott részekre. „Már nemcsak sötétedés után vagy éjszaka mozognak, hanem nappal is. Nemrég például az autónkat úgy vették körül, hogy meg sem tudtuk közelíteni” – mondta.