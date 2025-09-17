„Akkor ezt most rögzítsük! Ruszin-Szendi Romulusz Magyar Péter tudtával (és beleegyezésével?) ment el egy politikai gyűlésre felfegyverkezve! Mindezt nem én állítom, hanem Magyar Péter maga mondta ki, hogy Ruszin-Szendi oldalán egy lőfegyver volt látható. Később ezt Ruszin-Szendi is elismerte.

Miért kell a volt vezérkari főnöknek egy baráti politikai gyűlésre fegyverrel mennie?

A sajátjaitól fél ennyire Ruszin-Szendi?

Vagy tényleg a sajtó munkatársaitól retteg? Ahogyan Móna Márk kollégámat ellökte Ruszin-Szendi, úgy képes lenne a fegyverét is használni, ha neki nem tetsző kérdés hangzik el?

Ami biztos, Magyar Péter és a Tisza Párt akkor tenné egyértelművé az álláspontját, ha kidobná ezt a levitézlett alakot a pártból és midnen kapcsolatot megszakítanának vele! Amíg ez nem történik meg, addig joggal vélelmezhetjük, hogy valamilyen titkos szándékai vannak a Tiszának!