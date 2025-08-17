„Majd 2024-ben a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban rendezett fórumbeszélgetésen volt vendég, amelyet a kerület akkori ellenzéki polgármesterjelöltje, Mustó Géza Zoltán szervezett, és Karácsony Gergely is tiszteletét tette.

»Számomra váratlanul beszorultam a baloldalra, miközben én liberálisnak tartottam magam. Nem voltam baloldali, csak baloldali érzelmű. Ennek azóta megvan a következménye, például nem tehetem be a lábam az M1-be, az M2-be, azt hiszem, egyik tévébe sem az RTL-en és az ATV-n kívül.«

A színésznő a szavaival ellentétben akkor is ráerősített a baloldali elköteleződésére, hiszen ellenzéki figurák meghívásának tett eleget, de ha ez nem lett volna elég, el is mondta újságírói kérdésre, hogy kik a kedvenc politikusai:

»Én nagyon kedvelem Karácsony Gergelyt, egyszer már színházban is ültünk egymás mellett, egy remek Alföldi Róbert-darabot néztünk meg a Katonában. Nem sok olyan politikus van, akit szívből szeretek. Ő az egyik. A volt belügyminisztert, Kuncze Gábort kedveltem még nagyon, illetve a korábbi miniszterelnököt, Bajnai Gordont.«

– Van még kérdés, kedves Zsófia? Azon lovagolni, hogy Hernádi Judit nem könnyűzenei előadó, valljuk be, nevetséges, a lényeg az, hogy tökéletesen beleillik a névsorba. Végre nevükön vannak nevezve a dolgok. Ez bizony sokaknak nem tetszik, de nem tűrhetjük tovább a nemtelen támadásokat – gondolta magában Felhévizy, majd felkerekedett és elment egy közeli termelői piacra szárított vargányáért, mert gombalevest tervezett ebédre.”

Nyitókép: Hernádi Judit és lánya, Tarján Zsófia (Fotó: MW-Bulvár)