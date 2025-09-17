Volt helyettese szerint teli táras fegyverrel jelent meg a Tisza fórumán Ruszin-Szendi Romulusz
Pintér Ferenc szerint a politikus viselkedésének motivációja a kivagyiság és pszichés tényezők lehetnek.
Mindezt nem én állítom, hanem Magyar Péter maga mondta ki, hogy Ruszin-Szendi oldalán egy lőfegyver volt látható.
„Akkor ezt most rögzítsük! Ruszin-Szendi Romulusz Magyar Péter tudtával (és beleegyezésével?) ment el egy politikai gyűlésre felfegyverkezve! Mindezt nem én állítom, hanem Magyar Péter maga mondta ki, hogy Ruszin-Szendi oldalán egy lőfegyver volt látható. Később ezt Ruszin-Szendi is elismerte.
Ami biztos, Magyar Péter és a Tisza Párt akkor tenné egyértelművé az álláspontját, ha kidobná ezt a levitézlett alakot a pártból és midnen kapcsolatot megszakítanának vele! Amíg ez nem történik meg, addig joggal vélelmezhetjük, hogy valamilyen titkos szándékai vannak a Tiszának!
