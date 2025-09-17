Ft
Ukrajna Amerika fegyverszállítmány Donald Trump EU

Meghúzta a váratlant Donald Trump: Amerika döntésének az EU issza majd meg a levét

2025. szeptember 17. 15:53

Elnöksége során először Donald Trump fegyvereket küldött Ukrajnába.

2025. szeptember 17. 15:53
null

Nagy lépésre szánta el magát Donald Trump, ugyanis úton van Ukrajna felé az első olyan amerikai fegyverszállítmány, amit maga az elnök engedélyezett – számolt be a Reuters.

Patrick Turner, a NATO Ukrajnában szolgáló vezető képviselője jelentette be, hogy

A Prioritizált Ukrán Követelmények Listája (PURL) alapján már négy csomagot vásároltak meg, és a felszerelések szállítása már folyamatban van.”

Az is kiderült, hogy az ukrán hadi gépezet ellátására szánt fegyverek árát az EU tagállamok fizetik majd meg.

Az ukránok várhatóan légvédelmi és nagy hatótávolságú rakétákat kapnak majd az amerikaiaktól.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

 

 

2025. szeptember 17. 16:27 Szerkesztve
Az USA ( és Donald Trump ) a fő hadviselő fél Ukrajnában az ukrán zsoldosaival + és a cinkos gyarmat EU.
figyelő4322
2025. szeptember 17. 16:26
VDL azért fogadta el a 15% vámot EU termékekre, továbbá más hátrányos feltételeket is, hogy Trump cserébe megígérje neki: az USA hajlandó fegyvereket eladni Ukrajnának, ha az EU fizet érte. Tehát a lényeg ez: EU vezetőinek SOKKAL fontosabbnak látszik Ukrajna, mint a tagországok, népek jóléte! Ezért képesek feláldozni az országok gazdaságát, hogy a maradék Ukrajnát is bekebelezhessék az erősen erőltetett birodalomba! Akármibe, akármennyibe is kerül ez!
counter-revolution
2025. szeptember 17. 16:17
"Elnöksége során először Donald Trump fegyvereket küldött Ukrajnába." A második elnöksége alatt meglehet, de első elnöksége alatt ő kezdte el felfegyverezni Ukrajnát, hogy rohadna meg.
templar62
2025. szeptember 17. 16:16
PAX AMERICANA
