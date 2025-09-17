Ft
09. 17.
szerda
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Magyar Péter Kovács András vélemény lőfegyver

Ruszin-Szendi Romulusz Magyar Péter tudtával (és beleegyezésével?) ment el egy politikai gyűlésre felfegyverkezve

2025. szeptember 17. 14:34

Mindezt nem én állítom, hanem Magyar Péter maga mondta ki, hogy Ruszin-Szendi oldalán egy lőfegyver volt látható.

2025. szeptember 17. 14:34
null
Kovács András
Kovács András
Facebook

„Akkor ezt most rögzítsük! Ruszin-Szendi Romulusz Magyar Péter tudtával (és beleegyezésével?) ment el egy politikai gyűlésre felfegyverkezve! Mindezt nem én állítom, hanem Magyar Péter maga mondta ki, hogy Ruszin-Szendi oldalán egy lőfegyver volt látható. Később ezt Ruszin-Szendi is elismerte. 

  • Miért kell a volt vezérkari főnöknek egy baráti politikai gyűlésre fegyverrel mennie? 
  • A sajátjaitól fél ennyire Ruszin-Szendi?
  • Vagy tényleg a sajtó munkatársaitól retteg? Ahogyan Móna Márk kollégámat ellökte Ruszin-Szendi, úgy képes lenne a fegyverét is használni, ha neki nem tetsző kérdés hangzik el? 

Ami biztos, Magyar Péter és a Tisza Párt akkor tenné egyértelművé az álláspontját, ha kidobná ezt a levitézlett alakot a pártból és midnen kapcsolatot megszakítanának vele! Amíg ez nem történik meg, addig joggal vélelmezhetjük, hogy valamilyen titkos szándékai vannak a Tiszának!

Nyitókép: Kovács András Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

google-2
2025. szeptember 17. 15:59
Ha az esze nem védi, legalább egy lőfegyver legyen nála, gondolja.
0
0
nyugalom
2025. szeptember 17. 15:48
Vajon mit viselnek a verőemberei?
0
0
Mindenhova
2025. szeptember 17. 15:30
És? Ebbe kár belekötni. Mások nem visznek fegyvert mert akik védik azok vannak felfegyverkezve.
0
1
