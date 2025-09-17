Ft
09. 17.
szerda
Sokan hajlamosak összekeverni nemcsak a „szakértőket”, de a nyilvánosságban szereplő embereket is a különleges tudakozóval

Mindez a lengyel légtérben szemtelenkedő drónokról jutott eszembe, ahol mindent és mindennek az ellenkezőjét is állították már híres szakértők.

Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
„Sokan hajlamosak összekeverni nemcsak a »szakértőket«, de a nyilvánosságban szereplő embereket is a különleges tudakozóval. Hogy tőlük kell megkérdezni a titkot, mert ők biztos a birtokában vannak. 

Esetemben ez az érdeklődés szerencsére mérsékelt, sikeresen kialakítottam a képet magamról, hogy hülye vagyok. Meg – legyünk őszinték – mivel tudnék többet a világról attól, mert a Dezsevel dolgozom egy helyen. Ugye...

Mindez a lengyel légtérben szemtelenkedő drónokról jutott eszembe, ahol mindent és mindennek az ellenkezőjét is állították már híres szakértők és közismert celebritások. Annak ellenére, hogy egyik sem tud semmi biztosat. 

Logikus következtetéseket próbáltak csak produkálni, inkább kevesebb, mint több sikerrel. És ez indirekte rámutat arra, hogy alapvetően mennyi eszük van.”

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

rasdi1
2025. szeptember 17. 18:04 Szerkesztve
A "szakértő" attól szakértő, hogy van róla bumáskája. Aztán ha szakérteni kell, megkérdezi, ki fizeti, és az mit akar? Utána szépen "szakszerűen" és kellően tudományoskodva megszolgálja a fizetséget. (Tisztelet a kivételnek.)
SyncBaer
2025. szeptember 17. 17:41 Szerkesztve
Nos, egyben biztos vagyok, az öreg göcseji paraszt sokkal pontosabban leírta az UFO észlelését, mint ezek a fene se tudja hány repülőgép által üldözött, ismeretlen számú, valahonnan érkező és részben eltűnő drónok esetét a lengyel-holland légierővel. (A vicc annak, aki nem ismeri: Az UFO észlelés szemtanúját faggatja a riporter. - Mondja el bátyám, mit látott, hogyan volt. - Hát, először semmi, csak sötét. Aztán Húúúbammeg. Utána megint semmi, csak sötét.)
orokkuruc-2
2025. szeptember 17. 16:57
counter-revolution 2025. szeptember 17. 16:24 .. Na ez az ! Mégis meg lehet tudni, kire érdemes figyelni! Aki sokszor ezt mondja és tényleg ez lesz !
gyzoltan-2
2025. szeptember 17. 16:27
A politikusok bakugrásait, elszólásait kell a szakértőknek elsimítania! -mi nem érthető ezen?! Azzal főznek, amit kapnak...
