A lehető legmagasabb szinten kérték Izrael kizárását – ezt mondta a spanyol miniszterelnök

Világraszóló botrány Madridban: tüntetők árasztották el a belvárost, törölték a Vuelta utolsó szakaszát
A spanyol miniszterelnök követeli Izrael kizárását a világ sportversenyeiről. Ellenkező esetben még a labdarúgó-világbajnokságot is bojkottálhat a spanyol válogatott – már ha Izrael is kijut.
Mint a Mandiner is beszámolt róla, vasárnap törölni kellett a világ harmadik legnagyobb országúti kerékpáros versenyének, a spanyolországi Vueltának utolsó szakaszát a Madridot elözönlő Izrael-ellenes tüntetések miatt. A demonstrálók az Israel-Premier Tech csapat részvétele ellen tiltakoztak. Az istálló versenyzői kitalálták, hogy leragasztják a mezükön az Israel szót, de ez sem oldotta a feszültséget.
A tömeg a sportolókat sem kímélte.
A belvárosban a tüntetők összetűzésbe kerültek az őket feltartóztató rendőrökkel, kordonokat és üvegeket dobáltak feléjük. Az incidensben 22 rendőr sérült meg, két embert őrizetbe vettek – közölték a hatóságok.
José Luis Rodríguez Almeida madridi polgármester elítélte a történteket, és a spanyol kormányfőt tette felelőssé. „Ami Madridban történt, Sánchez biztatásának az eredménye” – fogalmazott.
A néppárti politikus arra utalt, hogy a kormányfő egy szombati rendezvényen kiállt a versenyt övező palesztinpárti tüntetések mellett. „Teljes elismerés és tisztelet a sportolóknak, de csodálat a spanyol nép iránt is” – mondta Pedro Sánchez, aki már korábban többször is népirtásként beszélt a gázai helyzetről.
A miniszterelnök azóta még keményebb kijelentéseket tett: azt követeli, hogy Izraelt sújtsák ugyanazokkal az intézkedésekkel, mint Oroszországot, vagyis tiltsák ki őket a sportrendezvényekről, beleértve a labdarúgást, vagyis az Európa-bajnokságot, a világbajnokságot és a Bajnokok Ligáját is.
A helyzet ráadásul napról napra eszkalálódik, ugyanis az már hivatalosnak tekinthető, hogy Spanyolország nem fog részt venni a jövő évi Euróvíziós Dalfesztiválon, ha a szervezők nem zárják ki Izraelt.
Ezen a döntésen felbuzdulva a spanyol képviselőház tagja, Patxi López egészen odáig ment: az is elképzelhető, hogy a jövő évi labdarúgó-világbajnokságon sem lesz ott Spanyolország, amennyiben Izrael kijut.
Persze lehet azért volt ennyire bátor, mert az izraeliek – akik nemrég Olaszországtól Debrecenben kaptak ki 5–4-re vb-selejtezőn – csak a 3. helyen állnak a csoportban, és nem valószínű, hogy meg tudnák előzni a norvégokat vagy az olaszokat, így még a pótselejtezős helyre sem fognak odaérni. Mindenesetre az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű vb-nek komoly érvágást jelentene, ha az Európa-bajnok sztárcsapat, az egyik legnagyobb esélyes Spanyolország nem venne részt.
