Meghúzta a váratlant Donald Trump: Amerika döntésének az EU issza majd meg a levét

Több civil szervezet támogatta olyan ügyészek kampányait, akik enyhe büntetést kérnek súlyos bűncselekményekre. Ők most Trump célkeresztjébe kerülhetnek.
Elnöksége során először Donald Trump fegyvereket küldött Ukrajnába.
Nagy lépésre szánta el magát Donald Trump, ugyanis úton van Ukrajna felé az első olyan amerikai fegyverszállítmány, amit maga az elnök engedélyezett – számolt be a Reuters.
Patrick Turner, a NATO Ukrajnában szolgáló vezető képviselője jelentette be, hogy
A Prioritizált Ukrán Követelmények Listája (PURL) alapján már négy csomagot vásároltak meg, és a felszerelések szállítása már folyamatban van.”
Az is kiderült, hogy az ukrán hadi gépezet ellátására szánt fegyverek árát az EU tagállamok fizetik majd meg.
Az ukránok várhatóan légvédelmi és nagy hatótávolságú rakétákat kapnak majd az amerikaiaktól.
