„Sokan hajlamosak összekeverni nemcsak a »szakértőket«, de a nyilvánosságban szereplő embereket is a különleges tudakozóval. Hogy tőlük kell megkérdezni a titkot, mert ők biztos a birtokában vannak.

Esetemben ez az érdeklődés szerencsére mérsékelt, sikeresen kialakítottam a képet magamról, hogy hülye vagyok. Meg – legyünk őszinték – mivel tudnék többet a világról attól, mert a Dezsevel dolgozom egy helyen. Ugye...

Mindez a lengyel légtérben szemtelenkedő drónokról jutott eszembe, ahol mindent és mindennek az ellenkezőjét is állították már híres szakértők és közismert celebritások. Annak ellenére, hogy egyik sem tud semmi biztosat.

Logikus következtetéseket próbáltak csak produkálni, inkább kevesebb, mint több sikerrel. És ez indirekte rámutat arra, hogy alapvetően mennyi eszük van.”

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay