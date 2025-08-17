Ft
Ft
36°C
21°C
Ft
Ft
36°C
21°C
08. 17.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 17.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Mustó Géza Zoltán Hernádi Judit Karácsony Gergely

Hernádi Judit lánya csúnyán nekiment Deutsch Tamásnak, fájt neki az igazság

2025. augusztus 17. 06:45

Önérzet az van.

2025. augusztus 17. 06:45
null
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„Majd 2024-ben a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban rendezett fórumbeszélgetésen volt vendég, amelyet a kerület akkori ellenzéki polgármesterjelöltje, Mustó Géza Zoltán szervezett, és Karácsony Gergely is tiszteletét tette.

»Számomra váratlanul beszorultam a baloldalra, miközben én liberálisnak tartottam magam. Nem voltam baloldali, csak baloldali érzelmű. Ennek azóta megvan a következménye, például nem tehetem be a lábam az M1-be, az M2-be, azt hiszem, egyik tévébe sem az RTL-en és az ATV-n kívül.«

A színésznő a szavaival ellentétben akkor is ráerősített a baloldali elköteleződésére, hiszen ellenzéki figurák meghívásának tett eleget, de ha ez nem lett volna elég, el is mondta újságírói kérdésre, hogy kik a kedvenc politikusai:

»Én nagyon kedvelem Karácsony Gergelyt, egyszer már színházban is ültünk egymás mellett, egy remek Alföldi Róbert-darabot néztünk meg a Katonában. Nem sok olyan politikus van, akit szívből szeretek. Ő az egyik. A volt belügyminisztert, Kuncze Gábort kedveltem még nagyon, illetve a korábbi miniszterelnököt, Bajnai Gordont.«

– Van még kérdés, kedves Zsófia? Azon lovagolni, hogy Hernádi Judit nem könnyűzenei előadó, valljuk be, nevetséges, a lényeg az, hogy tökéletesen beleillik a névsorba. Végre nevükön vannak nevezve a dolgok. Ez bizony sokaknak nem tetszik, de nem tűrhetjük tovább a nemtelen támadásokat – gondolta magában Felhévizy, majd felkerekedett és elment egy közeli termelői piacra szárított vargányáért, mert gombalevest tervezett ebédre.”

Nyitókép: Hernádi Judit és lánya, Tarján Zsófia (Fotó: MW-Bulvár)

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyafika
2025. augusztus 17. 08:14
Anyádnak csodálatos hangja van... Fülsiketítő, recsegő sápítozás, affektáló belpesti libsi szar.
Válasz erre
1
0
nyafika
2025. augusztus 17. 08:10
Nem teheti be a lábát az M1-be? Talán ki lett tiltva? Vagy mi a kurva anyja baja van ennek a senki hulladéknak? Agyhalott libsi, Büdöspest vége tábla után már éhendöglene, mert ott nem osztanak ingyen lóvét a semmire.
Válasz erre
0
0
fidelcastro
2025. augusztus 17. 08:07
catalina11 2025. augusztus 17. 07:45 Heti Hetes mond valamit? Verebes István Havas Henrik Hernádi Judit Bajor Imre Alföldi Róbert Hajós András Ábel Anita Gálvölgyi János Farkasházy Tivadar Hajdu István Para-Kovács Imre Papp Réka Kinga Heilig Gábor" azt mutatja, hogy volt köztük "keresztény" is. Keresztények. Mező Gábor: Egészen egyszerű a történet. Sportújságíró voltam, majd publicis­ta, olvasószerkesztő a Magyar Hír­lapnál, amikor megtaláltuk egymást Hankiss Ágnessel, a Hamvas Inté­zet vezetőjével, tulajdonképpen a bá­tyámnak, Huth Gergelynek köszön­hetően. ........  Ebben a feltáró munkában ön is személyesen érintett, mivel nagy­mamájának a testvére, Anna néni az ÁVH tisztje volt. – Gyerekkoromban Anna néni volt a mindenem, csodálatos, melegszívű asszony volt, aki sokszor vigyázott rám, s tényleg figyelt rám. Csak évek­kel később tudtam meg, hogy előbb il­legális kommunista volt, majd a náci megszállás után a koncentrációs tá­bort is túlélve"
Válasz erre
1
0
gyzoltan-2
2025. augusztus 17. 08:06
A mára már magára talált Rózsa Gyurika volt az iskolapéldája arra, hogy mi mindenre képes a zsidó médiánk... -no, meg a nesztorának tekinthető Vitray... Nála szerencsétlenebb, feszültebb, alkalmatlanabb alakot talán nem is produkált még a TV! Kern, Hernádi, Alföldi, termék-nevek sorjáznak sorban.., akikről a zsidóság nagy kritikusa írta: "Itt aztán a zsidó sajtó (értsd; média) segít rajta a legjóságosabb módon, ti. azzal, hogy minden, még oly közepes tehetségű kontárról, ha az illető éppen zsidó, olyan dicshimnuszt zeng, hogy a közönség végül valóban elhiszi, hogy művészt lát maga előtt, miközben csak egy szerencsétlen komédiásról van szó." Az idézet méltán sértheti az áldozat, a nézők, az emberek önérzetét, kik ezeken nőttek fel, ezeken "művelődtek", mert egyszerűen nem kaptak mást, mást nem ismerhettek... A demokráciánk mindig is vigyázott ránk, hogy ne lehessen választásunk... Most is egy olyan szerencsétlen alakot tol a képünkbe, akivel garantáltan csak rosszabb lehet...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!