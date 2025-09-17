A lehető legmagasabb szinten kérték Izrael kizárását – ezt mondta a spanyol miniszterelnök

A belvárosban a tüntetők összetűzésbe kerültek az őket feltartóztató rendőrökkel, kordonokat és üvegeket dobáltak feléjük. Az incidensben 22 rendőr sérült meg, két embert őrizetbe vettek – közölték a hatóságok.

José Luis Rodríguez Almeida madridi polgármester elítélte a történteket, és a spanyol kormányfőt tette felelőssé. „Ami Madridban történt, Sánchez biztatásának az eredménye” – fogalmazott.